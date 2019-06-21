Путин поручил правительству РФ принять меры по возвращению граждан страны, которые находятся в Грузии

Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа, сообщается на официальном портале Кремля.

Поручение содержится в подписанном указе «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Кроме того, согласно опубликованному документу, с 8 июля 2019 года «российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Туроператорам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от продажи турпродукта, который предусматривает поездку в Грузию.

Напомним, ранее сообщалось, что у здания парламента страны в Тбилиси представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста.

