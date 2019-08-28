Где Петербург и где Милан: обзор цен на осенний экскурсионный отдых

Обзор стоимости поездок в знаковые города в осенний период

Накануне «Реальное время» знакомило читателей со стоимостью самостоятельных поездок на море из Казани в бархатный сезон. Сегодня мы продолжаем наш обзор — на этот раз узнаем, во сколько обойдется поездка для тех, кто не хочет лежать на пляже. Как оказалось, Стамбул и Прага — примерно одинаковые по цене, даже с учетом необходимости визы в Чехию, а Тбилиси оказался значительно дороже Санкт-Петербурга из-за отмены перелетов.

От 40 до 140 за неделю

«Реальное время» продолжает изучать, во сколько обойдется казанцу поездка на отдых в бархатный сезон. Недавно мы выяснили, что море для двоих будет стоить от 57 тысяч рублей в случае с Сочи, до 160 тысяч рублей в случае с Барселоной. Сегодня мы выясним, сколько будет стоить поездка «по достопримечательностям».

Напомним, мы изучаем стоимость отдыха во второй половине сентября — с 17-го по 24-е. Предполагается, что отдых будет для двоих человек. В конечную стоимость поездки войдут проезд, проживание, питание и сопутствующие траты, такие как медстраховка и виза.

В случае с «экскурсионной программой» мы взяли четыре зарубежных направления и одно российское — Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений: мы узнаем, во сколько обойдется поездка в крупнейший город Турции — Стамбул, в столицу Грузии — Тбилиси, в один из самых популярных итальянских городов, «столицу моды» — Милан, и в столицу Чехии — Прагу. Получившийся бюджет поездки — от 44 до 141 тысячи рублей.

Милан выбивается из дешевого ряда

По сравнению с морскими курортами стоимость проживания в случае с «экскурсионкой» заметно меньше. Видимо, сказывается то, что в большинстве из этих городов сентябрь — уже «не сезон», туристов заметно меньше. Да и города, выбранные нами, сами по себе заметно дешевле, чем морские направления из предыдущего текста. Единственным исключением стал Милан, где ценник на гостиницы очень высокий. В целом неделя в двухместном номере в трехзвездочной гостинице обойдется в сумму от 10,6 до 73,3 тысячи рублей в зависимости от города.

Напомним, в качестве основного варианта для проживания мы рассматривали гостиницу в центре города категории «три звезды», на расстоянии не дальше трех километров от центра города, с рейтингом на одном из популярных сайтов бронирования не ниже 7, с возможностью бесплатной отмены.

Указанные суммы можно заметно уменьшить, если из критериев поиска убрать «звездность». К примеру, в Тбилиси это снизит траты на отель с без того небольших 10,6 тысячи за семь ночей вообще до 4,4 тысячи рублей. Правда, в более дорогом варианте есть бесплатный завтрак, а в более дешевом варианте — только общая кухня. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге: 12,8 тысячи за неделю в «трешке» с завтраком превратятся в 4,9 тысячи, за эти деньги предлагается двухместный номер в хостеле с двухъярусной кроватью.

Если из критериев поиска убрать «звездность», в Тбилиси это уменьшит траты на отель с 10,6 тысячи за семь ночей до 4,4 тысячи рублей. Фото novost.ge

В других городах экономия также выйдет существенной, но о трехкратной разнице речь здесь не идет: Прага подешевеет с 25 до 19 тысяч, Стамбул — с 20 до 12 тысяч (в более дешевом варианте будет еще и завтрак), Милан с пугающих 73 тысяч подешевеет до более приемлемых 50 тысяч рублей. Интересно, что в миланском «двухзвездочном» варианте, в отличие от «трех звезд», предложат еще и завтрак — как и в случае со Стамбулом. При этом повышение «звездности» с трех до четырех повысит стоимость почти везде в полтора-два раза.

