ГАУЗ Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница
Общая информация
Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница создана в 2009 году, в результате объединения пяти лечебных учреждений: Центральной районной больницы, городской больницы №2, городской больницы №3, скорой помощи и стоматологической поликлиники.
Руководитель — Ахмедов Габибулла Багамаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, ул Ахтубинская, 9
- Телефон: (8555) 24-40-00
- Email: crmb.nk@tatar.ru
- Сайт: http://ncrmb.su/
Дата последнего обновления: 28.10.2020