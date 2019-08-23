Борис Менделевич: «Надо создать условия, когда врач будет работать на ставку и получать достойную оплату»
Комитет Госдумы по охране здоровья предложил пересчитать зарплаты медиков
Думский комитет по охране здоровья поддержал идею повышения зарплат врачей. Парламентарии предложили изменить порядок расчета оплаты труда медиков — путем изменения соотношения базовой ставки и надбавки. Найти способ поднять заработки медработников поручил на этой неделе Владимир Путин. Президент поставил перед главой Минздрава Вероникой Скворцовой и вице-премьером Татьяной Голиковой задачу модернизировать первичное звено здравоохранения в рамках профильного нацпроекта и, в частности, повысить зарплаты врачей. Спустя два дня после заявления главы государства в Госдуме нашли решение. Подробности — в материале «Реального времени».
«Высокая и зафиксированная ставка»
Комитет Госдумы РФ по охране здоровья поддержал идею изменения порядка расчета зарплат врачей — выступил за пересмотр соотношения базовой части и надбавки в оплате труда медработников. Председатель комитета Дмитрий Морозов отметил, что базовая часть зарплаты врачей должна быть «высокой и зафиксированной».
По его словам, в районных больницах, поликлиниках зарплаты медработников не дотягивают до тех цифр, о которых говорится в отчетах. И медики работают не на одну, а на полторы, две ставки по совместительству. Кроме того, «премии иногда расписываются до сих пор несправедливо среди управленческого состава».
В свою очередь руководитель рабочей группы по реализации нацпроекта «Здравоохранение» Борис Менделевич призвал начать «с модернизации критериев эффективности работы врача и прекращения подсчета средней зарплаты».
— У нас до сих пор работает ставочная система и нет четкого понимания, в зависимости от чего формируется заработная плата врача. Например, сейчас одним из критериев является отсутствие жалоб, но, во-первых, не все пациенты готовы жаловаться и ходить по инстанциям, а во-вторых, жалобы не всегда являются отражением плохой работы именно врача. Часто критика направлена на плохой сервис (длительное ожидание в очереди и так далее), а не на лечение. Еще один из критериев — количество больных. Хотя, на мой взгляд, важно количество здоровых пациентов, — сообщил «Реальному времени» Борис Менделевич.
Комментируя разрыв в заработной плате медперсонала и администрации медучреждений, собеседник нашего издания напомнил о том, что в России «были пилотные регионы и проекты, когда больницы переходили на хозрасчет».
— Это ситуация, при которой заработная плата администрации учреждения выводилась из кратной средней зарплаты по больнице. Конечно, в подобной ситуации главврач заинтересован в росте заработной платы персонала и делает для этого все от него зависящее. А конкретный коэффициент зависимости заработной платы должен обсуждаться коллективом медучреждения, — считает Борис Менделевич.
«Не косметические изменения»
По словам председателя правления Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан Ростислава Туишева, «базовая часть должна быть главной и отражать суть стоимости».
В свою очередь экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов, депутат Госдумы VII созыва, констатирует серьезный отток медицинских работников из государственной системы здравоохранения. На его взгляд, это может быть связано с высокой степенью ответственности, высоким уровнем бюрократии, а также с недостаточно прозрачной и объективной системой оплаты труда.
— По этой причине я полностью согласен с оценкой президента России, что здесь действительно необходимы коренные, не косметические изменения. В первую очередь они должны отвечать интересам врачей: реальный рост заработной платы, снижение бюрократии, объективно прозрачная система, чтобы каждый врач мог предполагать объем необходимой для него работы, — считает Айрат Фаррахов.
По словам нашего собеседника, ситуация в Татарстане «лучше, чем в целом по стране», поскольку уровень базовой ставки всегда был выше.
— Но вопрос не только в этом. Вопрос в том, что 80% медпомощи граждане получают на уровне первичного звена. При этом объем финансового обеспечения первичной медицинской помощи составляет всего примерно 20% от всей системы здравоохранения, — комментирует экс-министр. — Сейчас очень важно постараться перераспределить объем финансирования таким образом, чтобы доля финансирования первичной медицинской помощи существенно выросла. Это возможно решить и за счет распределения тарифа, за счет неких технологий, которые в том числе уже есть в Татарстане: одноканального финансирования и так называемого фондодержания.
«Надо говорить не просто о тарифной сетке»
Обсуждая накануне изменение порядка расчета зарплаты врачей, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Николай Говорин вспомнил о таком инструменте, как тарифные сетки: «Нужно, может быть, использовать прекрасный опыт, который был в России в советское время и позднее — тарифные сетки, где все было прозрачно. Были разряды, и ясно было, за что этот разряд — за стаж, за категорию, ученую степень, достижения, компетенции. Поэтому и была мотивация поднимать свой профессионализм, зарабатывать эти компетенции».
В этой части Борис Менделевич не поддержал коллегу, заявив, что он «негативно относится к тарифным сеткам».
— Я предлагаю создать такие условия, когда медработники будут работать на одну ставку и получать при этом достойную оплату. Сейчас ситуация складывается таким образом, что врачи и медсестры просто вынуждены работать на 1,5—2, а иногда и больше ставок. И та средняя заработная плата, которая указывается в статистических данных, — это результат огромной работы. При этом, говоря об исполнении указов президента страны, подобные факты упускаются или озвучиваются крайне редко. К тому же сейчас много говорится о нехватке кадров. Но если даже мы укомплектуем 100% медперсонала, то зарплата работников будет очень низкой. И чтобы уйти от всего этого, я предлагаю привязать заработную плату врача к часу работы. Тогда врач и медсестра смогут самостоятельно определять, сколько им необходимо работать и какой объем нагрузки они готовы осилить. Конечно же, при этом будут верхние и нижние рамки. Да, я понимаю, что введение подобной системы потребует выделения больших средств по сравнению с тем, что есть сейчас, но зато при такой системе будет четкое понимание того, кто и сколько зарабатывает, — резюмирует собеседник нашего издания.
Комментируя предложение Николая Говорина, экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов отметил, что во введении тарифных сеток есть как плюсы, так и минусы.
В свою очередь председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ Ростислав Туишев заявляет, что в данном случае «надо говорить не просто о тарифной сетке, а о переходе к бюджетному варианту финансирования».
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149144-v-gosdume-podderzhali-ideyu-povysheniya-zarplat-vrachey
А не стоит ли просто ЛЕЧИТЬ, чтобы не приходилось сразу спасать от смерти? Людям некогда ходить по врачам? Не потому, что тоже 3 ставки тянут?