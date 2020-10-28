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ГАУЗ Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница

Медицина

Общая информация

Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница создана в 2009 году, в результате объединения пяти лечебных учреждений: Центральной районной больницы, городской больницы №2, городской больницы №3, скорой помощи и стоматологической поликлиники.

Руководитель — Ахмедов Габибулла Багамаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, ул Ахтубинская, 9
  • Телефон: (8555) 24-40-00
  • Email: crmb.nk@tatar.ru
  • Сайт: http://ncrmb.su/

Дата последнего обновления: 28.10.2020


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