Проезд до Милана, Стамбула и Праги по одной цене

Стоимость проезда, в отличие от стоимости проживания, в большинстве случаев примерно такая же, как и по «пляжным» направлениям. Стандартная цена — около 18 тысяч. Есть, правда, и исключения — причем как в положительном, так и в негативном ключе.

Примерно одинаковая цена в 18 тысяч рублей за перелет туда-обратно на одного человека — в случае с тремя городами. За 17,8 тысячи можно слетать в Милан — повезет Utair, с пересадкой в Москве, по самому дешевому, безбагажному, тарифу. Чуть дороже — 18,3 тысячи рублей на человека — будет стоить перелет в Стамбул. Такая цена возможна при покупке билетов у Utair и «Победы», все с тем же безбагажным тарифом. Прямой перелет, который предлагается Turkish Airlines, потребует доплатить по 11 тысяч на каждого пассажира, что, конечно, ощутимо, учитывая общую доступность города.

В Прагу дешевле всего добраться можно прямым рейсом чешского лоукостера SmartWings (связан с компанией Czech Airlines, ранее летавшей в Казань из Праги) — стоить это будет примерно 18,5 тысячи на человека. Правда, рейсы выполняются не каждый день, так что дату отъезда в отпуск придется сместить на день. Если же рассматривать вылет именно 17 сентября, то примерно по той же цене можно полететь с пересадкой в Риге, а обратный перелет будет прямым тем же SmartWings.

В Прагу дешевле всего добраться можно прямым рейсом чешского лоукостера SmartWings (связан с компанией Czech Airlines, ранее летавшей в Казань из Праги). Фото Максима Платонова

Поезд в Петербург дороже самолета, а Тбилиси нужно возвращение полетов

Дешевле всего из исследуемых направлений оказалось слетать во второй по величине город России — Санкт-Петербург. Сюда билет на одного человека туда-обратно будет стоить всего 6200 рублей. Это еще и прямой рейс — его предлагает авиакомпания «Победа». В стоимость билета, напомним, не входит багаж, а питание на борту получить нельзя даже за дополнительные деньги. Придется заплатить и за выбор места, если, конечно, лететь рядом принципиально важно.

Обратная ситуация — с Тбилиси. Добраться до этого города оказалось дороже, чем во все остальные города, — минимальный тариф на указанные даты составляет 30,2 тысячи рублей на человека в одну сторону. Лететь придется с пересадкой в Риге авиакомпанией AirBaltic, а обратно — с пересадкой в Минске, авиакомпанией «Белавиа». Конечно, такая цена имеет все шансы оттолкнуть потенциального туриста, особенно учитывая, что в целом это направление очень дешевое — три четверти общего бюджета поездки будет потрачено именно на перелеты. Стоит, кроме того, упомянуть, что еще пару месяцев назад в Грузию — не только в Тбилиси, но и в Батуми — можно было добраться очень дешево (в былые времена билет туда-обратно на человека мог стоить 9 тысяч рублей), без пересадок, а рейсы предлагали сразу три авиакомпании — та же «Победа», Georgian Airways и UVTaero. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, напомним, был введен с 8 июля. Georgian Airways поначалу продолжила полеты, но позже полеты запретили и им. Это объяснили «необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», а также наличием просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

Санкт-Петербург и Тбилиси очень сильно отличаются и по стоимости альтернативных способов поездки. В Петербург, например, можно добраться также и на поезде, но это будет стоить в полтора раза больше, чем на самолете, — 9288 рублей на человека (речь идет о билетах на верхнюю полку в купейном вагоне). Кроме того, стоит учитывать, что поезд до Петербурга будет идти целые сутки. На машине дорога до города займет 20 часов и обойдется в 8970 рублей (за проезд в обе стороны), при условии расхода в 7 литров на 100 километров и стоимости 92-го бензина в 41,85 рубля за литр. Расстояние составит 1530 километров, и цена в 9 тысяч рублей — итоговая для обоих путешественников.

