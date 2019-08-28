Где Петербург и где Милан: обзор цен на осенний экскурсионный отдых
Обзор стоимости поездок в знаковые города в осенний период
Накануне «Реальное время» знакомило читателей со стоимостью самостоятельных поездок на море из Казани в бархатный сезон. Сегодня мы продолжаем наш обзор — на этот раз узнаем, во сколько обойдется поездка для тех, кто не хочет лежать на пляже. Как оказалось, Стамбул и Прага — примерно одинаковые по цене, даже с учетом необходимости визы в Чехию, а Тбилиси оказался значительно дороже Санкт-Петербурга из-за отмены перелетов.
От 40 до 140 за неделю
«Реальное время» продолжает изучать, во сколько обойдется казанцу поездка на отдых в бархатный сезон. Недавно мы выяснили, что море для двоих будет стоить от 57 тысяч рублей в случае с Сочи, до 160 тысяч рублей в случае с Барселоной. Сегодня мы выясним, сколько будет стоить поездка «по достопримечательностям».
Напомним, мы изучаем стоимость отдыха во второй половине сентября — с 17-го по 24-е. Предполагается, что отдых будет для двоих человек. В конечную стоимость поездки войдут проезд, проживание, питание и сопутствующие траты, такие как медстраховка и виза.
В случае с «экскурсионной программой» мы взяли четыре зарубежных направления и одно российское — Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений: мы узнаем, во сколько обойдется поездка в крупнейший город Турции — Стамбул, в столицу Грузии — Тбилиси, в один из самых популярных итальянских городов, «столицу моды» — Милан, и в столицу Чехии — Прагу. Получившийся бюджет поездки — от 44 до 141 тысячи рублей.
Милан выбивается из дешевого ряда
По сравнению с морскими курортами стоимость проживания в случае с «экскурсионкой» заметно меньше. Видимо, сказывается то, что в большинстве из этих городов сентябрь — уже «не сезон», туристов заметно меньше. Да и города, выбранные нами, сами по себе заметно дешевле, чем морские направления из предыдущего текста. Единственным исключением стал Милан, где ценник на гостиницы очень высокий. В целом неделя в двухместном номере в трехзвездочной гостинице обойдется в сумму от 10,6 до 73,3 тысячи рублей в зависимости от города.
Напомним, в качестве основного варианта для проживания мы рассматривали гостиницу в центре города категории «три звезды», на расстоянии не дальше трех километров от центра города, с рейтингом на одном из популярных сайтов бронирования не ниже 7, с возможностью бесплатной отмены.
Указанные суммы можно заметно уменьшить, если из критериев поиска убрать «звездность». К примеру, в Тбилиси это снизит траты на отель с без того небольших 10,6 тысячи за семь ночей вообще до 4,4 тысячи рублей. Правда, в более дорогом варианте есть бесплатный завтрак, а в более дешевом варианте — только общая кухня. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге: 12,8 тысячи за неделю в «трешке» с завтраком превратятся в 4,9 тысячи, за эти деньги предлагается двухместный номер в хостеле с двухъярусной кроватью.
В других городах экономия также выйдет существенной, но о трехкратной разнице речь здесь не идет: Прага подешевеет с 25 до 19 тысяч, Стамбул — с 20 до 12 тысяч (в более дешевом варианте будет еще и завтрак), Милан с пугающих 73 тысяч подешевеет до более приемлемых 50 тысяч рублей. Интересно, что в миланском «двухзвездочном» варианте, в отличие от «трех звезд», предложат еще и завтрак — как и в случае со Стамбулом. При этом повышение «звездности» с трех до четырех повысит стоимость почти везде в полтора-два раза.
Проезд до Милана, Стамбула и Праги по одной цене
Стоимость проезда, в отличие от стоимости проживания, в большинстве случаев примерно такая же, как и по «пляжным» направлениям. Стандартная цена — около 18 тысяч. Есть, правда, и исключения — причем как в положительном, так и в негативном ключе.
Примерно одинаковая цена в 18 тысяч рублей за перелет туда-обратно на одного человека — в случае с тремя городами. За 17,8 тысячи можно слетать в Милан — повезет Utair, с пересадкой в Москве, по самому дешевому, безбагажному, тарифу. Чуть дороже — 18,3 тысячи рублей на человека — будет стоить перелет в Стамбул. Такая цена возможна при покупке билетов у Utair и «Победы», все с тем же безбагажным тарифом. Прямой перелет, который предлагается Turkish Airlines, потребует доплатить по 11 тысяч на каждого пассажира, что, конечно, ощутимо, учитывая общую доступность города.
В Прагу дешевле всего добраться можно прямым рейсом чешского лоукостера SmartWings (связан с компанией Czech Airlines, ранее летавшей в Казань из Праги) — стоить это будет примерно 18,5 тысячи на человека. Правда, рейсы выполняются не каждый день, так что дату отъезда в отпуск придется сместить на день. Если же рассматривать вылет именно 17 сентября, то примерно по той же цене можно полететь с пересадкой в Риге, а обратный перелет будет прямым тем же SmartWings.
