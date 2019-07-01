«Алга», Уфа! Как будет работать новая транспортная карта в Башкирии?

Владельцам новой карты предоставят скидку в 5 рублей на муниципальные автобусы, привязку к телефону и «часовой тариф»

Фото: Гостранс РБ

Сегодня в Уфе начала работу транспортная карта «Алга», которая призвана заменить одной картой действующие транспортные карты и дать жителям возможность платить за проезд в одно касание. Пользователям карты обещают значительные скидки на проезд (как выяснило «Реальное время», скидки, похоже, предоставляет только один муниципальный перевозчик), а также безлимитные тарифы, в том числе «часовой тариф» для недорогих поездок с пересадками. Однако, как следует из заявления врио главы Башкирии Радия Хабирова, при помощи этой карты власти также хотят решить проблему «теневых» перевозок.

«Алга» заменит собой действующие транспортные карты

Сегодня в Уфе заработала транспортная карта «Алга», позволяющая в одно касание платить за проезд в городском и пригородном транспорте. Для ее работы в автобусах, троллейбусах и трамваях на входе установлены терминалами, к которым достаточно приложить карту и получить билет. В скором времени (точные сроки не называются) систему расширят на Стерлитамак, Салават, а затем и по всей республике.

По словам председателя Госкомтранса РБ по транспорту Тимура Мухаметьянова, уже сейчас терминалами оборудованы 1 900 транспортных средств по всей республике. Однако еще предстоит оснастить необходимым оборудованием 4 600 единиц техники. В перспективе к карте «Алга» подключат также службу речных перевозок и пригородные электрички.

Отметим, что в Уфе уже есть действующие транспортные карты, но отдельные на каждый вид транспорта. Пока что эти карты будут работать — в Госкомтрансе РБ не назвали какие-то сроки их отмены, но порекомендовали после того, как на них закончатся средства, переходить на карту «Алга». В интервью на телевидении Мухаметьянов рассуждал на тему интеграции с сервисами такси и даже о «вертолетном движении» по аналогии с «Яндекс.Транспортом».

По словам председателя Госкомтранса РБ по транспорту Тимура Мухаметьянова, уже сейчас терминалами оборудованы 1 900 транспортных средств по всей республике. Фото glavarb.ru

Стоимость карты с нулевым балансом составляет 50 рублей. Купить ее можно в транспорте, в киосках «Уфа-печать», ряде сетевых магазинах, в отделениях Сбербанка и пунктах обслуживания транспортных карт. Пополнить карту можно через «Сбербанк-онлайн» или в местах продаж. При этом разработчики уже анонсировали возможность привязки карты к смартфону и оплаты без использования самой карты при помощи технологии NFC. Добавим, что картой, купленной в Уфе, можно будет расплатиться в любом городе, где работает система «Алга».

Стоимость проекта по запуску единой транспортной карты «Алга» оценивается в 700 млн рублей, при этом 80% затрат приходится на долю Сбербанка. В течение трех лет планируется выпустить 750 тысяч карт.

Скидки есть, но оставляют много вопросов

Госкомтранс РБ уже анонсировал ощутимые скидки для пользователей карты. Известно, что в автобусах ГУП «Башавтотранс» стоимость проезда составит 20 рублей вместо 25 (для сравнения, аналогичный проект в Казани «Транспортная карта» дает пользователям только 2 рубля скидки). Однако по другим перевозчикам официальные органы информацию не озвучили.

В особенности вопросы возникают по частным перевозчикам, которых в Уфе немало. Мухаметьянов уже заверил, что частников также подключат к системе «Алга» (сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что все частные перевозчики, кроме одного, перешли на нее). Однако скидка в 5 рублей может стать ощутимой для небольшого перевозчика (вспомните, как в той же Казани перевозчики борются за повышение тарифа на рубль или два).

Пресс-служба Госкомтранса РБ к настоящему моменту не ответила на запрос «Реального времени». В Управлении электротранспорта города Уфы затруднились ответить на вопрос о наличии скидки по карте «Алга» и посоветовали обратиться к компании-оператору карты АО «Башкирский регистр социальных карт». Там в свою очередь сообщили, что оплата по карте происходит «по тарифам перевозчика», то есть наличие скидки зависит от конкретного вида транспорта и компании-перевозчика.

