В сентябре тариф на городскую электричку в Уфе снизят втрое

С 3 сентября со станции Дема до Шакши, например, на всех электричках можно будет доехать за 21 рубль, рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Сейчас тариф составляет 67 рублей.

Именно высокий тариф Хабиров счел причиной неудачи проекта «Городская электричка» в Уфе.

«Еще одно важное решение — начинаем соединять электрички с другими видами транспорта. Один пересадочный комплекс — «1 629 км» на будущий год уже начнем строить, еще 4 станции — Спортивная, Парковая, Шакша и Черниковка — запроектируем», — написал Хабиров у себя в соцстях.

По его словам, подобные решения позволят за 40 минут добраться от Шакши до Демы, на что на автотранспорте может уйти до двух часов. Кроме того, он поручил до конца года внедрить на электричках местную транспортную карту «Алга».