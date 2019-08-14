Тревожное лето для Уфы и Самары: новый сезон как продолжение старых бед

Почему ФК «Уфа» и «Крылья Советов» снова в зоне стыков?

Начало июня выдалось для двух поволжских команд РПЛ довольно непростым. Самарские «Крылья Советов» заняли по итогам регулярного сезона 13-е место, ФК «Уфа» — 14-е, и оба клуба проводили интригующие серии стыковых игр против команд из ФНЛ. И для подопечных Вадима Евсеева, и для команды Миодрага Божовича все в итоге закончилось благополучно — сохранением прописки на высшем уровне. Однако на дворе середина августа, уже сыграно пять туров нового чемпионата, а «Крылья» и «Уфа» снова прочно обосновались в зоне стыков, лишь поменявшись местами — теперь башкирский коллектив занимает 13-ю строчку, а «крылышки» — 14-ю. О том, почему в уфимском и самарском клубах мало что поменялось по сравнению с прошлым сезоном, — в материале «Реального времени».

Уфа: игра по своим правилам без оглядки на турнирное положение

По окончании прошедшего сезона волна критики неожиданно настигла генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова. Его стиль и методы работы на протяжении 5 лет, пока уфимцы играют на высшем уровне, вызывали в основном положительные отзывы, однако результат минувшего сезона не мог остаться незамеченным. Дошло до того, что временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров публично покритиковал футбольный клуб и заявил, что в ближайшее время в Уфе не будет построен новый стадион, так как в этом сейчас нет особого смысла.

— Поймите правильно, у нас не стоит задачи занять какое-то место, войти там в десятку или просто не вылететь, — объяснял Газизов в недавнем интервью «Реальному времени». — Мы должны играть хорошо каждый матч, быть командой. Тогда все придет, у некоторых игроков подрастет уровень мастерства, тренерский штаб наберется очередного опыта. Ну а место относительно.

Вот мы в прошедшем сезоне заняли 14-е место. Так у нас и бюджет 14-й в лиге. Вы покажите мне хоть один клуб в республике, который зарабатывает больше нас?

Мы выращиваем не только игроков, которых потом выгодно продаем, но даем шанс и перспективным тренерам проявить себя в Уфе, а затем уйти на повышение. Я не раз говорил, что на данном этапе развития — это наш единственный путь. Мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда его продаем.

В итоге уфимцы в межсезонье предсказуемо затеяли перестройку, которая наверняка продолжится вплоть до закрытия трансферного окна. Буквально на днях стало известно, что башкирский клуб принял предложение московского ЦСКА о переходе защитника Данилы Кругового. С другой стороны, «Уфа» продолжает делать ставку на молодых и перспективных, предоставляя им шанс для раскрытия. Так, здесь когда-то созрел, раскрылся и дорос до крупного контракта с «Манчестер Сити» Александр Зинченко. На этой неделе состоялся трансфер в стан уфимцев 19-летнего талантливого воспитанника московского «Спартака» Кирилла Фольмера.

Насколько велик кредит доверия Газизову и Евсееву?

Таким образом, пока уфимцы решают свои задачи по перепродаже игроков в более сильные клубы и укреплению позиций молодыми и перспективными, жизнь в турнирной таблице не стоит на месте. Пока что выше коллектива Вадима Евсеева даже очень скромный «Тамбов». Буквально каждый следующий матч для «Уфы» сейчас архиважен, так как легких очков в ближайших турах не предвидится, а игра команды пока переменчива. После нулевой ничьей с «Сочи» в гостях и поражения от «Арсенала» в Туле (0:1) голевой запал клуба очевидно иссяк, и забивать придется уже дома 18 августа «Ростову», что будет сделать крайне непросто. Хотя начиналось все куда как радужно — уфимцы в первых трех турах стабильно забивали по два мяча в каждом матче (однако выиграть удалось лишь однажды, у тех же «Крыльев Советов» дома).

Газизову уже не раз приходилось отвечать на вопрос о своем уходе из клуба, и он уверяет, что готов к любому варианту развития событий. Но проблема вряд ли в нем. По сути, «Уфа» из сезона в сезон не отступает от выбранного курса, а то, что молодому клубу удавалось из года в год улучшать показатели — лишь плоды работы того или иного тренера. Сейчас же очевидно, что Евсеев — не прорывной вариант. Команда при нем сильно не прогрессирует, хотя и ниже определенного уровня не падает.

Если амбиции «Уфы» на этот сезон так и ограничатся топтанием на месте и очередной перепродажей в трансферные окна, то спасительное от стыковой зоны 12-е место для клуба будет условным потолком. Однако если команда надолго задержится в «переходной» зоне и вразумительной игры у нее так и не появится, то возможен и прошлогодний сценарий, когда поздней осенью произошла смена главного тренера. Просто в случае с «Уфой» теперь нельзя исключать и варианта со сменой руководства, так как очевидно, что и к Шамилю Газизову накапливаются вопросы относительно выбранного им курса. В первую очередь можно делать выводы по посещаемости. Первые два летних домашних матча «Уфы» собрали чуть больше 6 тысяч зрителей, а это явно не то, что нужно столице крупной республики.

