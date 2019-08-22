«Казаньоргсинтез» провел второй этап общественных слушаний по модернизации реактора

Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» провел общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта модернизации реактора «В» c оснащением его системой рекуперации на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗППНД). Слушания прошли сегодня в Казанском химическом колледже им. Лушникова.

Завершился второй этап подготовки государственной экологической экспертизы по проекту. Согласно данным ОВОС, воздействие на окружающую среду снизится, так как реализация проекта позволит возвращать в техпроцесс 8 760 тонн углеводородных газов, а не направлять их на факел. В целом выбросы продуктов горения должны снизиться на 210 тонн в год.

Напомним, модернизация одного из трех реакторов завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления — реактора «В» — запланирована на период с 2019 по 2022 годы.

Напомним, что первый этап слушаний состоялся 30 мая.