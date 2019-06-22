Georgian Airways продолжит полеты в Россию

В грузинской авиакомпании Georgian Airways сообщили, что не намерены отменять полеты в Россию после 8 июля. Билеты продаются без ограничений.

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», — приводит «РИА Новости» слова представителя перевозчика.

А вот в Агентстве гражданской авиации Грузии пока разбираются в ситуации с запретом на полеты для российских авиакомпаний.

«На этом этапе мы пока не можем ничего сказать, поскольку информация, связанная с дальнейшей деятельностью грузинских авиакомпаний, осуществляющих полеты в РФ, проясняется», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее о полном прекращении авиарейсов в Грузию объявили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов в соседнюю страну. Такое решение объясняется заботой о безопасности россиян, поскольку в Тбилиси прошли массовые волнения из-за приезда делегации Госдумы.