Показательной стала недавняя заочная перепалка в СМИ главного тренера «Крыльев» Миодрага Божовича (на фото) и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Фото kc-camapa.ru

Самара: крепкий состав, болельщики и традиции, а результата снова нет

Ситуация с «Крыльями Советов» на старте этого сезона куда более неоднозначная. Здесь также затеяна трансферная перестройка, однако состав в новом сезоне подобрался, пожалуй, еще мощнее, чем в прошлом. Такой ростер самарского клуба однозначно не рассчитан на борьбу за выход из зоны стыков, и новое руководство клуба не раз заявляло о больших амбициях.

Показательной стала недавняя заочная перепалка в СМИ главного тренера «Крыльев» Миодрага Божовича и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напомним, черногорец неаккуратно заявил, что желает прогресса лучшего бомбардира РПЛ на данный момент, 22-летнего нападающего «крылышек» Александра Соболева, и, соответственно, дальнейшего перехода его в сильный клуб. На что губернатор заметил: а нужен ли команде тренер, который делает такие заявления? Божович на одной из пресс-конференций высказался уже более тактично, но суть его заявления не изменилась.

Тот же Шамиль Газизов постоянно говорит об этом, однако ситуации «Крыльев» и «Уфы» все-таки разные. Если молодой клуб из Башкирии стремится на подобных трансферах заработать и пополнить скромную казну клуба, то в Самаре команда полностью находится на областном попечении. При этом у клуба с берегов Волги есть и крепкие традиции, и шикарный стадион, который к концу года должен полностью перейти на баланс региона и даже может быть переименован в «Космос Арену». У команды довольно стабильная посещаемость и армия преданных болельщиков, однако результата снова нет.

Изменит ли что-то отставка Божовича?

Как и в концовке прошлого сезона, а затем и в межсезонье, вопрос об отставке Божовича среди болельщиков и в СМИ в новом чемпионате поднимается все чаще. А ведь после уверенной победы в стартовом туре (2:0 дома над ЦСКА) никто и не думал о таком развитии событий. Однако четыре поражения кряду вернули ощущение какой-то безнадеги прошлого сезона, когда самарцы после апрельской победы над «Рубином» (1:0) не могли выиграть почти два месяца.

Надо признать, что «Крыльям» местами откровенно не везло. Чего стоит только домашнее поражение от «Локомотива», когда москвичи забили буквально на последних секундах компенсированного времени. Но стоит напомнить, что подобные голы самарцы пропускали и весной в прошедшем чемпионате. Вот что рассказывал «Реальному времени» вратарь команды Сергей Рыжиков о майском матче с «Уфой»:

— Эмоций не было, одни матюки в голове были. Опустошение. У нас тогда оставались матчи с «Ахматом», «Спартаком» и ЦСКА, и если бы мы обыграли «Уфу», то могли бы избежать стыков. Но, видите, судьба дала нам по шапке, и мы упустили победу в матче, который должны были выигрывать. Это был удар ниже пояса. Немножко подустали, потеряли концентрацию. И тот навес… Как сейчас перед глазами.

Игру самарцев в атаке в новом сезоне делает уже упомянутый Соболев. А вот в защите по-прежнему все не так стабильно, плюс откровенно не выручал в стартовых встречах Рыжиков. Еще одна проблема, которая плавно перетекла из прошлого сезона — это невразумительная игра в первых таймах. Да и в целом «Крылья» уже приучили своих болельщиков к неприятной традиции пропускать первыми. Может ли сломать эту тенденцию отставка главного тренера? Действительно, какая-то встряска клубу нужна. Опытный Божович себе работу обязательно найдет, хотя большинство игроков нынешнего состава отзываются о нем и его методах работы предельно уважительно.

Но все-таки основная проблема клуба видится не в тренере, а как раз в выбранном курсе. Вроде бы все условия созданы, состав подобран, амбициозные цели обозначены, однако топтание на месте продолжается. Возможно, клубу стоит сделать небольшой шаг назад, чтобы потом уверенно пойти вперед. Заключается он в том, чтобы давать больше шансов как собственным воспитанникам, так и приглашенным молодым игрокам. В запасе «Крыльев» есть перспективный Егор Голенков, гораздо больше времени на поле могли бы получать Антон Терехов и Антон Зиньковский. Уже второй год в Самаре не работает тактика сплава опыта и молодости, так как все равно основные надежды возложены на опытных футболистов. Однако свои шансы они раз за разом не используют, и очевидно, что этот курс пока дает сбой, который может привести к очередным стыковым матчам по окончании сезона. До 29 сентября, домашней игры с «Тамбовом», у «Крыльев Советов» довольно непростой календарь, и каждая неудача в эти полтора месяца может стать для Божовича последней.