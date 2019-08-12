Казанское мотолето: следом за «Харлеем» в третью столицу прикатит «Урал»

В столице Татарстана открывается четвертый в стране дилерский центр по продаже «советских» мотоциклов

Казань в этом году оказалась в центре внимания крупнейших производителей мотоциклов. Следом за Harley-Davidson в Казань пришел еще один мотодилер — 18 августа на Спартаковской открывается официальный дилерский центр Ирбитского мотоциклетного завода «Урал» в Поволжье. Российский производитель, неожиданно снискавший славу на американском рынке, открыв там 55 (!) дилерских центров, в столице Татарстана основал четвертый ДЦ в стране. Почему бренд, знакомый россиянам с детства, но имеющий в России пока только три дилерских центра, выбрал в качестве места размещения четвертого столицу Татарстана, чем рассчитывают взять капризного потребителя производители техники, история которой уходит в советское прошлое, и какие претензии к марке у «потребителей» — байкеров — в материале «Реального времени».

В стиле ретро



— «Урал» — российский мотоциклетный бренд, который едва не был «убит» в постсоциалистическую эпоху, но реабилитировался в новом качестве в «нулевых», выйдя на американский рынок, где сейчас 55 (!) дилерских центров, — сообщил «Реальному времени» представитель нового дилерского центра, коммерческий директор ООО «Орда» Олег Фахретдинов. — Из то и дело ломавшегося «Урала» получилась надежная, всепроходимая машина, где российские — рама, сиденье и дизайн, тормоза — итальянской системы «Брембо», топливная система и электроника — фирмы «Бош», а электрика и подвеска — японские.

У «Урала» до сих пор было лишь три дилерских центра на всю Россию: два в Москве и один в Новосибирске. Почему для четвертого выбрали Казань?

— Очень просто: Казань, Татарстан — лидеры по многим показателям в Поволжье. Казань географически комфортно расположена относительно всех соседних регионов.

— А на какого потребителя ориентируетесь? В Казани есть дилерский центр Harley-Davidson — будете конкурировать с ними?

— Нет. Не думаю, потому что «Харлей» — это американская мечта, мотоциклы, которые преимущественно используются на асфальтовых, хороших, ровных дорогах, в то время как «Урал» — мотоцикл, позволяющий ехать по проселку, полю. Это утилитарная, неубиваемая техника, максимальная скорость которой — всего 110 километров в час. «Урал» — это техника в силе ретро, но только по внешнему виду, рассчитанная на взрослого потребителя, который сохранил теплые воспоминания о прежних временах. — Сегодня «Урал» выпускается в двух модификациях: «сити» — без привода на коляску, и «гир ап» — с приводом. Модификацию «ретро», которая снята с производства, можно сделать на заказ.

— В Казани растет мотодвижение, увеличивается количество мотоциклов. В какой-то мере развивается и инфраструктура, потому что мотоциклистов все больше и больше. И люди, которые долго к этому шли или эмоционально готовились, наконец решились приобрести, потому что это стало популярным. Что касается открытия дилерских центров в Казани, сложно что-то сказать про «Урал» — его у нас не было, хотя мотоцикл достаточно бюджетный. Но у «Урала» есть свой клиент, и я думаю, он будет и в нашем городе. «Харлей-Дэвидсон» — довольно популярная марка, и сама компания достаточно агрессивно выстроила свой маркетинг в России, открывает дилерские центры в разных городах. Плюс очень активно занимается рекламой и продвижением. Казань — крупный город, и было бы странно, если бы они обошли его стороной с учетом их активного развития, — считает владелец казанского мотосервиса MotGar116 Артур Нигматуллин.

Крах «Харлея» и байк для «Инстаграма»

«Урал» не первый мотоциклетный бренд, который заходит на казанский рынок: в столице Татарстана есть дилерские центры Yamaha и Harley-Davidson. Причем у «Харлея» это второе «пришествие» на казанский рынок — первый блин вышел комом. Олег Фахретдинов считает, что причиной краха «американской мечты» в регионе, где спрос на пафосные мотоциклы обеспечен априори, стало, в частности, то, что команда, продвигавшая Harley-Davidson в первый раз, просто недооценила свои возможности: на дно ее утянули недоинвестирование проекта на первоначальном этапе и долги, которые появились в ходе строительства салона.

Олег Фархетдинов полагает, что в Поволжье, и в Казани в частности, гарантирован спрос на любые — очень разные мотоциклы:

— Поменялось отношение людей к досугу и логистике. Люди стали активнее передвигаться, стали больше ценить свободное время и использовать его для путешествий, в том числе и на мотоциклах. Кроме того, есть множество категорий мотоциклистов: байкеры — это клубная тема, там все серьезно и действуют правила, которые приняты в Америке, есть путешественники, есть просто любители снять стресс за рулем, а для кого-то цель покупки мотоцикла — самоутвердиться в «Инстаграме» с помощью фото на фоне нового байка.

The Show Must Go On

Самоутверждаться в «Инстаграме» на фоне нового байка или нет — каждый решает сам. Ну а мода покупать и даже коллекционировать байки в Татарстане и впрямь сформировалась.

Согласно декларации за 2018 год, у народного избранника — депутата Казгордумы Николая Ураева в гараже стоят три мотоцикла — два «Харлея» и BMW. У руководителя Казгорисполкома Дениса Калинкина в собственности два мотоцикла — Triumph Speed Triple R ab и Harley-Davidson. Недавно теперь уже бывший министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов засветился в качестве байкера на серебристом Suzuki, приехав на нем на один из избирательных участков. А прокурор Татарстана Илдус Нафиков распрощался с мотоциклом BMW F 650 GS лишь год назад.

У руководителя Казгорисполкома Дениса Калинкина в собственности два мотоцикла — Triumph Speed Triple R ab и Harley-Davidson. Фото Максима Платонова

— Таких людей среди участников наших мероприятий я не видел, — говорит байкер Виктор Карпеев. — А состоятельные коллекционеры модных байков приезжают на шоу в Казани. Ну а так называемые «ездовые» за маркой не гонятся, для них главное — надежность, чтобы можно было махнуть за две тысячи километров, не боясь поломки. Я, например, предпочитаю «японцев», а конкретнее — «Хонду», хотя езжу и на «Сузуки».

А вот насчет «Урала» Карпеев высказался скептически: дескать, если даже он и собран из супернадежных деталей известных производителей, одна неудачно поставленная прокладка между двумя отличными элементами может запросто подвести.

— У нас есть три «Урала», это старые машины для шоу, и мы то и дело их ремонтируем на ходу. Делается все за секунды, но приходится прерываться… Что касается нового «Урала», то я лично за 700—800 тысяч рублей, которые стоит такая машина, взял бы что-то пусть менее харизматичное, но более надежное.