Мальчики с невестами: нерассказанная дилемма о ранних браках в Афганистане

О проблеме ранних браков, которые регулярно происходят в афганских деревнях даже в наши дни, наслышан весь мир. Но, как правило, обществу предлагаются истории о маленьких девочках, насильно выдаваемых замуж собственной семьей. Знают ли люди, что мальчиков 10—12 лет также насильно женят собственные матери в попытке обезопасить семью от нищеты? Такое случилось даже с Рахматуллой Набилем, который сейчас участвует в президентских выборах в Афганистане. Старший корреспондент Рон Синовитц рассказывает о ранних афганских браках в материале для RFE/RL.

Мохаммаду Уали было всего 12 лет, когда его овдовевшая мать приступила к организации женитьбы мальчика на 24-летней девушке из их деревни в провинции Газни.

«Я не хочу жениться, ‎— вспоминает слова сына мать Мохаммада. — ‎Я хочу играть в футбол и крикет. Я хочу ходить в школу».

Но его мать настояла на свадьбе. Мать Мохаммада хотела убедиться, что ни ей, ни сестрам-подросткам Мохаммада не придется просить милостыню на улицах — по местным законам такая участь ждет всех вдов, у которых нет сыновей-наследников.

«‎Твой отец умер, и ты — мой единственный сын, — объясняет мать Мохаммаду. — Если тебя убьют или что-то еще случится с тобой, все наше имущество достанется твоим дядям. Твои сестры ничего не получат».

«Ты должен жениться, ‎— умоляет она сына согласиться. — ‎Ты должен жениться быстрее, и у тебя должен появиться собственный сын. В противном случае мы станем нищими, без всего».

Скрепя сердце Мохаммад согласился на свадьбу после того, как его мать пообещала, что он сможет жениться второй раз по своему собственному желанию, когда станет старше. Согласие Мохаммада требуется, чтобы брак был действительным по мусульманскому законодательству.

Обездоленной семье пришлось экономить каждую копейку, чтобы собрать двойное приданое, которое потребовал отец невесты. Он объяснил это тем, что выдает свою дочь за мальчика, который слишком молод, чтобы содержать свою семью.

Мохаммад Уали женился 8 декабря 2017 года, когда ему было 13 лет. Через год у пары родился первый ребенок — к разочарованию матери Уали, это была девочка.

Мохаммаду недавно исполнилось 15 лет, он закончил 10 класс. Сейчас он и его 27-летняя жена ждут октября, когда на свет появится их первый сын.

Мать Мохаммада на седьмом небе от счастья.

Что насчет мальчиков?

Фарзан Хуссаини, начальник службы ЮНИСЕФ по защите детей в западном Афганистане, говорит, что нет точных данных о количестве мальчиков в стране, которые женятся до 18 лет. Он говорит, что все внимание сосредоточено на малолетних афганских невестах из-за множества исследований и дискуссий.

«Это факт, что о таких случаях просто не сообщается», — говорит Хуссаини о юных «мужах». «‎Проведенные исследования не освещают ситуацию, в которой находятся мальчики. Мы обязательно включим этот вопрос в будущие исследования и доклады о ранних браках».

По данным, которыми располагает ЮНИСЕФ, как минимум 15% девочек в Афганистане выдается замуж своими семьями до достижения 16 лет. Приблизительно треть девочек выходит замуж до 18 лет.

Это ситуация, которая не дает девочкам участвовать в принятии решений, лишает возможности получить образование и карьерных перспектив — взамен они подвержены проблемам со здоровьем и находятся под угрозой домашнего насилия.

Хуссаини говорит, что количество несовершеннолетних невест в Афганистане несомненно превышает количество несовершеннолетних женихов. Но в стране, где у 42% опрошенных семейств есть как минимум один член семьи, который был выдан замуж или женился до 18 лет, участь маленьких афганских женихов остается больной и совершенно неафишируемой историей.

В сельских местностях мальчики часто вынуждены жениться из-за старинных местных или племенных традиций — к ним относятся право вдов на владение наследством и имуществом, урегулирование кровной мести или заранее оговоренные соглашения по обмену детьми для брака между семьями.

Нищета и переселение семей в регионы, разрушенные войнами, содействуют распространению дилеммы, говорит Хуссаини.

Последнее исследование ЮНИСЕФ по данному вопросу обнаружило, что многие афганцы рассматривают брак как сугубо экономическую сделку. Такое отношение продолжит подталкивать людей к использованию детских браков как защитных механизмов от нищеты и военных разрушений.

«Мы знаем, что в Афганистане также женят мальчиков, которым еще не исполнилось 18 лет, ‎— рассказывает Хуссаини RFE/RL. — К сожалению, люди не говорят об этом в Афганистане. Но это реальность».

Он говорит, что своими глазами видел, как в западном Афганистане, который страдает от засухи, несовершеннолетние мальчики вынуждены соглашаться на женитьбу, которую организуют их семьи.

Хуссаини говорит, что с недавнего времени ЮНИСЕФ каждый месяц регистрирует около 200 афганских мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет, когда они возвращаются в провинцию Герат из Ирана, где работают, чтобы помочь своим семьям.

Примерно половина мальчиков говорят, что они уже были обручены и теперь работают в Иране, чтобы заработать на калым, который их семьи должны платить отцу невесты.

