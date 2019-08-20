«Общественные ревизоры» пройдутся по российским медресе

Уроки патриотизма для шакирдов, эксперимент с целевиками из Татарстана и Чечни и ревизор для медресе

Фото: Олег Тихонов

Студентов исламских учебных заведений будут учить патриотизму и национальной идентичности, для российских медресе введут «общественную аккредитацию» и в стране запустят эксперимент по целевому набору абитуриентов от духовных управлений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как медресе не желали внедрять стандарты

В конце июля в Москве состоялось заседание совета по исламскому образованию России (СИО). К сожалению, информация о прошедшем мероприятии осталась без внимания СМИ. Лишь несколько сайтов духовных управлений ограничились краткими новостями о нем. Казалось бы, очередной междусобойчик деятелей мусульманского образования, которые проходят несколько раз в год в разных городах России. Однако принятые решения могут заметно повлиять на вектор развития уммы. Поэтому председатель СИО Рафик Мухаметшин, который одновременно является ректором Российского исламского института и заместителем муфтия Татарстана по образованию, собрал в стенах Духовного управления мусульман РТ журналистов для нескольких заявлений.

Отметим, Совет по исламскому образованию функционирует с 2010 года. С 2012 года его возглавляет Рафик Мухаметшин. В структуру входят 38 исламских учебных заведений России — медресе и мусульманские вузы.

По его словам, еще в 1990-е годы в Татарстане функционировали 15—20 медресе — и в каждом шло преподавание по собственным программам (или при полном отсутствии программ): делался упор на одни предметы и игнорировались другие дисциплины. На сегодняшний день в республике работают 9 медресе, РИИ и Болгарская исламская академия. В них трудятся 240 преподавателей и обучаются более 4 тыс. студентов.

Фото Романа Хасаева

Когда стандарты были спущены сверху, это не работало. Тогда мы пошли снизу — и обсудили с медресе, сколько часов на каждый предмет необходимо отвести. И учли опыт этих учебных заведений

Как заявил спикер, Совет по исламскому образованию намерен включить все мусульманские учебные заведения в единое учебное пространство, чтобы систематизировать научные дисциплины и контролировать качество образования. Для этого в 2015 году в Татарстане разработали стандарты для медресе и высших учебных заведений (бакалавриат). Однако не все шло гладко.

— Со стороны учебных заведений особого желания реализовывать эти стандарты не было, — рассказал Мухаметшин. — Тем не менее в течение года со всеми медресе мы этот путь прошли. Когда стандарты были спущены сверху, это не работало. Тогда мы пошли снизу — и обсудили с медресе, сколько часов на каждый предмет необходимо отвести. И учли опыт этих учебных заведений. Приняли эти стандарты — и все заработало. Сейчас духовное управление на 100% обеспечило всех учебниками.

«Ревизорро» для медресе

В 2017 году единые стандарты приняли в СИО. Но оказалось, что эти программы работают только в Татарстане. В других регионах никто их не контролировал. Дабы не пускать ситуацию на самотек, Совет ввел «общественную аккредитацию». Для этого с согласия муфтиятов появится некий орган, который с сентября до конца 2019 года будет проводить мониторинг мусульманских учебных заведений России.

Сотрудники этого органа при СИО будут ездить по регионам, смотреть, как функционирует учебное заведение, и выявлять отклонения от стандартов. По словам Мухаметшина, таким ревизором будет начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Айдар Карибуллин.

В случае выявления проблем СИО будет оказывать методическую помощь медресе и вузам. При этом перед учебными заведениями, которые не будут исправлять «грешки» в учебном процессе, поставят вопрос об исключении из Совета.

— «Общественная аккредитация» будет вызывать раздражение со стороны духовных управлений, будут и нарекания. Никто не хочет, чтобы проблемы учебных заведений вышли за их пределы. Но другого выхода нет. Они должны понимать, что этот мониторинг нужен в первую очередь для них, это для общего дела, — заявил председатель СИО.

