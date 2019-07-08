В Башкирии заработает мобильное приложение к транспортной карте «Алга»

Фото: Гостранс РБ

Завершается отладка системы мобильного приложения к единой транспортной карте «Алга», которая заработала в Уфе с 1 июля. По словам заместителя гендиректора АО «Башкирский регистр социальных карт» Олега Романова, сервис в полном объеме станет доступен до сентября 2019 года.

С помощью приложения можно будет зарегистрировать карту по QR-коду, размещенному на обратной стороне, а также посмотреть свое количество поездок и пополнений.



Вскоре в продаже появится вариант карты с определенной суммой с использованием системы «Кошелек». К началу учебного года планируется выпуск карт школьника и студента. Эти карты будут действовать на муниципальных маршрутах «Башавтотранса» и МУЭТа. С частными перевозчиками этот вопрос — предмет дополнительной договоренности.

После 1 сентября также планируется внедрение гибкой тарификации, которая позволит использовать карту для определенное количество поездок и в рамках определенного времени. В настоящее время прорабатывается вопрос и об именных картах для льготников.

Ранее «Реальное время» рассказывало о новой системе и том, как она будет работать. С помощью карты стала доступна оплата проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Уфы — достаточно приложить карту к терминалу на входе и получить билет. В скором времени (точные сроки не называются) систему распространят на Стерлитамак, Салават, а затем и по всей республике.

