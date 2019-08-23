Борис Менделевич: «Надо создать условия, когда врач будет работать на ставку и получать достойную оплату»

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил пересчитать зарплаты медиков

Думский комитет по охране здоровья поддержал идею повышения зарплат врачей. Парламентарии предложили изменить порядок расчета оплаты труда медиков — путем изменения соотношения базовой ставки и надбавки. Найти способ поднять заработки медработников поручил на этой неделе Владимир Путин. Президент поставил перед главой Минздрава Вероникой Скворцовой и вице-премьером Татьяной Голиковой задачу модернизировать первичное звено здравоохранения в рамках профильного нацпроекта и, в частности, повысить зарплаты врачей. Спустя два дня после заявления главы государства в Госдуме нашли решение. Подробности — в материале «Реального времени».

«Высокая и зафиксированная ставка»

Комитет Госдумы РФ по охране здоровья поддержал идею изменения порядка расчета зарплат врачей — выступил за пересмотр соотношения базовой части и надбавки в оплате труда медработников. Председатель комитета Дмитрий Морозов отметил, что базовая часть зарплаты врачей должна быть «высокой и зафиксированной».

По его словам, в районных больницах, поликлиниках зарплаты медработников не дотягивают до тех цифр, о которых говорится в отчетах. И медики работают не на одну, а на полторы, две ставки по совместительству. Кроме того, «премии иногда расписываются до сих пор несправедливо среди управленческого состава».

В свою очередь руководитель рабочей группы по реализации нацпроекта «Здравоохранение» Борис Менделевич призвал начать «с модернизации критериев эффективности работы врача и прекращения подсчета средней зарплаты».

Комментируя разрыв в заработной плате медперсонала и администрации медучреждений, собеседник нашего издания напомнил о том, что в России «были пилотные регионы и проекты, когда больницы переходили на хозрасчет». Фото Максима Платонова

— У нас до сих пор работает ставочная система и нет четкого понимания, в зависимости от чего формируется заработная плата врача. Например, сейчас одним из критериев является отсутствие жалоб, но, во-первых, не все пациенты готовы жаловаться и ходить по инстанциям, а во-вторых, жалобы не всегда являются отражением плохой работы именно врача. Часто критика направлена на плохой сервис (длительное ожидание в очереди и так далее), а не на лечение. Еще один из критериев — количество больных. Хотя, на мой взгляд, важно количество здоровых пациентов, — сообщил «Реальному времени» Борис Менделевич.

Комментируя разрыв в заработной плате медперсонала и администрации медучреждений, собеседник нашего издания напомнил о том, что в России «были пилотные регионы и проекты, когда больницы переходили на хозрасчет».

— Это ситуация, при которой заработная плата администрации учреждения выводилась из кратной средней зарплаты по больнице. Конечно, в подобной ситуации главврач заинтересован в росте заработной платы персонала и делает для этого все от него зависящее. А конкретный коэффициент зависимости заработной платы должен обсуждаться коллективом медучреждения, — считает Борис Менделевич.

«Не косметические изменения»

По словам председателя правления Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан Ростислава Туишева, «базовая часть должна быть главной и отражать суть стоимости».

— Когда говорят, что врачи где-то много зарабатывают, надо понимать, что они делают это не на одной ставке. Вся Россия позиционирует себя так: я пришел на работу, отработал восемь часов и получил свою зарплату. Когда врач отрабатывает восемь часов, он получает совсем маленькую зарплату, поэтому он бежит по еще трем-четырем работам, совмещает, и в итоге у него получается чуть больше, чем у других. Однако это удается сделать за счет его личного времени, за счет усталости, за счет того, что он не учится (а профессия врача неразрывно связана с постоянным обучением), — высказался заслуженный врач России и Татарстана.

В свою очередь экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов, депутат Госдумы VII созыва, констатирует серьезный отток медицинских работников из государственной системы здравоохранения. На его взгляд, это может быть связано с высокой степенью ответственности, высоким уровнем бюрократии, а также с недостаточно прозрачной и объективной системой оплаты труда.

