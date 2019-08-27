От Сочи до Барселоны: где и почем казанцы могут отдохнуть на море в сентябре

Лето неумолимо подходит к концу, на горизонте уже 1 сентября, а за ним — костры рябин и скорое начало отопительного сезона. Часть казанцев, вдоволь нагулявшись по городу, все еще не успела отдохнуть за пределами Татарстана, хоть и очень хотела. Специально для них «Реальное время» решило подсчитать, сколько будет стоить продлить лето и съездить наконец в теплые края в бархатный сезон. Ценник в зависимости от направления различается очень сильно: в Сочи — можно уложиться и в полсотни тысяч, на Барселону уйдет в три раза больше.

Трехкратная разница в итоговой цене

«Реальное время» подсчитало, сколько денег придется отдать за поездку в теплые края в середине сентября, не прибегая к помощи турфирм. Мы попытались примерно оценить масштабы трат, которые придется понести жителю города, если он решит сорваться «на юг» во второй половине сентября. Мы взяли пять популярных направлений для самостоятельного отдыха — три далеких, а два — не очень.

В список этих направлений вошла кипрская Ларнака, испанская Барселона, итальянский Бари, а также Сочи и Крым, в частности Ялта. Как выяснилось, неделя моря обойдется в сумму от 57 до 160 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость входит полный набор трат, и сумму можно существенно снизить.



В большинстве городов аппартаменты окажутся не только дешевле трехзвездочного отеля, но даже и отеля без указания звезд. Фото hotelsmaster.ru

Проживание: полторы ночи в Барселоне по цене недели в Сочи

В основном сэкономить, конечно, можно на гостиницах: например, в самой дорогой из выбранных точек — Барселоне — неделя проживания в отеле обойдется примерно в 82 тысячи рублей за двухместный номер. Но речь идет о гостинице достаточно высокого класса: трехзвездочной, с высокой оценкой по данным сервиса бронирования (рейтинг — не ниже семи), да еще и в пределах трех километров от центра. Что в случае с Барселоной автоматически сильно поднимает стоимость, так это центр. В той же Барселоне можно взять гостиницу классом пониже (но по-прежнему не дальше трех километров от центра), это снизит затраты на отель почти на 30 тысяч рублей. При этом если, наоборот, пойти дальше и «три звезды» увеличить до четырех — стоимость вырастет не сильно.

В других городах ситуация значительно отличается: те же три километра от центра уже могут считаться практически пригородом в случае, например, с Бари — столицей итальянской области Апулия, напротив Черногории. Но и цена здесь значительно отличается: двухместный номер в трехзвездочном отеле (еще и с завтраком) в Бари будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем в Барселоне, — всего 33 тысячи рублей, или меньше пяти тысяч за ночь. В Ларнаке, крупном городе на юге Кипра, стоимость — средняя между Бари и Барселоной — 50 тысяч рублей за номер с завтраком. Отметим, впрочем, что номер в гостинице без указания звездности в Ларнаке будет стоить так же, как в Бари.

Лидерами по дешевизне стали Сочи и Ялта: трехзвездочные гостиницы обойдутся в 22,7 тысячи рублей в случае с Ялтой и даже в 17,5 тысячи в случае с Сочи (причем в последнем в стоимость входит завтрак). Проживание в номере «без звезд» будет стоить около 10,5 тысячи рублей за неделю. Правда, говоря про Сочи и Крым, нужно понимать, что шансов на «непляжную» погоду тут гораздо больше, чем в трех других вариантах. В целом же, помимо указанных вариантов, с целью удешевления отдыха можно порекомендовать аренду апартаментов (благо соответствующих сервисов сейчас достаточно) — в большинстве городов они окажутся не только дешевле трехзвездочного отеля, но даже и отеля без указания звезд.

На билеты в указанные города в период с 17 по 24 сентября, самый разгар бархатного сезона, на двоих придется потратить от 22 до 44 тысяч рублей. Фото Максима Платонова

Проезд: замысловатый путь в Крым и комфорт полета в Италию

Сравнимая часть итоговых расходов на поездку — это стоимость проезда, точнее — перелета на курорт. На билеты в указанные города в период с 17 по 24 сентября, самый разгар бархатного сезона, на двоих придется потратить от 22 до 44 тысяч рублей. Речь идет о самом минимально возможном тарифе. Мы искали авиабилеты с помощью одного из агрегаторов, запрашиваемые данные — перелет «туда-обратно» из Казани, максимум с одной пересадкой.

Прямой рейс оказался дешевле стыковочных только в одном случае — это Сочи, в который можно добраться самолетом «Победы». Билет «туда-обратно» на каждого будет стоить 11300 рублей. Правда, стоит понимать, что в эту стоимость не входит ни провоз багажа, ни питание, ни выбор места. Такая же история и с относительно недорогим перелетом через Москву в Симферополь. Для минимальной цены лететь придется двумя разными авиакомпаниями — Nordwind Airlines и «Уральскими авиалиниями». Такой билет обойдется в 12970 рублей. Без пересадок до Симферополя добраться дешевле всего в эти даты можно на самолете Red Wings — билет на каждого будет стоить 14990 рублей — лишние четыре тысячи на двоих, вероятно, стоят комфорта беспересадочного перелета.