Поезд в Петербург дороже самолета, а Тбилиси нужно возвращение полетов
Дешевле всего из исследуемых направлений оказалось слетать во второй по величине город России — Санкт-Петербург. Сюда билет на одного человека туда-обратно будет стоить всего 6200 рублей. Это еще и прямой рейс — его предлагает авиакомпания «Победа». В стоимость билета, напомним, не входит багаж, а питание на борту получить нельзя даже за дополнительные деньги. Придется заплатить и за выбор места, если, конечно, лететь рядом принципиально важно.
Обратная ситуация — с Тбилиси. Добраться до этого города оказалось дороже, чем во все остальные города, — минимальный тариф на указанные даты составляет 30,2 тысячи рублей на человека в одну сторону. Лететь придется с пересадкой в Риге авиакомпанией AirBaltic, а обратно — с пересадкой в Минске, авиакомпанией «Белавиа». Конечно, такая цена имеет все шансы оттолкнуть потенциального туриста, особенно учитывая, что в целом это направление очень дешевое — три четверти общего бюджета поездки будет потрачено именно на перелеты. Стоит, кроме того, упомянуть, что еще пару месяцев назад в Грузию — не только в Тбилиси, но и в Батуми — можно было добраться очень дешево (в былые времена билет туда-обратно на человека мог стоить 9 тысяч рублей), без пересадок, а рейсы предлагали сразу три авиакомпании — та же «Победа», Georgian Airways и UVTaero. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, напомним, был введен с 8 июля. Georgian Airways поначалу продолжила полеты, но позже полеты запретили и им. Это объяснили «необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», а также наличием просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.
Санкт-Петербург и Тбилиси очень сильно отличаются и по стоимости альтернативных способов поездки. В Петербург, например, можно добраться также и на поезде, но это будет стоить в полтора раза больше, чем на самолете, — 9288 рублей на человека (речь идет о билетах на верхнюю полку в купейном вагоне). Кроме того, стоит учитывать, что поезд до Петербурга будет идти целые сутки. На машине дорога до города займет 20 часов и обойдется в 8970 рублей (за проезд в обе стороны), при условии расхода в 7 литров на 100 километров и стоимости 92-го бензина в 41,85 рубля за литр. Расстояние составит 1530 километров, и цена в 9 тысяч рублей — итоговая для обоих путешественников.
Что касается Тбилиси — то на поезде сюда добираться проблематично, а вот на машине — относительно доступно, особенно учитывая экономию на авиабилетах. Дорога до Тбилиси займет 27 часов, это около 2 тысяч километров в одну сторону и 12 тысяч рублей на бензин. Отметим, что при поездке на машине Тбилиси окажется безоговорочным лидером по дешевизне, опередив даже Санкт-Петербург.
От 5 до 10,5 тысячи на питание
Еще один ощутимый пункт расходов в поездке — питание. Напомним, во всех местах мы попытались найти недорогой ресторан или кафе с высоким рейтингом, в которых можно изучить меню по сайту и выяснить по нему стоимость пасты карбонара или болоньезе, а также чашки капучино. Два таких условных приема пищи мы умножили на количество дней.
Дешевле всего такой набор питания оказался в Тбилиси — пасту тут можно купить за 225 рублей, капучино — за 112 рублей. Расходы за восемь дней на человека составят 5392 рубля. Второе место по дешевизне — у Стамбула, тут на еду придется потратить около 7,5 тысячи рублей. Третье место — у Санкт-Петербурга с 9,4 тысячи рублей. А вот Милан и Прага оказались примерно одинаковыми по цене — расходы на человека составят около 10,5 тысячи рублей.
Естественно, к этой стоимости нужно подходить с определенными оговорками. Во всех этих городах можно найти заведения, поесть в которых будет стоить дешевле. К примеру, в Стамбуле достаточно много мест, где можно полноценно поужинать на 200 рублей, а донер (известный в России как шаурма) на улицах стоит от 60 рублей. Санкт-Петербург известен в том числе недорогими столовыми, Прага — чешскими мясными блюдами, Тбилиси — хинкали, да и в Милане есть заведения, рассчитанные не на туристов, а потому относительно дешевые. Тем не менее мы попытались привести питание в этих непохожих городах к «общему знаменателю», и итог получился таким.
В заключение добавим еще один пункт расходов. Речь идет о страховке и визе. Их получится не учитывать только в Санкт-Петербурге. В Турцию и Грузию действует безвизовый въезд — но это не повод не делать медицинскую страховку. Что интересно — для Турции она стоит стандартно, как, например, для шенгенской зоны, — 642 рубля с человека за 8 дней. А вот для Грузии она обойдется заметно дешевле — всего в 292 рубля. Для Италии и Чехии страховка, естественно, понадобится, но, что гораздо дороже (и более трудозатратно), понадобится и виза. Визовый сбор для этих стран одинаковый — 2654 рубля (35 евро по курсу), а вот сбор визовых центров разный — еще 2100 рублей в Италии и 1854 рубля в случае с визовым центром Чехии.
