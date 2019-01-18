Власти Башкирии намерены установить более 500 новых дорожных камер

Потребность Башкирии в установке на дорогах новых комплексов фотовидеофикации составляет 663 единицы. Об этом заявил председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов на хабировском «инвестчасе» 17 января.

По словам Мухаметьянова, ориентировочная стоимость приобретения и монтажа оборудования составляет 2,28 млрд рублей. В этом году за счет бюджетных средств планируется закупить 62 стационарных и 50 передвижных комплексов для Уфы и федеральных трасс.

Кроме того, для установки оставшихся 551 камеры общей стоимостью 1,8 млрд рублей власти предложили реализовать инвестпроект по сервисной модели, согласно которой инвесторы в течение пяти лет самостоятельно арендуют и обслуживают камеры.

При этом комплексы, по задумке чиновников, будут находиться в собственности инвестора, а по окончании действия контракта их передадут республике по остаточной стоимости, сообщили в пресс-службе администрации Башкирии.

Услуги аренды планируется заключить с организациями до 1 августа. 150 комплексов предполагается установить до 31 декабря 2019 года, а оставшиеся – до 1 мая 2020 года.

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