В три других города долететь без пересадок регулярным рейсом из Казани не получится, а купить билет на чартерный рейс обычно довольно проблематично. Дешевле всего будет стоить билет в Бари — 17,2 тысячи рублей на человека. Причем этот тариф предлагает Turkish Airlines, в стоимость билета которой входит не только багаж, но и питание. Перелет, соответственно, предполагает пересадку в Стамбуле. За полет в Кипр придется отдать минимум 20,8 тысячи на человека, причем маршрут тут будет довольно замысловатый: в ту сторону — через Ригу на AirBaltic, в обратную — с пересадкой в Москве, на «Победе» и Utair. За багаж здесь также придется заплатить дополнительно. Наконец, еще дороже оказалась Барселона — перелет сюда будет стоить 22 тысячи на человека — повезут «Аэрофлот» с пересадкой в Москве и его «дочка» — авиакомпания «Россия», с пересадкой в Санкт-Петербурге. Багаж также за дополнительную плату.

Отметим, что в случае с Сочи относительно адекватной альтернативой можно считать поезд. При поездке в купе (речь идет только о верхней, более дешевой полке) на каждого человека придется отдать 6571 рубль. Это почти в два раза дешевле, чем на самолете, но, учитывая расстояние, на дорогу придется заложить дополнительно четыре дня: в одну сторону поезд едет около двух суток.

До Крыма ехать на машине 31 час, бензина придется купить на 12,9 тысячи рублей. Фото drive2.ru

Кроме того, в тот же Сочи некоторые люди предпочитают добираться на машине. Это еще дешевле, если в автомобиле будет больше одного человека. На бензин при условии расхода в 7 литров 92-го бензина на 100 километров и стоимости в 41,85 рубля за литр придется отдать 12 тысяч рублей. На дорогу придется потратить около 27 часов. До Крыма ехать на машине 31 час, бензина придется купить на 12,9 тысячи рублей. Остальные города — примерно в два раза дальше, поэтому все же считать поездку на машине в Барселону, находящуюся на расстоянии в 4400 километров от Казани, вряд ли можно считать популярным и доступным вариантом. Кроме того, здесь придется учитывать необходимость страховки на машину и более высокую, чем в России, стоимость бензина.

«Стандартный обед» и простая кипрская виза

Еще одна значительная доля расходов в поездке — питание. Траты на эти цели, конечно, очень субъективны. При минимальном бюджете можно покупать продукты в магазине и готовить самим, а кто-то, напротив, будет питаться исключительно в хороших ресторанах в центре города. Мы попытались примерно понять средний уровень цен. Для этого мы искали кафе и рестораны в городе на одном из популярных сервисов рекомендаций, выбирали категорию с невысоким ценником и изучали меню.

«Стандартным» приемом пищи мы выбрали пасту болоньезе или карбонара и капучино — как наиболее распространенные виды блюд, которые можно найти в большинстве кафе в большинстве стран мира. Стоимость пасты плюс капучино мы умножили на два (предполагалось, что завтрак, возможно, будет в гостинице) и умножили на восемь дней — на каждого человека. В итоге оказалось, что на каждого на еду придется потратить от 4800 рублей в Ялте до 12320 рублей в Барселоне.

Непосредственно паста будет стоить от 190 до 660 рублей, капучино обойдется еще в 80—256 рублей. Интересно, что стоимость пасты в Сочи оказалась выше, чем в Ларнаке и Италии, но тут, конечно, дело в конкретных местах: в целом вряд ли приходится сомневаться, что ценник на российском курорте ниже, чем на итальянском.

«Стандартным» приемом пищи мы выбрали пасту болоньезе или карбонара и капучино — как наиболее распространенные виды блюд, которые можно найти в большинстве кафе в большинстве стран мира. Фото facebook.com

Отдельно мы посчитали еще и необходимые траты на организацию путешествия. Тут, естественно, значительные преимущества у Сочи и Крыма. Сюда не понадобится ни виза, ни страховка: система ОМС действует по всей стране. Неплохо с этим на Кипре: виза нужна, но ее для стандартной туристической поездки можно получить онлайн и бесплатно. С Испанией и Италией придется собрать набор документов, показать свое финансовое положение и заплатить сбор. Непосредственно визовый сбор в Испании и Италии не отличается — около 2700 рублей (эквивалент 35 евро), но при оформлении визы в визовом центре придется заплатить еще один сбор: 1172 рубля в случае с Испанией, 2100 рублей — с Италией. Наконец, «классическая» медицинская страховка для Кипра и шенгенской зоны будет стоить одинаково — около 640 рублей с человека на 8 дней.

В результате дешевле всего поездка в бархатный сезон оказалась в Сочи и Ялту — около 58 тысяч, итоговая цена практически неотличима. В Сочи проще (и дешевле) с перелетами и с гостиницами. «Подкачала» еда, но здесь есть «фактор субъективности» конкретного ресторана. Остальные три варианта заметно дороже. В Бари, например, придется потратить почти 100 тысяч — сюда потребуется виза и страховка, гостиницы — примерно в два раза дороже, чем в Сочи. Зато питание стоит не запредельно, да и удобный и относительно недорогой перелет (хоть и с пересадкой).

Неожиданно дорогим оказался Кипр — за поездку сюда на неделю придется выложить около 115 тысяч: сложности и с перелетом, и с наличием гостиниц уровня «три звезды» (хотя отказ от «звезд» резко сэкономит 20 тысяч). Питание вполне сравнимо по цене с европейским, зато не нужно платить за визу (да и вообще, оформлять ее очень легко). Ожидаемо самой дорогой оказалась испанская Барселона. Регулярные вылеты — только через Москву, очень дорогие гостиницы, дорогое питание, плюс виза и страховка. Но это и неудивительно: статус одного из самых туристических городов мира значительно повышает стоимость почти любых услуг.