Ждать возврата полетов в Грузию и копить на жизнь в Италии
В итоге за недельную поездку в один из указанных городов двум жителям Казани придется заплатить от 44 до 141 тысячи рублей. Дешевле всего — в 44 тысячи рублей — обойдется Санкт-Петербург. Сюда есть дешевые перелеты «Победы» (даже дешевле поезда), здесь есть недорогие гостиницы (12,8 тысячи с завтраком за «трешку» и вообще 4900 за двухместный номер в хостеле). Питание в кафе тут не очень дешевое, но можно снизить затраты, обедая и ужиная в столовых. Поездка на машине снизит стоимость еще на 3,5 тысячи.
На втором месте с 73 тысячами — Стамбул, по крайней мере, если лететь не прямым рейсом из Казани, а с пересадкой. Гостиницы здесь дороже, чем в Петербурге и Тбилиси, но заметно дешевле, чем в странах Евросоюза. Кроме того, тут недорогая еда — на нее придется потратить меньше, чем в Петербурге. Прямой перелет, правда, увеличит бюджет недельной поездки примерно до 95 тысяч рублей — что уже сравнимо со стоимостью Праги даже с учетом получения визы — притом что туда также можно долететь без пересадок.
Третье место по дешевизне — у Тбилиси. Причем если бы не ситуация с запретом прямых рейсов, которых еще пару месяцев назад было очень много, грузинская столица была бы безоговорочным лидером среди бюджетных направлений по всем параметрам. Сюда не нужно визы, здесь дешевые гостиницы и еда (особенно если брать в расчет местную кухню). Если поехать сюда на машине — то бюджет поездки снизится с 82 до 34 тысяч рублей на двоих.
Четвертое место — у Праги. Съездить сюда на неделю будет стоить 93 тысячи на двоих. При этом в указанную сумму входит получение двух виз и покупка двух страховок — а это больше десяти тысяч рублей. Кроме того, сюда есть прямой перелет, по цене — такой же, как перелет с пересадкой. Гостиницы тут по цене сравнимы со стамбульскими, а питание — совсем немного дороже, чем в Санкт-Петербурге.
Замыкает десятку итальянский Милан. Поездка сюда обойдется в 141 тысячу на двоих, причем сэкономить особо не на чем. Разве что жить в гостинице ниже «трех звезд» — это снизит бюджет на 24 тысячи. Можно, правда, есть магазинную еду или искать кафе «для местных» — это также существенно снизит траты, но проблему со стоимостью гостиниц это не решит — даже «две звезды» стоят тут около 50 тысяч на неделю — это почти в три раза дороже, чем «четверка» в Тбилиси.
|Направление
|Итог, поездка на двоих (гостиница не ниже 3 звезд)
|Виза
|Страховка (7 ночей, 8 дней, «Классик» на 30 тысяч евро)
|Проезд
|Гостиницы, 7 ночей с 17 по 24 сентября, двухместный номер, расстояние от центра — не больше 3 км, рейтинг — не ниже семи, бесплатная отмена
|Питание. Кафе/ресторан в разделе «Вкусно и недорого», входит в топ-20 по рейтингу, есть меню в разделе «фото» или на сайте
|Самолет, 17—24 сентября
|Детали перелета
|Автомобиль
|Расстояние, время в пути в одну сторону
|Самое дешевое
|Не ниже трех звезд
|Не ниже четырех звезд
|Паста болоньезе/карбонара
|Капучино
|Итог за 8 дней по два раза в день
|Турция (Стамбул)
|72.996
|Отсутствует
|642
|18.349
|Utair и «Победа», пересадка в Москве
|3700 км, 48 часов
|12.336
|19.910
|35.979
|340
|132
|7.552
|Грузия (Тбилиси)
|82.360
|Отсутствует
|292
|30.196
|AirBaltic и «Белавиа», пересадки в Риге и Минске
|12.005
|2049 км, 27 часов
|4.397
|10.600
|18.021
|225
|112
|5.392
|Италия (Милан)
|140.776
|2654+2100
|642
|17.830
|Utair, пересадка в Москве
|3605 км, 39 часов
|49.563
|73.300
|92.004
|511
|146
|10.512
|Санкт-Петербург
|44.080
|Отсутствует
|Входит в ОМС
|6.200
|«Победа», прямой
|8.970
|1531 км, 20 часов
|4.900
|12.800
|23.100
|420
|170
|9.440
|Чехия (Прага)
|93.300
|2654+1854
|642
|18.752
|Air Baltic и Smart Wings, пересадка в Риге и прямой, 17—24 сентября
|2768 км, 31 час
|19.091
|24.856
|36.640
|478
|167
|10.320
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