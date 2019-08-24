300 дней мэра Уфы: что изменилось при Ульфате Мустафине

«Ульфат Радия»: первые успехи и провалы главы башкирской столицы

Сегодня исполняется 300 дней с момента назначения мэром Уфы Ульфата Мустафина, сменившего на этой должности Ирека Ялалова. Новый градоначальник начал с обещания в первую очередь навести порядок с общественным транспортом и ускорить строительство детских садов, школ и поликлиник. Какие проекты начал реализовывать новый сити-менеджер и как его работу оценивают эксперты — в материале «Реального времени».

Транспортная реформа

Ульфат Мустафин, тогда заместитель гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа», был одним из трех кандидатов, которые дошли до финала конкурса на пост мэра. Его уже тогда называли креатурой Радия Хабирова, только-только пришедшего в республику в должности врио главы (за что от острословов Мустафин получил шутливое прозвище «Ульфат Радия»). 20 октября 2018 года за кандидатуру Мустафина проголосовали 28 из 31 депутата горсовета.

Новый градоначальник заявил, что Уфа должна стать комфортным и современным городом, поэтому первоочередная задача сити-менеджера — завершить работу над стратегией развития башкирской столицы. Мэр сообщил, что необходимо развивать отдаленные районы, создать единую систему организации дорожного движения и обновить инженерные сети и спецтехнику, а также строить социальные объекты.

Чтобы приблизить городскую власть к народу, Ульфат Мустафин зарегистрировался во всех социальных сетях. Затем последовали кадровые перестановки. Начальником Управления капитального строительства Уфы стал Андрей Осипов, на пост заместителя по вопросам строительства и архитектуры был назначен бывший генеральный директор ООО «Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» Аскат Хайруллин.

В Уфе ввели в оборот единую транспортную карту «Алга». Фото Гостранса РБ

Выполняя наказ Хабирова, Мустафин начал реформу общественного транспорта: было решено убрать с дорог нелегальных перевозчиков. Спустя полгода стало понятно, что реформа, мягко говоря, забуксовала: нелегалы действительно исчезли, но за этим последовал передел рынка. Кроме этого, с маршрутов убрали старые автобусы, что только обострило проблему с нехваткой общественного транспорта: люди по-прежнему были вынуждены долго стоять на остановках в ожидании автобуса.

Проблески появились в июле — тогда Госкомтранс Башкирии заключил пять контрактов на покупку 392 автобусов на сумму 1,19 млрд рублей. Тогда же был назначен новый вице-мэр по транспорту — им стал Ильдар Юланов, который ранее работал начальником отдела программ развития пассажирского транспорта Управления транспорта и связи Уфы, а затем помощником врио главы республики.

Также в Уфе ввели в оборот единую транспортную карту «Алга», о которой «Реальное время» подробно рассказывало. Под нее было разработано специальное мобильное приложение.

Кроме того, в схеме общественного транспорта решено задействовать электрички — таким образом, разморожены планы, намеченные во времена Рустэма Хамитова и Ирека Ялалова. Стоимость проезда, например, из Демы до Шакши должна снизиться с 67 до 21 рубля. А время пути из самого западного района города в восточный составит не более 40 минут.

В ноябре 2018 года в городе разморозили стройку соборной мечети «Ар-Рахим». Фото Тимура Рахматуллина

Открытие фонтана-часов, возобновление строительства мечети и реконструкция зон отдыха

Что касается новых значимых объектов, то в июне на площади имени Ленина был открыт фонтан-часы, строительство которого откладывалось пять лет. О планах возвести фонтан заговорили еще в 2014 году, но из-за проблем с подрядчиками сроки завершения работ постоянно переносились. Вопрос был решен только в 2019 году.

Фонтан должен стать одним из любимых мест отдыха горожан. Он сконструирован так, что струи в нем смещаются, указывая часы и минуты. По оценкам, строительство объекта обошлось в 50 млн рублей.

Кроме этого, в ноябре 2018 года в городе разморозили стройку соборной мечети «Ар-Рахим». Ее начали возводить еще в 2007 году (первый камень заложили в 2006-м), но строительство шло с переменным успехом. В 2012 году финансировать объект взялся благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова. Но в 2016 году из-за конфликта с менеджментом Духовного управления мусульман РБ строительство было остановлено. В 2019 году руководитель ДУМ РБ сменился, а Хабиров смог договориться с Рахимовым о возобновлении проекта. Этим летом на площадке вновь заработали строители. Если объект все-таки завершат, он станет крупнейшей отапливаемой мечетью в Европе.

