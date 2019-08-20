В исламских учебных заведениях России появится новый предмет

В исламских учебных заведениях РФ появится новый предмет «Гражданская этнокультурная идентичность мусульман России». Он будет посвящен национальной и религиозной идентичности и патриотическому воспитанию.

О нововведении рассказал сегодня председатель Совета по исламскому образованию РФ (СИО), заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин на пресс-конференции в ДУМ РТ.

— 29 июля на заседании СИО мы вернулись к образовательным стандартам. Мы добавили новый предмет, посвященный идентичности и патриотическому воспитанию. Он наиболее актуален для учебных заведений Кавказа, менее — для центральной России, — передает слова Мухаметшина корреспондент «Реального времени».

Отвечая на вопрос нашего журналиста, Мухаметшин добавил, что 32-часовой курс нового предмета будут изучать шакирды медресе, 72 часа — в бакалавриате вузов.

— Важно знать, как мусульманская идентичность связана с национальностью и языком, — подчеркнул он. — На предмете будет изучаться, как мусульмане жили в царской России и советское время. Сейчас верующие больше интересуются своей историей.