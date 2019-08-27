«Разобрать сотню павильонов — это вам не шутки!»: «Казань Экспо» прощается с WorldSkills

Сегодня победителей 45-го чемпионата по профессиональному мастерству наградят на церемонии закрытия WorldSkills Kazan

Фото: Ольга Голыжбина

Наступил финальный день 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Менее чем через пару часов на стадионе «Казань Арена» назовут имена победителей состязаний в 56 компетенциях — от ювелирного дела и парикмахерского искусства до кузовного ремонта. Зрителей на церемонии закрытия ждет шоу с хип-хоп исполнителем L'one и «королем российской эстрады» Филиппом Киркоровым. Пока же главная площадка состязаний, Международный выставочный центр «Казань Экспо», прощается с последними участниками и экспертами — более тысячи молодых профессионалов и гуру рабочих профессий, десяток спецслужб покидают площадку и сворачивают работу павильонов, в которых в течение пяти дней участники демонстрировали свои скилы. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«На разборку павильонов и вывоз оборудования уйдет не меньше двух суток»

Финальный, шестой по счету, день мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 начался в 9 часов — несмотря на проливной дождь, как и всегда в это время открылись двери центральных павильонов с выставками, первые шаттлы с гостями и участниками прибыли к главной площадке соревнований — МВЦ «Казань Экспо». Правда, в этот раз здесь было непривычно тихо и пустынно. На 269 тысячах квадратных метрах центра в этот день находилось, по визуальным оценкам, не более нескольких сотен человек, в основном — эксперты различных компетенций чемпионата, волонтеры и члены оргкомитета WorldSkills.

Сами соревнования по 56 основным компетенциям, в которых суммарно состязались порядка 1 300 молодых профи из 63 стран и регионов мира, завершились накануне вечером, 26 августа. Сегодня с раннего утра в «Казань Экспо» приезжают лишь некоторые эксперты, не успевшие заполнить и сдать отчеты по своим направлениям. Павильоны, в которых в течение последних пяти дней можно было наблюдать за мастерским выполнением конкурсных испытаний швей, программистов, официантов, автослесарей, ювелиров и сантехников, были закрыты для посещения с самого утра. Полноценно функционировал лишь центральный корпус А3, который вместил в себя сотни выставок компаний-партнеров чемпионата — мировых технологических гигантов и пионеров IT-индустрии.

Сегодня с раннего утра в «Казань Экспо» приезжают лишь некоторые эксперты, не успевшие заполнить и сдать отчеты по своим направлениям. Фото Ольги Голыжбиной

С 10 часов в большинстве корпусов МВЦ началось сворачивание выставочных стендов и соревновательных павильонов — рабочие разбирали громоздкие конструкции, грузили их в самосвалы, упаковывали в защитную пленку и загружали в грузовики. Этой участи не избежала и символическая алая стела в виде полного наименования 45-го чемпионата, сложенная из метровых букв и установленная около главного корпуса вместе с фигурками талисманов WorldSkills Kazan 2019 — юных исследователей Алтын и Алмаза. Около 15 часов техслужбы разобрали стелу на две части и вывезли с территории центра.

— С утра мы только начали вывозить оборудование из корпусов, очень много дорогостоящего, поэтому все грузим максимально аккуратно, а потому быстро быть не может. Начинаем с техники и мебели, где-то в коридорах даже цветы приходится выносить, затем уже разбираем и отправляем — все по разным адресам, ведь разные компании предоставляли технику и предметы. На разборку нескольких павильонов и вывоз оборудования одной бригадой из десятка опытных рабочих уйдет не меньше двух суток. А разобрать сотню павильонов — это вам не шутки! — поделился в разговоре с корреспондентом «Реального времени» специалист техслужбы чемпионата Рамил Усманов.

Иностранная речь в последний день чемпионата была слышна все реже, но, пожалуй, единственным местом, которое по-прежнему осталось популярным среди участников WorldSkills, стал ресторанный павильон и уличный фудкорт, полноценно развернувший свою работу ближе к обеду, когда тучи рассеялись и стало солнечно.

С 10 часов в большинстве корпусов МВЦ началось сворачивание выставочных стендов и соревновательных павильонов. Фото Ольги Голыжбиной

К 16 часам «Казань Экспо» на спецшаттлах начали покидать и волонтеры — всего на чемпионате добровольцев было свыше 3,5 тысячи, а пятая часть из них трудилась именно на основной площадке состязаний, помогая гостям сориентироваться на огромной территории и попасть на необходимые. По информации волонтерского штаба медиацентра, большинство добровольцев к пяти часам будет уже на подходе к «Казань Арене».

