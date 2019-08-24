Что еще не понравится Евсееву и поможет ли перенос времени начала матча «Спартаку»?

Превью седьмого тура РПЛ

Футбольный чемпионат России в этом году стартовал как никогда ярко. Хватает сенсаций, красивых голов, плотности на верху турнирной таблицы и страстей в околофутбольной части. Минувший игровой тур запомнился в первую очередь судейским скандалом в Санкт-Петербурге и дерби «Спартак» — ЦСКА. Очередные выходки главного тренера «Уфы», довольно спорный перенос времени матча в Самаре, дисквалификация Сергея Семака и прогнозы на матчи очередного тура РПЛ — в материале «Реального времени».

«Уфа» — «Зенит»: Семак пропустит матч против бывшей команды

Лидер чемпионата из Санкт-Петербурга в прошедшие выходные весьма неожиданно не смог обыграть дома грозненский «Ахмат». При этом большую часть матча подопечные Сергея Семака играли в большинстве из-за удаления Ризвана Уциева. После игры тренерский штаб «Зенита» вступил в перепалку с судьями, а оскорбительные слова в адрес арбитров из уст обычно интеллигентного Сергея Богдановича попали в запись трансляции. И эпизод с удалением, и послематчевые комментарии игроков «Зенита», и поведение тренеров обсуждались еще целую неделю. В своих соцсетях высказались, например, глава Чечни Рамзан Кадыров и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая публично вступилась за Семака.

Однако Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес следующее решение: с учетом публичного извинения и принятия извинений, наказание следующее — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата России, при этом один матч считать реальным исполнением, а второй — условно, а также оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона. Таким образом, Сергей Богданович пропустит матч против своей бывшей команды из Уфы.

Тем временем за всеми событиями минувшего тура незамеченным осталось поведение Вадима Евсеева на пресс-конференции после победной встречи с «Ростовом». Выслушав первый же вопрос от уфимской прессы, тренер не стал отвечать на него, поздравил всех с хорошей игрой и ушел. Весной с главным тренером «Уфы» уже происходили подобные метаморфозы, он вступал в перепалку с московскими журналистами после выездной игры с «Локомотивом», прося их задавать вопросы «исключительно по игре». Теперь Вадим Валентинович показал, что если ему что-то не нравится, он может просто встать и уйти. Регламент РПЛ не подразумевает прямого наказания за подобное отношение к прессе, однако предупреждение тренеру за такое систематическое поведение может быть вынесено.

За всеми событиями минувшего тура незамеченным осталось поведение Вадима Евсеева на пресс-конференции после победной встречи с «Ростовом». Фото fcufa.pro

Прогноз «Реального времени»

Совсем недавно мы рассказывали о причинах злоключений «Уфы» и «Крыльев Советов» этим летом, и так вышло, что и уфимцы, и самарцы в минувшем туре взяли себя в руки и одержали долгожданные победы. Башкирский клуб и вовсе нанес «Ростову» первое поражение в сезоне (2:0) и в хорошем расположении духа подходит к игре против лидера чемпионата. Однако как раз плохое настроение «Зенита» после описанных событий и дисквалификация тренера обязаны разозлить питерцев, так что весьма вероятно, что «Уфа» попадет под горячую руку. Добыть очки в таком матче будет для команды Евсеева мини-подвигом.

Победа «Зенита» — 2:0

«Краснодар» — «Локомотив»: битва за второе место

Сколько бы туров в чемпионате не прошло, матч между командами, занимающими в данный момент второе и третье места, всегда будет вызывать повышенный интерес. После 6-го тура московский «Локомотив» и «Краснодар» набрали одинаковое количество очков — по 13, и теперь в очном противостоянии решат, кто не отпустит «Зенит» далеко в турнирной таблице (а при удачном стечении обстоятельств и обгонит его).

Стоит отметить, что интриг в матчах между «быками» и железнодорожниками хватает и безотносительно занимаемых этими клубами мест в таблице. Правда, к отчетной игре они подходят с совершенно разным багажом. На неделе «Краснодар» был жестко бит в Греции «Олимпиакосом» (0:4) и теперь практически наверняка не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов — в чудо в ответной игре слабо верится. Игра оставила негативное впечатление не только из-за разгромного счета, но и из-за травмы полузащитника южан Реми Кабелла, который не доиграл встречу и покинул стадион на костылях. Все это говорит не в пользу краснодарцев перед игрой с «Локо», который в предыдущем туре обыграл московское «Динамо».

На неделе «Краснодар» был жестко бит в Греции «Олимпиакосом» (0:4) и теперь практически наверняка не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Фото fckrasnodar.ru

Прогноз «Реального времени»

Несмотря на все трудности, краснодарцы должны будут дать бой команде Юрия Семина. Фактор своего поля может сыграть решающую роль — поддержка на стадионе «быков» традиционно сумасшедшая. «Локомотив» с чисто турнирной точки зрения одержал две важнейшие гостевые победы над «Крыльями Советов» и «Динамо», но проиграл ЦСКА. В гостях железнодорожники играть умеют и свой гол должны забить обязательно, однако «Краснодару» есть чем ответить, так что закономерным исходом будет выглядеть ничейный результат.

Ничья — 1:1



«Крылья Советов» — «Спартак»: кому на руку перенос времени матча?

