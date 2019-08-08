ЦИК провел жеребьевку — «Единая Россия» идет на выборы в Госсовет под первым номером

Представители политических партий остались довольны порядковыми номерами в бюллетене

Фото: пресс-служба "Единой России"

В Центризбиркоме Татарстана разыграли порядок размещения наименований и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах в Государственный Совет VI созыва. «Единая Россия» пройдет под первым номером. Подробности — в материале «Реального времени».

Жеребьевка в строго определенном порядке

Порядок проведения жеребьевки Центризбирком Татарстана утвердил 2 августа. Как пояснил глава ЦИК Мидхат Шагиахметов, согласно избирательному законодательству Центральная избирательная комиссия утверждает форму и текст бюллетеня по республиканскому округу не позднее, чем за 30 дней до голосования — то есть до 8 августа. В бюллетене для голосования за партийные списки фамилии кандидатов размещают в порядке, который определяет жеребьевка. Наименования и эмблемы политических партий отображают в одноцветном исполнении.

Процедуру проводила секретарь ЦИК РТ Надежда Петрова. Перед началом жеребьевки она показала семь одинаковых конвертов с дополнительной защитой — номера сквозь них не просматривались. Затем Надежда Петрова, убеждая публику в честности процедуры, раскрыла каждый конверт и продемонстрировала его содержимое. Жеребьевку проводили с помощью случайной выборки номеров. Представители всех семи партий, в том порядке, котором они зарегистрировались, по очереди вытягивали конверт с номером.

Когда руководитель регионального исполкома «Единой России», кандидат в составе республиканского списка Андрей Кондратьев вытянул номер «1», в зале раздались возгласы: «Вполне ожидаемо!» Кандидату татарстанского отделения КПРФ Динаре Халимдаровой досталась цифра «3». Рушания Бильгильдеева, глава регионального отделения «Справедливой России», порадовалась конверту с номером «5». Представителю ЛДПР Владимиру Сурчилову выпала «счастливая семерка». Четвертую строчку в бюллетене займет республиканское отделение «Коммунистов России», которое на жеребьевке представлял его руководитель Альфред Валиев. От «Партии РОСТА» в процедуре приняли участие Руслан Нигматуллин и Гульшат Загидуллина, им досталась цифра «6». Сразу за «Единой Россией» в бюллетене разместится «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Ее номер определил руководитель регионального отделения Виталий Смирнов.

Процедуру проводила секретарь ЦИК РТ Надежда Петрова. Перед началом жеребьевки она показала семь одинаковых конвертов с дополнительной защитой

По итогам жеребьевки Надежда Петрова подготовила протокол, который подписали кандидаты в депутаты. В таком порядке представители от разных партий предстанут в бюллетенях для голосования:

«Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Коммунисты России», «Справедливая Россия», Партия РОСТА, ЛДПР.

Выбирать не по номеру, а по делам

После жеребьевки участники предвыборной гонки поделились своим настроем, с которым они вошли в избирательную кампанию.

Андрей Кондратьев признался, что не суеверен. Он знает абсолютно точно, что избиратель будет выбирать не по номеру, а по конкретным реальным делам, которые его партия осуществляет в Татарстане.

— Мы сейчас развернули очень масштабную агитационную программу, — подчеркнул Андрей Станиславович. — В ежедневном режиме общаемся с избирателями. Провели огромное количество встреч, более 500 встреч в мобильных приемных, более 300 встреч с избирателями во дворах в рамках проекта «Наш двор». Пикетов провели только за это время более 950, даже несмотря на погоду — она не благоволит пикетной программе. Совершенно точно могу сказать, что нам предстоит очень тяжелая и напряженная работа, потому что проблемы, которые поднимают избиратели — непростые, но у нас есть ориентир — прошлая избирательная кампания 2014 года. Мы выполнили порядка 80 процентов всех наказов избирателей. Сейчас, поскольку проектов много, и этих наказов больше.