«Самое сложное — найти и выторговать Швецию» — увезти коллекцию значков

У мировых спортивных первенств уровня олимпиад есть одна давняя традиция, которую с успехом переняли и участники WorldSkills Kazan 2019 — в последний день обмениваться фирменными значками, брендированной формой и эмблемами чемпионата с членами сборных команд других стран. На бейджах немногочисленных иностранных участников, прогуливающихся между корпусами «Казань Экспо» и явно спешащими на шаттл в город, можно было обнаружить десятки таких памятных «сувениров», причем у каждого здесь была своя «система коллекционирования», а иногда к «сбору» подключаются и волонтеры.

— Я в первый раз на WorldSkills и тоже был очень удивлен, когда ко мне в первый раз подошли с предложением обменяться значками, но очень быстро входишь во вкус, это сувенир, который будет еще долго напоминать о коллегах из разных стран мира, с которыми я познакомился здесь. Со своего первого чемпионата я решил привезти значки всех европейских стран, их тут 21, но возникли сложности — найти и выторговать Швецию, Эстонию и Норвегию. Наверное, придется сюда вернуться, — с улыбкой пожимал плечами член делегации Южной Кореи, программист Ким Дон Хи.

На разборку нескольких павильонов и вывоз оборудования одной бригадой из десятка опытных рабочих уйдет не меньше двух суток. Фото Ольги Голыжбиной

— Честно говоря, чаще всего значки для волонтеров — это подарки от благодарных гостей WorldSkills. С нашей стороны было бы не совсем правильно подходить к участникам и экспертам с просьбами, ведь это мы им должны помогать, а не наоборот. Собирание значков здесь — своеобразная мода, у меня набралось 14, включая два наших, российских. Неожиданно получилось, что это в основном страны СНГ, а вот со странами Евросоюза — не густо, помню на Универсиаде в Казани у меня бейдж весил около килограмма из-за навешанных значков, — рассказала волонтер чемпионата Алия Зиганшина.

Компания «1С» предложит организаторам WorldSkills 2021 в Шанхае российское оборудование

Единственным и завершающим событием медиапрограммы чемпионата сегодня стал брифинг российского разработчика и дистрибьютора IT-решений компании «1С», решившего провести любопытный эксперимент на полях WorldSkills Kazan 2019. Встречу с журналистами и участниками в медиацентре «Казань Экспо» провел лично основатель и директор фирмы, российский предприниматель, ученый Борис Нуралиев. Компания «1С» планирует предложить организаторам следующего мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2021 года, который пройдет в Шанхае, российское оборудование и собственное программное обеспечение, заявил он.

«Мы смотрели задания мирового чемпионата WorldSkills начиная с 2015 года и пришли к выводу, что они могут быть полностью реализованы на платформе «1С: Предприятие». Мы уже несколько лет успешно сотрудничаем с российским WorldSkills и с WorldSkills International. На сегодня официально WorldSkills International сняты ограничения по использованию программного обеспечения, которое используется для организации бизнеса, что делает возможным использовать инструменты международных и локальных поставщиков в этом соревновании», — пояснил глава «1С».

Встречу в медиацентре «Казань Экспо» провел российский предприниматель, ученый Борис Нуралиев. Фото tatar-inform.ru

Нуралиев подчеркнул, что добавить новую технологию в мировые соревнования — не самый простой процесс, а потому первым шагом стало проведение так называемого «экспериментального соревнования» в направлении «Программные решения для бизнеса» в рамках WorldSkills Kazan 2019. В соревновании приняли участие девять молодых программистов из России, Кореи, Тайваня и Филиппин. Задание компетенции заключалось в анализе бизнес-процессов заданной компании заказчика, разработке и реализации решения на платформе «1С». 50% оценки итогового результата давало программирование, 25% — презентованный проект, 15% — коммуникация с заказчиком и креативность, еще 10% — организация работы. Трое участников состязаний работали на платформе «1С: Предприятие», еще шестеро — на основе продукта Microsoft.