В Петербург можно добраться также и на поезде, но это будет стоить в полтора раза больше, чем на самолете, — 9288 рублей на человека (речь идет о билетах на верхнюю полку в купейном вагоне). Фото youtube.com

Что касается Тбилиси — то на поезде сюда добираться проблематично, а вот на машине — относительно доступно, особенно учитывая экономию на авиабилетах. Дорога до Тбилиси займет 27 часов, это около 2 тысяч километров в одну сторону и 12 тысяч рублей на бензин. Отметим, что при поездке на машине Тбилиси окажется безоговорочным лидером по дешевизне, опередив даже Санкт-Петербург.

От 5 до 10,5 тысячи на питание

Еще один ощутимый пункт расходов в поездке — питание. Напомним, во всех местах мы попытались найти недорогой ресторан или кафе с высоким рейтингом, в которых можно изучить меню по сайту и выяснить по нему стоимость пасты карбонара или болоньезе, а также чашки капучино. Два таких условных приема пищи мы умножили на количество дней.

Дешевле всего такой набор питания оказался в Тбилиси — пасту тут можно купить за 225 рублей, капучино — за 112 рублей. Расходы за восемь дней на человека составят 5392 рубля. Второе место по дешевизне — у Стамбула, тут на еду придется потратить около 7,5 тысячи рублей. Третье место — у Санкт-Петербурга с 9,4 тысячи рублей. А вот Милан и Прага оказались примерно одинаковыми по цене — расходы на человека составят около 10,5 тысячи рублей.

Естественно, к этой стоимости нужно подходить с определенными оговорками. Во всех этих городах можно найти заведения, поесть в которых будет стоить дешевле. К примеру, в Стамбуле достаточно много мест, где можно полноценно поужинать на 200 рублей, а донер (известный в России как шаурма) на улицах стоит от 60 рублей. Санкт-Петербург известен в том числе недорогими столовыми, Прага — чешскими мясными блюдами, Тбилиси — хинкали, да и в Милане есть заведения, рассчитанные не на туристов, а потому относительно дешевые. Тем не менее мы попытались привести питание в этих непохожих городах к «общему знаменателю», и итог получился таким.

В Стамбуле достаточно много мест, где можно полноценно поужинать на 200 рублей, а донер (известный в России как шаурма) на улицах стоит от 60 рублей. Фото blogtravel.by

В заключение добавим еще один пункт расходов. Речь идет о страховке и визе. Их получится не учитывать только в Санкт-Петербурге. В Турцию и Грузию действует безвизовый въезд — но это не повод не делать медицинскую страховку. Что интересно — для Турции она стоит стандартно, как, например, для шенгенской зоны, — 642 рубля с человека за 8 дней. А вот для Грузии она обойдется заметно дешевле — всего в 292 рубля. Для Италии и Чехии страховка, естественно, понадобится, но, что гораздо дороже (и более трудозатратно), понадобится и виза. Визовый сбор для этих стран одинаковый — 2654 рубля (35 евро по курсу), а вот сбор визовых центров разный — еще 2100 рублей в Италии и 1854 рубля в случае с визовым центром Чехии.

Ждать возврата полетов в Грузию и копить на жизнь в Италии

В итоге за недельную поездку в один из указанных городов двум жителям Казани придется заплатить от 44 до 141 тысячи рублей. Дешевле всего — в 44 тысячи рублей — обойдется Санкт-Петербург. Сюда есть дешевые перелеты «Победы» (даже дешевле поезда), здесь есть недорогие гостиницы (12,8 тысячи с завтраком за «трешку» и вообще 4900 за двухместный номер в хостеле). Питание в кафе тут не очень дешевое, но можно снизить затраты, обедая и ужиная в столовых. Поездка на машине снизит стоимость еще на 3,5 тысячи.