Андрей Кондратьев уверен, что на депутатов Госсовета ляжет еще большая нагрузка — им предстоит сохранить активный темп развития республики и темп выполнения тех наказов, с которыми кандидаты от «Единой России» сейчас вошли в избирательную кампанию.

Андрей Кондратьев уверен, что на депутатов Госсовета ляжет еще большая нагрузка — им предстоит сохранить активный темп развития республики и темп выполнения наказов

Будет ли объединение одной целью?

В этот день оппоненты не обошлись без уколов в адрес друг друга. Альфред Валиев общий ход подготовки к выборам комментировать не стал. Он полагает, что собственная газета и видеоролики являются сильной стороной «Коммунистов России» в предвыборной кампании, а поэтому у партии есть все шансы догнать и перегнать КПРФ. Не смог избежать руководитель татарстанского отделения «Коммунистов России» и наболевшей темы:

— «Партия лжецов» — нас назвали… Вы же видели какую они [представители КПРФ] пресс-конференцию собрали… Вызвал прессу [Миргалимов] не для того, чтобы сняться с выборов, а для того, чтобы оскорбить нашу партию, а сам и не собирался в отставку уходить. Вы же видите, сколько олигархов в других партиях. Хотя «Единая Россия» начала немного меняться — они начали на выборы врачей выдвигать, учителей, водителей. А есть те, кто по-старому и дальше выдвигает олигархов. КПРФ превращается в буржуазно-олигархическую партию. У нас, как на войне, есть немец, а есть еще бандеровец и власовец. Бандеровец и власовец — это как раз КПРФ во главе с Миргалимовым. Ну а немец, мы же все понимаем, не мы принимали законы по пенсионной реформе. Наш лидер — Сталин. Мы боремся за обновленный социализм и Советский Союз. Нужна жесткая политика.

Руководителю регионального отделения КПРФ Хафизу Миргалимову, наблюдавшему за жеребьевкой в зале, также было что сказать:

— Доволен третьим номером. Главное, мы — впереди тех партий, которые отнимают у нас идеологию. Избиратель, думаю, запомнит наш номер. У нас есть реальная программа, реальные дела, наши законодательные инициативы, обращения. Народ хочет перемен, устал от этой власти. К нам приедут 1,5 тысячи наблюдателей, в том числе из регионов Поволжья. Чуваши и ульяновцы (КПРФ) победили единороссов. Представители партии будут помогать друг другу во время выборов. Самое главное, что хочу сказать нашим избирателям: 8 сентября в виде бюллетеня в ваших руках власть. Выбирайте те партии, которые реально работают с избирателями, решают насущные задачи, социальные вопросы. Не поддавайтесь на обещания. Надо менять курс.

Виталий Смирнов считает, несмотря на то, что в ходе агитационного периода перед выборами его партия «дифференцируется от других», конечная цель у всех — одна

Молодая партия, представляющая интересы старшего поколения, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» не обладает бюджетом, какой имеется у оппонентов. Но это не мешает ей вести свою борьбу в предвыборной гонке.



— Бюджет, которым мы располагаем, дает возможность нам донести нашу точку зрения до большинства пенсионеров Татарстана, — говорит председатель правления регионального отделения Виталий Смирнов. — Наша партия только начинает разворачиваться, не исключено, появятся дополнительные возможности в агитационной деятельности до 6 сентября. Проводим традиционные встречи с гражданами, постараемся по максимуму использовать бесплатное эфирное время, а также новейшие способы общения, которые предоставляют современные электронные средства массовой информации. Будем сражаться до последнего. Программа наша актуальная, пенсионеров в республике больше миллиона. Наша партия рассчитывает прежде всего на их поддержку.

Виталий Смирнов считает, несмотря на то, что в ходе агитационного периода перед выборами его партия «дифференцируется от других», насущные проблемы, которые стоят перед обществом в целом, скорее, должны объединять, чем разъединять. Конечная цель у всех — одна.