В случае выявления проблем СИО будет оказывать методическую помощь медресе и вузам. Фото buamedrese.ru

Надо отметить, Духовное управление мусульман Республики Татарстан в 2016 году запускало проект «Мусульманский ревизорро». Рустам Батров, в то время занимавший должность первого заместителя муфтия РТ, посещал мечети Казани и выявлял детали, которые с его точки зрения являлись недостатками: месторасположение минбара и часов, состояние тахаратханы, отсутствие головных уборов у прихожан и др. Так, он нанес визит в три казанские мечети (Закабанную им. 1000-летия принятия ислама, Апанаевскую и «Казан нуры»). Затем он на сайте духовного управления описывал свои впечатления. После одного из таких визитов «ревизора» своей должности лишился имам-хатыб Закабанной мечети Сейджагфар Лутфуллин, который неожиданно не прошел аттестацию ДУМ РТ. Как позже объяснил «Реальному времени» муфтий Камиль Самигуллин, с уходом Батрова из муфтията «неправильно реализованный» проект прекратил свое существование.

Новый предмет — о патриотизме и национальной идентичности

В июне этого года стандарты обновили. Как сообщало «Реальное время», теперь в исламских учебных заведениях появится новый предмет «Гражданская этнокультурная идентичность мусульман России». Он будет посвящен национальной и религиозной идентичности и патриотическому воспитанию.

— 29 июля на заседании Совета по исламскому образованию мы вернулись к образовательным стандартам. Мы добавили новый предмет, посвященный идентичности и патриотическому воспитанию. Он наиболее актуален для учебных заведений Кавказа и, наверное, менее — для центральной России, — отметил он.

По словам Мухаметшина, курс нового предмета объемом в 32 часа будут изучать шакирды медресе, 72 часа — студенты бакалавриатов вузов.

— Сейчас верующие больше интересуются своей историей. Важно показать, как мусульмане жили в Российской империи, в доимперский период, как идентичность связана с национальностью и языком. Оторванные от языка и этнической идентичности мусульмане представляют проблему, — подчеркнул председатель СИО.

«Это будет федеральный проект. Духовное управление региона определяет некоторое количество своих учеников. С этими шакирдами заключаются договоры. Возможно, это будет «Мухаммадия» или другие учебные заведения», — пояснил Мухаметшин. Фото mohammadiya.tatar

Эксперимент в 10 целевиков

Кроме того, в религиозные высшие учебные заведения будет осуществляться целевой набор от регионов. Духовные управления, направившие абитуриентов, обязуются трудоустроить выпускников-целевиков по окончании их учебы.

Пилотный проект, в котором пока участвуют Татарстан и Чечня, запустят уже в этом году. 10 целевиков будут определены в конце августа. Если программа покажет первые положительные результаты, в следующем году целевой набор увеличат до 200–300 человек.

— Это будет федеральный проект. Духовное управление региона определяет некоторое количество своих учеников. С этими шакирдами заключаются договоры. Возможно, это будет «Мухаммадия» или другие учебные заведения, — пояснил Мухаметшин.

В свою очередь Фонд поддержки исламской науки, культуры и образования обеспечит их стипендией. Когда студенты получат дипломы, муфтияты должны будут предоставить им работу. По мнению Мухаметшина, наиболее остро кадровый вопрос стоит в сельской местности. Поэтому такие выпускники, скорее всего, отправятся на работу в деревни. Однако и фонд будет выделять им гранты первые три года работы после окончания учебного заведения.

Отметим, что подобные целевые программы работали в Российском исламском университете ЦДУМ России. В Уфу на учебу отправлялись парни и девушки из Пензенской и Ульяновской областей, которые закончили alma mater, некоторые продолжили получать знания в зарубежных вузах (в частности, в «Аль-Азхаре», Египет) и теперь работают имамами и преподавателями. Была также попытка обучить ребят из Чечни, но джигиты из Кавказа там не прижились, и через несколько месяцев они вернулись на родину.

Наиболее сильных теологов, поступающих в БИА, готовят Дагестан, Ингушетия и Татарстан. Фото Максима Платонова

Мухаметшин, который некоторое время возглавлял Болгарскую исламскую академию, назвал регионы, готовящие наиболее сильных исламских теологов, которые поступают в БИА. На первом месте — Дагестан, на втором — Ингушетия. Замыкает тройку Татарстан. Однако перед выпускниками кавказских учебных заведений, по его мнению, стоит проблема социализации в поликонфессиональной среде.