На втором месте с 73 тысячами — Стамбул, по крайней мере, если лететь не прямым рейсом из Казани, а с пересадкой. Гостиницы здесь дороже, чем в Петербурге и Тбилиси, но заметно дешевле, чем в странах Евросоюза. Кроме того, тут недорогая еда — на нее придется потратить меньше, чем в Петербурге. Прямой перелет, правда, увеличит бюджет недельной поездки примерно до 95 тысяч рублей — что уже сравнимо со стоимостью Праги даже с учетом получения визы — притом что туда также можно долететь без пересадок.

Дешевле всего — в 44 тысячи рублей — обойдется Санкт-Петербург. Фото newizv.ru

Третье место по дешевизне — у Тбилиси. Причем если бы не ситуация с запретом прямых рейсов, которых еще пару месяцев назад было очень много, грузинская столица была бы безоговорочным лидером среди бюджетных направлений по всем параметрам. Сюда не нужно визы, здесь дешевые гостиницы и еда (особенно если брать в расчет местную кухню). Если поехать сюда на машине — то бюджет поездки снизится с 82 до 34 тысяч рублей на двоих.

Четвертое место — у Праги. Съездить сюда на неделю будет стоить 93 тысячи на двоих. При этом в указанную сумму входит получение двух виз и покупка двух страховок — а это больше десяти тысяч рублей. Кроме того, сюда есть прямой перелет, по цене — такой же, как перелет с пересадкой. Гостиницы тут по цене сравнимы со стамбульскими, а питание — совсем немного дороже, чем в Санкт-Петербурге.

Замыкает десятку итальянский Милан. Поездка сюда обойдется в 141 тысячу на двоих, причем сэкономить особо не на чем. Разве что жить в гостинице ниже «трех звезд» — это снизит бюджет на 24 тысячи. Можно, правда, есть магазинную еду или искать кафе «для местных» — это также существенно снизит траты, но проблему со стоимостью гостиниц это не решит — даже «две звезды» стоят тут около 50 тысяч на неделю — это почти в три раза дороже, чем «четверка» в Тбилиси.

Экскурсионный отдых в сентябре 2019 г.

Направление Итог, поездка на двоих (гостиница не ниже 3 звезд) Виза Страховка (7 ночей, 8 дней, «Классик» на 30 тысяч евро) Проезд Гостиницы, 7 ночей с 17 по 24 сентября, двухместный номер, расстояние от центра — не больше 3 км, рейтинг — не ниже семи, бесплатная отмена Питание. Кафе/ресторан в разделе «Вкусно и недорого», входит в топ-20 по рейтингу, есть меню в разделе «фото» или на сайте Самолет, 17—24 сентября Детали перелета Автомобиль Расстояние, время в пути в одну сторону Самое дешевое Не ниже трех звезд Не ниже четырех звезд Паста болоньезе/карбонара Капучино Итог за 8 дней по два раза в день Турция (Стамбул) 72.996 Отсутствует 642 18.349 Utair и «Победа», пересадка в Москве 3700 км, 48 часов 12.336 19.910 35.979 340 132 7.552 Грузия (Тбилиси) 82.360 Отсутствует 292 30.196 AirBaltic и «Белавиа», пересадки в Риге и Минске 12.005 2049 км, 27 часов 4.397 10.600 18.021 225 112 5.392 Италия (Милан) 140.776 2654+2100 642 17.830 Utair, пересадка в Москве 3605 км, 39 часов 49.563 73.300 92.004 511 146 10.512 Санкт-Петербург 44.080 Отсутствует Входит в ОМС 6.200 «Победа», прямой 8.970 1531 км, 20 часов 4.900 12.800 23.100 420 170 9.440 Чехия (Прага) 93.300 2654+1854 642 18.752 Air Baltic и Smart Wings, пересадка в Риге и прямой, 17—24 сентября 2768 км, 31 час 19.091 24.856 36.640 478 167 10.320