В автобусах ГУП «Башавтотранс» стоимость проезда составит 20 рублей вместо 25. Фото Тимура Рахматуллина

Из заявления Радия Хабирова можно сделать вывод, что скидку будет давать только Башавтотранс.



Неизвестно также, станет ли скидка постоянным атрибутом системы «Алга» или только временной акцией для привлечения пассажиров в систему. Также неясно, из какого источника покроют затраты на обеспечение скидки.

Кроме того, Мухаметьянов анонсировал скорый запуск в рамках системы «Алга» в Уфе так называемого «часового тарифа», когда пассажир, заплатив только один раз, сможет далее в течение часа или полутора передвигаться бесплатно на любом общественном транспорте, что удобно для перемещающихся с пересадками. Глава Госкомтранса РБ заявил, что такого тарифа уфимцы ждали довольно долго. Стоимость его пока также остается неизвестной.

«Сама цена сегодня обсуждается, это будет довольно гибкая тарифная сетка. Безусловно, она будет ориентирована на безнал и будет намного дешевле, чем купить билет», — заявил Мухаметьянов. Он добавил, что в будущем возможно введение других безлимитных тарифов.

Мухаметьянов добавил, что все социальные льготы на проезд будут сохранены. Он анонсировал еще ряд интересных изменений, которые придут с развитием системы «Алга». К примеру, на остановках общественного транспорта установят точки доступа Wi-Fi, а также зарядные станции для мобильных устройств.

«Агла», BashCard или «Хабирка»?

Имя для карты выбирали «всем миром», заявляет Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Для этого на официальных ресурсах ведомства в соцсетях проводилось онлайн-голосование, в котором, по данным ведомства, участвовали около 6,5 тысячи человек (справочно — население Уфы превышает миллион человек).

«С перевесом буквально в несколько голосов победил вариант Алга, набравший 1 273 [голоса]. На втором месте с результатом 1 269 голосов — вариант BashCard. Почетное третье место занял вариант ТЭТА (акроним от «трамвай, электричка, троллейбус, автобус», — прим. ред.) с 858 голосами. Разница между лидерами была столь незначительна, что было принято решение проверить и все группы поддержавшие голосование репостом», — заявили в министерстве.

Итоговое название «Алга», что означает «вперед», утверждал лично врио главы РБ Радий Хабиров. Фото glavarb.ru

Мухаметьянов в телеинтервью рассказал, что итоговое название «Алга», что означает «вперед», утверждал лично врио главы РБ Радий Хабиров.

При этом сейчас на странице во «ВКонтакте», на которую пришлось 5,5 тысячи голосующих, лидирует все-таки вариант BashCard с перевесом в 200 голосов. Среди альтернативных вариантов пользователи предлагали «Курай» как один из наиболее узнаваемых национальных символов республики, а также «Радий» и «Хабирка» в честь исполняющего обязанности главы региона.

Карта поможет вывезти «частников» из тени

Отметим, что в Уфе продолжается борьба с «серыми», нелицензированными, перевозчиками. Их точное количество на данный момент не оценено, но известно, что с начала года в городе из перевозочного процесса исключено порядка 1 400 автобусов малого класса нелегальных перевозчиков, из них до 700 единиц, соответствующих требованиям безопасности, перераспределили по маршрутам официальных перевозчиков. Также с начала года правоохранительные органы составили 23 914 административных материалов, вынесли 517 постановлений, на 82 автобуса малого класса наложен арест.

Подробно роль карты «Алга» в борьбе с «теневыми» перевозками описал сегодня Радий Хабиров.

— Итак, сегодня — 1 июля, и сегодня начинается внедрение единой транспортной карты «Алга». Все перевозчики, кроме одного частника, на нее перешли. Но не сказать чтобы сделали они это с удовольствием. И некоторые явно будут пытаться создавать условия, чтобы вы и дальше платили «налом». Кто-то будет говорить, что терминал не работает, кто-то — что карта в обслуживании дорогая и так билет стоит дороже. О таких случаях надо сразу же сообщать мне или в Гостранс. Переход на транспортную карту — не мой каприз. Так живет весь мир. Таким образом мы выводим миллиардные потоки денег из тени. Это как раз те деньги, на которые мы чиним дороги и покупаем новые автобусы. Более того, Башавтотранс будет давать скидку за пользование картой. И мы переведем всех перевозчиков на транспортную карту, независимо от того, что некоторые из них хотят дальше нарушать закон и не платить налоги.