Тем временем в 82 из 182 браков, задокументированных ЮНИСЕФ среди переселенных семей в западном Афганистане, возраст мужа меньше 18 лет. Исследование ЮНИСЕФ о ранних браках в Афганистане признает, что нельзя останавливаться только на случаях с несовершеннолетними невестами, работу нужно проводить и с несовершеннолетними женихами, а также с семьями и сообществами, которые участвуют в осуществлении таких браков.



«‎Молодые мужчины и их семьи вынуждены сталкиваться с высокими запросами от семьи невесты, — говорится в заключении исследования. — Слишком молодые мужья зачастую не в состоянии обеспечивать свою новую семью или понимать потребности жены».

Рахматулла Набиль — один из известных афганцев, который публично рассказал о ранних браках в стране. Фото khaama.com

Советское вторжение и женитьба будущего кандидата в президенты Афганистана

Рахматулла Набиль — один из известных афганцев, который публично рассказал о ранних браках в стране. Ранее Рахматулла Набиль возглавлял Национальный директорат безопасности Афганистана, сейчас он участвует выборах президента Афганистана, которые пройдут 28 сентября. «‎Такие случаи наиболее часто встречаются в сельских поселениях, и это нужно изменить», — сказал Набиль RFE/RL.

Сам Набиль родился в одной из деревень провинции Вардак в 1968 году. Он рассказывает, что его овдовевшая мать сама вышла замуж в 15 лет и вынудила его жениться в очень молодом возрасте после того, как началась советско-афганская война.

«‎Когда мой отец умер, я остался единственным сыном у матери,‎ — объясняет Набиль, которому было 11 лет в 1979 году, когда советские войска вошли в Афганистан. — После вторжения русских войск в страну битвы были повсюду — и особенно в сельской местности. Тогда моя мама сказала: «Ладно, положение дел плохо, но я не хочу, чтобы нашей семье наступил конец. Это значит, что если что-то с тобой случится, то не останется никого».

«‎Положение было очень напряженным. Многие были убиты,‎ — говорит Набиль. — ‎Единственное, что беспокоило мою маму, — это то, что мне побыстрее нужно жениться и завести несколько детей — в этом случае, если что-то случится со мной, у моей семьи будет продолжение».

Противоречащие друг другу законы

Гражданский кодекс Афганистана определяет, что законный возраст для замужества у девочек — 16 лет, у мальчиков — 18. Также в кодексе говорится, что отец может согласиться на замужество своей дочери в возрасте 15 лет. Нет никаких условий в национальных законах Афганистана, по которым ребенок младше 15 лет может законно заключать брак.

Но Гражданский кодекс Афганистана — не единственный источник права, регулирующего ранние браки в Афганистане. Исламский закон, местные и племенные традиции также регулируют браки между детьми и иногда вступают в противоречие с национальными законами.

Хуссаини замечает, что традиционные законы и нормы шариата господствуют в сельских местностях Афганистана, где проживает большинство населения.

Согласно исламскому закону брак считается недействительным, если лица, заключающие брак, не желают этого или слишком молоды, чтобы понимать его значение. Но в то же время исламский закон очень расплывчато говорит о конкретном возрасте, который считается приемлемым для «понимания» сути брака, позволяя религиозным лидерам интерпретировать этот момент на их усмотрение.

Исламский закон очень расплывчато говорит о конкретном возрасте, который считается приемлемым для «понимания» сути брака. Фото newsinphoto.ru

Хуссаини говорит, что заявления, которые делают муллы в афганских деревнях, где высок уровень неграмотности, используются для оправдания браков, в которых одному из «супругов» может быть 9 лет.

Традиционные законы и местные племенные традиции также разрешают браки раньше 16 и 18 лет. Такие правила не признаются на официальном уровне в Кабуле. Но из-за политической необходимости правительственные чиновники часто в общих чертах говорят о необходимости прекратить племенные обычаи и традиционные «афганские ценности».

Исследования показывают, что юридическая система в сельских местностях Афганистана стремится выделить «сохранение социального порядка» под эгидой традиционных законов. И это считается более важным, чем защита личных прав Гражданским кодексом — в том числе и законы о защите детей.

ЮНИСЕФ утверждает, что такие проблемы в осуществлении, распространении и применении Гражданского кодекса в Афганистане означают, что практика ранних браков продолжит распространяться по стране. Последние исследования ЮНИСЕФ оспорили популярное мнение, что решения в афганских семьях принимаются лишь старшими членами семьи. Процесс принятия решений «сосредоточен в семье» и действительно «последнее слово», скорее всего, будет за мужчинами. Тем не менее женщины и другие члены семьи также вовлечены в этот процесс.

«Часто сообщалось, что у детей должно быть право голоса при их женитьбе, даже если они не могут принять окончательное решение самостоятельно. Это говорит о более коллективном процессе принятия решений, а не о единоличном», — говорится в исследовании ЮНИСЕФ 2018 года.

«Если так, то решение проблемы ранних браков не может сосредотачиваться только на девочках, оно также должно вовлекать семьи, сообщества и правительство, которое сможет обеспечить необходимые структуры для поддержания изменений», — сказано в заключение исследования.

Copyright (c) 2019. RFE/RL, Inc. Reprinted with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.