— По этой причине я полностью согласен с оценкой президента России, что здесь действительно необходимы коренные, не косметические изменения. В первую очередь они должны отвечать интересам врачей: реальный рост заработной платы, снижение бюрократии, объективно прозрачная система, чтобы каждый врач мог предполагать объем необходимой для него работы, — считает Айрат Фаррахов.

По словам нашего собеседника, ситуация в Татарстане «лучше, чем в целом по стране», поскольку уровень базовой ставки всегда был выше.

— Но вопрос не только в этом. Вопрос в том, что 80% медпомощи граждане получают на уровне первичного звена. При этом объем финансового обеспечения первичной медицинской помощи составляет всего примерно 20% от всей системы здравоохранения, — комментирует экс-министр. — Сейчас очень важно постараться перераспределить объем финансирования таким образом, чтобы доля финансирования первичной медицинской помощи существенно выросла. Это возможно решить и за счет распределения тарифа, за счет неких технологий, которые в том числе уже есть в Татарстане: одноканального финансирования и так называемого фондодержания.

По словам Айрата Фаррахова, ситуация в Татарстане «лучше, чем в целом по стране», поскольку уровень базовой ставки всегда был выше. Фото Олега Тихонова

«Надо говорить не просто о тарифной сетке»

Обсуждая накануне изменение порядка расчета зарплаты врачей, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Николай Говорин вспомнил о таком инструменте, как тарифные сетки: «Нужно, может быть, использовать прекрасный опыт, который был в России в советское время и позднее — тарифные сетки, где все было прозрачно. Были разряды, и ясно было, за что этот разряд — за стаж, за категорию, ученую степень, достижения, компетенции. Поэтому и была мотивация поднимать свой профессионализм, зарабатывать эти компетенции».

В этой части Борис Менделевич не поддержал коллегу, заявив, что он «негативно относится к тарифным сеткам».

— Я предлагаю создать такие условия, когда медработники будут работать на одну ставку и получать при этом достойную оплату. Сейчас ситуация складывается таким образом, что врачи и медсестры просто вынуждены работать на 1,5—2, а иногда и больше ставок. И та средняя заработная плата, которая указывается в статистических данных, — это результат огромной работы. При этом, говоря об исполнении указов президента страны, подобные факты упускаются или озвучиваются крайне редко. К тому же сейчас много говорится о нехватке кадров. Но если даже мы укомплектуем 100% медперсонала, то зарплата работников будет очень низкой. И чтобы уйти от всего этого, я предлагаю привязать заработную плату врача к часу работы. Тогда врач и медсестра смогут самостоятельно определять, сколько им необходимо работать и какой объем нагрузки они готовы осилить. Конечно же, при этом будут верхние и нижние рамки. Да, я понимаю, что введение подобной системы потребует выделения больших средств по сравнению с тем, что есть сейчас, но зато при такой системе будет четкое понимание того, кто и сколько зарабатывает, — резюмирует собеседник нашего издания.

Комментируя предложение Николая Говорина, экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов отметил, что во введении тарифных сеток есть как плюсы, так и минусы.

— Нам очень важно, чтобы за всеми этими изменениями доход врача стал выше, а также был соизмерим с той ответственностью и нагрузкой, которую он несет. Мы это [тарифные сетки] уже проходили, и там есть определенные минусы в части того, что начинающий врач получает катастрофически небольшую заработную плату. Здесь очень важен баланс, — считает Айрат Фаррахов. — И, наверное, система базового оклада — более важная. При этом замечу, что когда мы увеличиваем базовый оклад, мы все же должны оставить некую дифференциацию между теми врачами, которых нужно поощрить за хорошие знания, самоотдачу, эффективную работу, и теми, кто не очень хорошо работает.

В свою очередь председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ Ростислав Туишев заявляет, что в данном случае «надо говорить не просто о тарифной сетке, а о переходе к бюджетному варианту финансирования».