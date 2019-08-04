Сколько стоит собрать в школу первоклассника: необходимый минимум

Традиционно экипировать мальчика в Казани стоит чуть дешевле, чем девочку. Например, ему не понадобятся бантики

«Реальное время» подсчитало, во сколько обойдется родителям минимальный комплект одежды и канцтоваров для начинающего школьника. В расчетах для канцтоваров мы ориентировались на данные Минобразования Татарстана, подготовленные к благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В случае с формой мы проанализировали ассортимент торговых сетей «Ашан», «Дочки&Сыночки» и «Декатлон».



Подготовку ребенка к школе многие родители начинают загодя. Мало научить чадо читать и писать: первоклашку надо соответствующим образом одеть, обуть и снабдить набором канцтоваров. Вдобавок «Реальное время» спросило совета у опытных мам, школьных психологов и учителей начальных классов, как избежать лишних трат и на что обратить особое внимание.

Обувь и спортивная форма



Физкультура у первоклассников может включать не только стандартные бег, прыжки и игру в футбол, но и хореографию. Поэтому хорошо, если чешки, которые вы покупали для детского садика, ребенку еще впору. В противном случае придется добавить к минимальному набору еще и их (от 200 рублей). Самые бюджетные кроссовки для занятий спортом обойдутся в 600 рублей.

Стандартная спортивная форма для мальчиков и девочек включает одни и те же элементы: легкий комплект состоит из шортов (от 130 рублей) и футболки (от 100 рублей), теплый вариант для занятий на улице — это спортивный костюм из брюк и олимпийки (самый простой такой комплект обойдется в 1 100 рублей).

Совет: не торопитесь покупать футболку раньше, чем пройдет первое родительское собрание. Во многих школах первоклашек делят на символические команды, одетые в футболки определенного цвета.

Кроме уличной обуви, которая у ребенка наверняка уже есть, нужно будет купить сменную пару, в которой он будет находиться в школе. Стоимость таких туфель или мокасин начинается от 800 рублей.

Канцтовары

Если у вас есть дети, которые уже дотянули до старших классов, то вы в курсе: девятикласснику из всех канцтоваров требуется ручка, простой карандаш и десяток общих тетрадей, на остальное можно пока махнуть рукой. Докупится в процессе.

А вот собрать портфель первоклассника — задача очень трудозатратная. Если вы устали от одиночества и хотите увидеть как можно больше людей — зайдите ближе к концу августа в любой гипермаркет, торгующий канцтоварами. Общения вам хватит с лихвой и надолго. Родители младших школьников штурмуют стойки с тетрадями (от 120 рублей за 30 штук) и ручками (от 10 рублей за штуку), наборами карандашей (от 100 рублей за 12 цветов), фломастеров (от 150 рублей) и другими вещами, жизненно необходимыми для творческого и интеллектуального развития малыша.

Вы снова вспомните, что краски бывают разные: некоторые особо творческие педагоги включают в учебный план рисование пастелью, но мы обойдемся стандартными — гуашью (от 90 рублей за 6 цветов) и акварелью (от 60 рублей за 12 цветов).

Обучение письму и чтению обогатит набор канцтоваров веерами гласных и согласных звуков (от 20 рублей за штуку), а требования элементарной аккуратности — обложками всех видов и мастей (для маленьких тетрадей, для больших тетрадей, для учебников нескольких форматов).

Совет: подождите покупать обложки до тех пор, пока детям не раздадут учебники. Их формат, возможно, вас удивит, тогда заранее запасенные обложки не подойдут.

И, собственно, рюкзак. Самые недорогие модели, не угрожающие ребенку сколиозом, стоят от 1000 рублей. Вишенка на торте — мешок для второй обуви (от 60 рублей).

Примета времени: школы постепенно прощаются с бумажными дневниками, их можно и не покупать. Мелочь, а приятно.

Школьная форма

Как всегда, это самый затратный пункт программы. Есть школы, форма в которых унифицирована и шьется на заказ. Стоимость такой одежды варьируется в зависимости от подрядчика.

Мы рассмотрели, сколько стоит собрать стандартные комплекты формы, которые требуются в подавляющем большинстве казанских учебных заведений.

Набор для девочки, как правило, состоит из юбки (от 600 рублей), белой блузки (от 500 рублей) и кардигана или кофты (от 800 рублей). Часто в комплект школьной формы включают еще и платье (от 1000 рублей). Во многих школах к вопросу подходят с пониманием и девочкам разрешают ходить в школу в брюках делового покроя (тоже от 1000 рублей).

На линейку вашей первоклашке нужны будут белые колготки (от 80 рублей). Ну и куда же на вашем первом звонке без нарядных бантиков (от 100 рублей), которые будут закрывать собой большую часть пространства на фотографиях!

Комплект школьной формы для мальчика-первоклассника принципиально мало чем отличается от рабочей одежды, например, депутата: брюки (от 500 рублей), пиджак (от 1 100 рублей), белая рубашка (310 рублей), галстук (от 80 рублей). Для пущей элегантности под пиджак можно пустить еще и жилет (от 360 рублей).

Совет: не убирайте далеко жилет. Он очень пригодится в холодное время года, когда ребенку будет неудобно надевать пиджак под куртку. Жилет решит проблему сохранения делового вида и избавит ребенка от дискомфорта.



Итого

Минимальный чек на то, чтобы отправить в первый класс девочку, составляет 8 756 рублей. Набор для мальчика почти на полтысячи дешевле: 8 226 рублей.

И не забудьте про цветы!

Совет: не пытайтесь поразить учительницу дорогим дизайнерским букетом. Вряд ли она 1 сентября будет записывать, кто из детей подарил ей орхидею, а кто — астры с бабушкиной дачи. Скромный, но симпатичный букет цветов вы можете купить у частников близ любого городского рынка: год назад цена на такой начиналась от 100 рублей.