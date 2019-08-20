Психологи КФУ рассказали, как справиться с «синдромом 1 сентября»

Эксперты Казанского федерального университета рассказали, как справиться со стрессом перед началом учебного года. Они отметили, что эмоциональные проблемы испытывают не только дети, но и родители.

Психологи подметили, что период адаптации ребенка к школе может длиться от двух-трех недель до полугода. Это зависит от нескольких факторов: индивидуальные особенности ребенка, характер взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения, сложность образовательной программы и степень подготовленности ребенка к школьной жизни.

Важным показателем удовлетворенности ребенка пребыванием в школе является его эмоциональное состояние. Оно тесно связано с эффективностью учебы, влияет на усвоение школьных правил поведения, на успешность социальных контактов и, в конечном итоге, на сформированность внутренней позиции школьника.

Также психологи призвали не торопиться сразу же записывать первоклашек во всевозможные кружки и секции, а дать адаптироваться к учебному процессу. Также родителям следует помочь ребенку поверить в себя и в свои силы.

По мнению экспертов, нежелание школьника идти на учебу 1 сентября связано с несколькими причинами: «Это и отсутствие сплоченного коллектива, и негармоничные отношения с одноклассниками, и конфликты с учителями или сверстниками, и отсутствие друзей среди одноклассников. Активным детям тяжело долго сидеть на одном месте. Сидение без движения, особенно если в классе жесткий, директивный учитель, — пытка для них. Но и медлительным сложно привыкать к школьному ритму. Вот они и противятся наступлению школьной поры», — передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее «Реальное время» рассмотрело плюсы и минусы пятидневной и шестидневной систем обучения. А также подготовило практические советы родителям школьников, которые переходят на обучение во вторую смену.