События недели: чистки в нефтеграде, «темные аллеи» в Зеленодольске и дивидендный фонтан «Татнефти»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе стартовало судебное разбирательство по иску казанского предпринимателя — погорельца ТЦ «Порт» к собственнику одного из корпусов торгового центра. Также в Казани в очередной раз решалась судьба Адмиралтейской слободы, а в Зеленодольске муниципалитет проиграл тяжбу «Ростелекому», который обвинялся в ухудшении качества наружного освещения из-за тусклых светильников. Об этих и других событиях — в недельном обзоре «Реального времени».

Битва за инфраструктуру в «Лесной поляне» в Елабуге

Следком опрашивает население коттеджного поселка «Лесная поляна» в Елабуге. Жители рады: обладатели земельных участков «в экологически чистом местечке», как позиционировала их реклама, с 2015 года бьются за обещанную инфраструктуру. Покупатели соток выступили «соинвесторами» застройщика — депутата Елабужского райсовета Фаниса Низаметдинова. Общественные активисты добиваются расследования обстоятельств, при которых бюджет города недосчитался сотен миллионов рублей на продаже земель в частные руки под «Лесную поляну».



Альметьевский суд рассматривает дело экс-начальника горуправления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Владислава Михайлова (на фото) и бизнесмена Максима Прокопьева. Фото almetyevsk.tatar.ru

Главный строитель Альметьевска признался в коррупции

Альметьевский суд рассматривает дело экс-начальника горуправления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Владислава Михайлова и бизнесмена Максима Прокопьева. Первый на следствии признался в мошенничестве под видом взятки и подделке официального документа, второй — в покушении на подкуп чиновника ради разрешения на строительство. Вскрыть коррупционную аферу удалось сотрудникам МВД и Следкома.

Тяжба Зеленодольска с «Ростелекомом» из-за «темных аллей»

Власти Зеленодольска проиграли затеянную ими тяжбу против «Ростелекома», который обвиняли в ухудшении наружного освещения всего города из-за занижения мощности придорожных светильников, установленных оператором энергосервисного контракта. Арбитражный суд Татарстана отказал исполкому в его требовании полной замены тусклых светодиодных фонарей, поддержав ответчика в том, что он вправе самостоятельно определять мощность светотехники, чтобы достичь предусмотренной контрактом экономии в 81,9 млн рублей.

Сергей Печников обвиняется в нарушении правил безопасности в ходе капремонта в Казанском колледже технологий и дизайна. Фото tatarstan24.tv

Застройщика обвиняют в нарушении правил безопасности во время капремонта



В Казани начинается суд над гендиректором строительной компании «Армида» Сергеем Печниковым. Он обвиняется в нарушении правил безопасности в ходе капремонта в Казанском колледже технологий и дизайна, где в прошлом году упала в открытую вентиляционную шахту и разбилась педагог Луиза Губайдуллина. Официально в стройфирме, что получила субподряд на 66 млн рублей, трудились девять человек, включая обвиняемого директора. Следователи установили — доступ на опасный объект имели и несовершеннолетние.

Какой будет Адмиралтейская слобода в Казани



Власти Казани утвердили проект планировки Адмиралтейской слободы, о реновации которой заговорили еще в 2011 году. Известный казанский градостроитель Александр Дембич недоумевает, почему из нового проекта исчез песчаный мыс и каким образом разработчики предполагают разбивать парки на землях, находящихся в частной собственности. Правда, реализовать проект все равно удастся не скоро — музей «Адмиралтейская верфь» так и не получил финансирования из Москвы, а парк «Старое русло» даже не спроектирован. Активное развитие в слободе получит только застройка коммерческого жилья — до конца года КВЗ освободит 19 гектаров земли для девелоперов.

Выставочный центр, который вот-вот станет главным полигоном WorldSkills Kazan 2019, судится с генподрядчиком по строительству своих корпусов из-за долгов по договорам займа 2015 и 2017 годов. Фото Олега Тихонова

«Казань Экспо» судится из-за долгов с империей Равиля Зиганшина



В татарстанском арбитраже стартовало разбирательство по иску «Казань Экспо» к «ПСО «Казань» на 1,05 млрд рублей. Выставочный центр, который вот-вот станет главным полигоном WorldSkills Kazan 2019, судится с генподрядчиком по строительству своих корпусов из-за долгов по договорам займа 2015 и 2017 годов. Обязательства по ним 2 года назад перешли к строительной империи Равиля Зиганшина от госучреждения «Татгосснаб». По версии истца, компания уклоняется от погашения задолженности.

В Иннополисе выставят на продажу доходные дома



Госжилфонд выставит на торги первую очередь монолитного арендного жилья в Иннополисе. Намерение продать часть квартир в «умном» городе подтвердил заместитель Марата Зарипова Булат Гилманов. Фонд уже продавал доходные дома частной московской компании, один из бенефициаров которой позднее возглавил башкирский Госстрой. Сейчас в Иннополисе строят арендные дома из панелей. Кстати, тренд на уменьшение жилплощади добрался и до IT-города: в среднем площадь однушек сократилась более чем на 10 «квадратов».

На этой неделе в Центризбиркоме Татарстана разыграли порядок размещения наименований и эмблем политических партий в бюллетене для голосования. Фото Александра Артемьева

До выборов в Госсовет Татарстана остался месяц



За месяц до выборов в Госсовет Татарстана Общественная палата республики создает открытый штаб наблюдателей. Цель — отслеживать весь ход избирательной кампании в регионе, «чтобы своевременно обсуждать и снимать острые вопросы, если они появятся», как пояснил председатель организации Анатолий Фомин.

Также на этой неделе в Центризбиркоме Татарстана разыграли порядок размещения наименований и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах в Государственный совет VI созыва. «Единая Россия» пойдет под первым номером.



«Татнефть» 100% чистой прибыли направит на дивиденды



Совет директоров «Татнефти» рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить всю чистую прибыль по итогам первого полугодия в размере 93 млрд рублей на выплату дивидендов по всем видам акций. Аналитики объясняют дивидендный фонтан сильными финансовыми результатами компании, отрицая вероятность предпродажной подготовки.

В Арбитражном суде Татарстана стартовало судебное разбирательство по иску казанского предпринимателя — погорельца ТЦ «Порт». Фото Олега Тихонова

Погорелец ТЦ «Порт» требует возместить ущерб



В Арбитражном суде Татарстана стартовало судебное разбирательство по иску казанского предпринимателя — погорельца ТЦ «Порт». Неля Старикова требует возмещения ущерба от собственника корпуса, где начался пожар, — Центра торговли «Вазифа», учредителем которого выступает сын экс-главы службы земельного кадастра по Казани Роберта Нагаева Булат Нагаев. Сумма иска превышает 5,7 млн рублей. Пострадавшая убеждена, что вина за внушительные убытки полностью на владельце помещения, не сумевшем обеспечить должный уровень пожарной безопасности.