В июле в администрации заявили, что будут реконструированы зоны отдыха — сквер «Дубки», парки «Первомайский» и «Волна», а также Советская площадь. Были представлены предварительные проекты по реконструкции, часть работ уже началась.

«Все маршрутки остались на месте, просто переформатировали «карманы»

Оценить работу нового градоначальника «Реальное время» попросило экспертов. По словам политтехнолога Андрея Потылицына, с приходом Ульфата Мустафина значительных перемен в Уфе не произошло. Потылицын отмечает, что у сити-менеджера отсутствуют концепция и системная конструктивная работа.

— Я вижу только проекты, причем проекты в виде обещаний. Обещают сделать кампус, но это только разговоры — ни проект, ни инвестор не называются. Обещают сделать канатную дорогу, но ее еще лет 7 назад обещали сделать. Тоже только разговоры. То есть самая главная проблема руководства города — это отсутствие системы. Есть масса инициатив, но системы нет. Из плюсов — закончил человек фонтан, который много лет строился. Трудно сказать, плюс это или минус. Неимоверными усилиями всего муниципалитета закончили этот фонтан, пообещали еще что-то закончить. Реальных, глобальных действий вообще нет, только поверхностные и косметические работы, — констатировал Потылицын.

Негативно политтехнолог оценивает и начатую транспортную реформу.

— Что касается транспорта, то это исключительно имитационная деятельность. Все маршрутки остались на месте, просто переформатировали «карманы» — раньше люди платили в одну фирму, сейчас — в другую. По сути, ничего не изменилось, но все преподносится как некий успех. По поводу разметки — то же самое. Это не совсем его сфера, но в любом случае городской уровень. Разметка сделана только на центральных улицах. Схожая ситуация с мусором: в элитных районах, центре города он вывозится, и торжественно все показывается. А окраины города утопают в несанкционированных свалках, — отметил эксперт.

«300 дней — не такой большой срок»

По словам политолога, руководителя Института региональной экспертизы Дмитрия Михайличенко, предшественник Мустафина был более самостоятельным и его роль в республиканской конфигурации власти была выше. Кроме этого, Ирек Ялалов, по словам эксперта, был в разы профессиональнее, знал город и понимал его проблемы.

— Мустафин если и занимается стратегическим целеполаганием, то в закрытом режиме. Проблемы мегаполисов в России достаточно серьезные, и мало какие города имеют стратегию позиционирования. Для Уфы необходимо развитие северной и южной частей города, то есть полицентризм. Это важно, чтобы избежать ситуации, когда центр перенаселен и богат инфраструктурой, а окраины на несколько порядков ниже. Мустафин не блещет свежим взглядом на урбанистические проблемы в Уфе. Ничего в плане урбанистки я не слышал, кроме того, что нужно восстановить баню. Возможно, именно это заведение в большей степени удовлетворяет его эстетическим потребностям, но для города нужно совсем иное: современные площадки, концентрирующие деловую и молодежную активность. Нужен внятный образ будущего и поиск идентичности. Иначе Уфа рискует раствориться в похожих на нее и ничем не примечательных мегаполисах, — считает Михайличенко.

Экономист Рустем Шайахметов же полагает, что делать какие-либо выводы пока рано. «300 дней — не такой большой срок для изменений», — говорит он. Структура мэрии, по его словам, громоздкая, поэтому быстрых и заметных улучшений ждать не стоит. Первые результаты работы будут видны только через два года после вступления Ульфата Мустафина в должность.

— Человек приходит, он месяца 3—4 только осваивается, тем более что город достался достаточно тяжелый. Уфа отстает по многим позициям от разных городов по развитию, к примеру, по территориальному признаку, единой концепции. В свое время очень сильно отвлекались на формальности. А надо не решать дела на бумаге, а реально изменять ситуацию. Изменить сразу сложно — меняется команда, она тоже осваивается. Думаю, что года через два результаты этого управления будут видны, — сказал Шайахметов.

У Мустафина еще есть время проявить себя — контракт с ним будет действовать до сентября 2021 года. Однако, по мнению Андрея Потылицына, свой срок градоначальник не отработает. «Думаю, что это временная фигура. Трудно говорить о датах, но я думаю, что в конце этого года или в первом квартале 2020 года мы будем выбирать нового мэра», — резюмировал политтехнолог.