Эпопея с этой игрой также осталась в тени на фоне насыщенного минувшего тура. И понять возмущение московских болельщиков можно: изначально матч должен был играться в воскресенье в 15.00 по самарскому времени (14.00 мск). Однако из-за игры в Лиге Европы в четверг против португальской «Браги» «Спартак» попросил изменить время начала встречи на 20.00 по Самаре (19.00 мск). РПЛ быстро пошла навстречу москвичам и все согласовала, хотя билеты изначально продавались на другое время (благо еще, что не на другую дату). Таким образом, большинство иногородних болельщиков, которые рассчитывали в связи с ранним окончанием игры улететь из Самары вечерним рейсом «Победы» или, например, уехать на поезде в сторону Казани, остались ни с чем, так как матч закончится в 22.00 по местному времени. Покидать город на Волге большинству выездных придется лишь в понедельник.

Между тем далеко не факт, что перенос времени как-то поможет «Спартаку». Главный тренер команды после игры с «Брагой» (0:1) заострил внимание на тяжелом перелете, однако на восстановление у красно-белых при любом раскладе оставалось двое суток. РПЛ же стоит более внимательно относиться к собственному календарю и заранее учитывать интересы как клубов, выступающих в еврокубках, так и болельщиков, которые планируют свой график исходя из первоначальных утвержденных афиш.

Самарцы после четырех поражений кряду встрепенулись, одержав уверенную победу над «Уралом» в гостях (3:1), и подходят к игре со «Спартаком» в прекрасном расположении духа. Фото kc-camapa.ru

Несмотря на поражение, «Спартак» в Португалии выглядел довольно неплохо, регулярно создавая голевые моменты. Поражение с минимальным счетом в гостях оставляет Кононову и компании приличные шансы на выход в следующий раунд, но болельщиков после классной победы над ЦСКА в понедельник (2:1) сейчас волнует положение дел в РПЛ.

Прогноз «Реального времени»

Самарцы после четырех поражений кряду встрепенулись, одержав уверенную победу над «Уралом» в гостях (3:1), и подходят к игре со «Спартаком» в прекрасном расположении духа. Миодраг Божович умеет эмоционально заряжать своих подопечных на подобные игры, однако «Крылья» в текущем календарном году крайне непредсказуемы. Например, яркая победа над ЦСКА в стартовом туре не предвещала никаких проблем — казалось, все беды волжан остались в прошлом чемпионате. Но нынешний сезон показывает, что проблемы никуда не делись и работы Божовичу и компании предстоит еще очень много.

В Екатеринбурге снова отличился лучший бомбардир РПЛ, нападающий «крылышек» Александр Соболев (5 голов в 6 играх). Наконец-то уверенно заиграла самарская защита, хотя дежурный гол пропустил Сергей Рыжиков. Практически наверняка матч со «Спартаком» «Крылья Советов» проведут собранно и будут претендовать на победу, создавая верные голевые моменты. Однако вряд ли даже насыщенный график помешает подопечным Кононова. Все же сейчас еще только начало сезона, и ключевые игроки-легионеры вряд ли успели устать, а для футболистов уровня Андре Шюррле частые игры только в радость. Поэтому свой гол «спартаковцы» обязательно забьют. Возможно, он окажется единственным в матче.

Победа «Спартака» — 1:0



«Ростов» — «Рубин»: любой итог встречи не вызовет удивления

На бумаге «Ростов» выглядит однозначным фаворитом этой встречи, так как и первое поражение в нынешнем чемпионате в Уфе в минувшем туре, и преимущество своего стадиона непременно повлияют на настрой подопечных Валерия Карпина. Плюс ростовчане довольно здорово играют в атаке и в нынешнем сезоне уверенно входят в тройку самых забивающих команд.

В чем не откажешь казанцам, так это в боевитости и проявлении характера. Фото rubin-kazan.ru

Чего не скажешь пока о «Рубине», который забил всего 4 гола в 6 играх (при этом отличались только футболисты, выходившие на замены). Зато в чем не откажешь казанцам, так это в боевитости и проявлении характера. Пожалуй, только в матче в Краснодаре команда Романа Шаронова выглядела не так уверенно, как во всех остальных играх. На старте сезона именно «Рубин» стал главным возмутителем спокойствия в РПЛ, привезя из московского турне (матчи с «Локомотивом» и «Динамо») 4 очка из 6.

Таким образом, татарстанский коллектив можно назвать самым непредсказуемым в нынешним чемпионате России. Если с домашними встречами угадать еще что-то можно (отличные вторые таймы), то каким мы увидим «Рубин» в ближайшей гостевой встрече, предсказать затруднительно. На данном этапе сезона абсолютно любой итог матча не вызовет удивления.

Прогноз «Реального времени»

В последние годы матчи между казанским и ростовским клубом были довольно принципиальными и результативными. Принципиальность была связана и с фигурой Курбана Бердыева, и с игроками, которые поиграли и в Казани, и в Ростове-на-Дону. Сейчас составы команд претерпели значительные изменения даже по сравнению с прошлым сезоном, а тот же Бердыев уже не в «Рубине», поэтому градус принципиальности постепенно снижается.

В минувшем туре свой первый гол за «рубиновых» наконец-то забил нападающий Евгений Марков. Отпраздновал он его довольно оригинально, однако после игры отказался раскрыть, что значили эти жесты, и попросил еще немного подождать. Марков настроен продолжать забивать и, вполне вероятно, продолжит свою серию в игре с «Ростовом». При всей непредсказуемости результата матчей между этими командами на этот раз закономерным исходом видится результативная ничья.

Ничья — 1:1