Первое место с 57,29 балла занял 17-летний россиянин Кирилл Павкин. На второй строчке топа экспериментальной компетенции с 56,74 балла — 18-летняя программистка Tung Yueh Kuo из Тайваня. Третью позицию занял 23-летний Людвиг Витковски из Казахстана, набрав 54,2 балла. Отметим, что пятое место с результатом 43,7 балла заняла 18-летняя жительница Татарстана Айгуль Султанова. К слову, девушка является студенткой Казанского техникума информационных технологий и связи и действующим победителем WorldSkills Russia в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

«Мы очень надеемся на то, что результаты этого эксперимента позволят в следующем мировом чемпионате в Шанхае в 2021 году включить нашу технологию и, возможно, технологию других поставщиков для того, чтобы участники соревновались более энергично, более эффективно. Представьте, в «Формуле-1» же разные поставщики машин, и соревнуются не только пилоты, но и вендоры», — заключил Борис Нуралиев.

Компания «1С» планирует предложить организаторам следующего мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2021 года, который пройдет в Шанхае, российское оборудование и собственное программное обеспечение. Фото tatar-inform.ru

«Ой, мама, шика дам, шика дам»: финальный аккорд 45-го WorldSkills возьмет Филипп Киркоров

Через час на стадионе «Казань Арена» стартует грандиозное шоу — церемония закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019. В церемонии участвует президент России Владимир Путин. Ключевым событием праздника станет награждение победителей чемпионата во всех 56 основных компетенциях, помимо этого, наградят и самых результативных участников каждой команды (Best of nation), которые набрали наибольшее количество баллов в своих национальных сборных.

Инициатором вступления России в движение WorldSkills стало Агентство стратегических инициатив. При содействии главы АСИ Светланы Чупшевой 17 мая 2012 года Россия стала членом этой международной организации. За этот короткий срок наша страна дважды становилась победителем чемпионата: в 2017 году — выиграла чемпионат мира в Абу-Даби, в 2018-м — EuroSkills.



Руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и в этот раз приехала на награждение победителей WorldSkills Kazan 2019. Она отметила серьезный рост интереса молодежи в России к рабочим профессиям, а также высокий уровень организации чемпионата по профессиональному мастерству.

— WorldSkills дал серьезный толчок в популяризации [рабочих профессий], в переоснащении колледжей оборудованием, это стало приоритетом для нашей страны. И ребята видят истории успеха, когда за них конкурируют, когда они могут получать достойную заработную плату. Вот это — результат того, что происходит в Казани, — отметила в общении со СМИ Светлана Чупшева.

Хедлайнерами церемонии закрытия станут артисты Леван Горозия (хип-хоп исполнитель L'one), Светлана Лобода и Филипп Киркоров — подробности и лайн-ап шоу держится в секрете. Известно, что в финале церемонии флаг мирового движения WorldSkills International передадут китайскому «чуду света» — городу Шанхаю, который примет чемпионат по профессиональному мастерству в 2021 году.

Хедлайнерами церемонии закрытия станут артисты Леван Горозия (хип-хоп исполнитель L'one), Светлана Лобода и Филипп Киркоров. Фото worldskills2019.com

К слову, для тех, кто не успел вовремя купить билет на церемонию закрытия, Дирекция парков и скверов Казани подготовила альтернативное предложение: в Горкинско-Ометьевском лесу будут организованы бесплатные прямые трансляции с профессиональной картинкой и хорошим звуком, покажут церемонию также на телеканалах «Россия-24» и ТНВ.

Напомним, что сегодня до 01.00 будет продлен режим работы метрополитена, а также троллейбусного маршрута №1, трамвайных маршрутов №5 и №6, автобусных маршрутов №1, 6, 10, 10а, 15, 22, 29, 33, 35, 35а, 36, 37, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 60, 62, 63, 74, 75, 89, 91. Подробнее о перекрытии ряда дорог в связи с проведением церемонии и графиках дополнительных маршрутов общественного транспорта «Реальное время» писало ранее.

The show must go on

Сам чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будет официально закрыт уже сегодня около полуночи, однако его культурная программа, разработанная городскими властями для горожан и гостей третьей столицы, завершится в Казани только 31 августа. До конца недели можно будет попасть на специальные показы самых крупных театров города, которые они проводят еще до открытия сезона. Спектакли по русской и татарской классике на языках оригинала и с синхронным переводом можно будет посетить в театре им. Качалова, ТЮЗах, кукольном театре «Экият», а также в театре им. Камала.

30 августа в 20.00 на площадке перед Дворцом земледельцев состоится IX Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», звезды мировой оперной сцены выступят с Государственным симфоническим оркестром РТ под руководством Александра Сладковского. С подробной афишей всех культурных событий Казани можно познакомиться по ссылке.