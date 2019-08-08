ЦИК провел жеребьевку — «Единая Россия» идет на выборы в Госсовет под первым номером
Представители политических партий остались довольны порядковыми номерами в бюллетене
В Центризбиркоме Татарстана разыграли порядок размещения наименований и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах в Государственный Совет VI созыва. «Единая Россия» пройдет под первым номером. Подробности — в материале «Реального времени».
Жеребьевка в строго определенном порядке
Порядок проведения жеребьевки Центризбирком Татарстана утвердил 2 августа. Как пояснил глава ЦИК Мидхат Шагиахметов, согласно избирательному законодательству Центральная избирательная комиссия утверждает форму и текст бюллетеня по республиканскому округу не позднее, чем за 30 дней до голосования — то есть до 8 августа. В бюллетене для голосования за партийные списки фамилии кандидатов размещают в порядке, который определяет жеребьевка. Наименования и эмблемы политических партий отображают в одноцветном исполнении.
Процедуру проводила секретарь ЦИК РТ Надежда Петрова. Перед началом жеребьевки она показала семь одинаковых конвертов с дополнительной защитой — номера сквозь них не просматривались. Затем Надежда Петрова, убеждая публику в честности процедуры, раскрыла каждый конверт и продемонстрировала его содержимое. Жеребьевку проводили с помощью случайной выборки номеров. Представители всех семи партий, в том порядке, котором они зарегистрировались, по очереди вытягивали конверт с номером.
Когда руководитель регионального исполкома «Единой России», кандидат в составе республиканского списка Андрей Кондратьев вытянул номер «1», в зале раздались возгласы: «Вполне ожидаемо!» Кандидату татарстанского отделения КПРФ Динаре Халимдаровой досталась цифра «3». Рушания Бильгильдеева, глава регионального отделения «Справедливой России», порадовалась конверту с номером «5». Представителю ЛДПР Владимиру Сурчилову выпала «счастливая семерка». Четвертую строчку в бюллетене займет республиканское отделение «Коммунистов России», которое на жеребьевке представлял его руководитель Альфред Валиев. От «Партии РОСТА» в процедуре приняли участие Руслан Нигматуллин и Гульшат Загидуллина, им досталась цифра «6». Сразу за «Единой Россией» в бюллетене разместится «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Ее номер определил руководитель регионального отделения Виталий Смирнов.
По итогам жеребьевки Надежда Петрова подготовила протокол, который подписали кандидаты в депутаты. В таком порядке представители от разных партий предстанут в бюллетенях для голосования:
- «Единая Россия»,
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,
- КПРФ,
- «Коммунисты России»,
- «Справедливая Россия»,
- Партия РОСТА,
- ЛДПР.
Выбирать не по номеру, а по делам
После жеребьевки участники предвыборной гонки поделились своим настроем, с которым они вошли в избирательную кампанию.
Андрей Кондратьев признался, что не суеверен. Он знает абсолютно точно, что избиратель будет выбирать не по номеру, а по конкретным реальным делам, которые его партия осуществляет в Татарстане.
— Мы сейчас развернули очень масштабную агитационную программу, — подчеркнул Андрей Станиславович. — В ежедневном режиме общаемся с избирателями. Провели огромное количество встреч, более 500 встреч в мобильных приемных, более 300 встреч с избирателями во дворах в рамках проекта «Наш двор». Пикетов провели только за это время более 950, даже несмотря на погоду — она не благоволит пикетной программе. Совершенно точно могу сказать, что нам предстоит очень тяжелая и напряженная работа, потому что проблемы, которые поднимают избиратели — непростые, но у нас есть ориентир — прошлая избирательная кампания 2014 года. Мы выполнили порядка 80 процентов всех наказов избирателей. Сейчас, поскольку проектов много, и этих наказов больше.
Андрей Кондратьев уверен, что на депутатов Госсовета ляжет еще большая нагрузка — им предстоит сохранить активный темп развития республики и темп выполнения тех наказов, с которыми кандидаты от «Единой России» сейчас вошли в избирательную кампанию.
Будет ли объединение одной целью?
В этот день оппоненты не обошлись без уколов в адрес друг друга. Альфред Валиев общий ход подготовки к выборам комментировать не стал. Он полагает, что собственная газета и видеоролики являются сильной стороной «Коммунистов России» в предвыборной кампании, а поэтому у партии есть все шансы догнать и перегнать КПРФ. Не смог избежать руководитель татарстанского отделения «Коммунистов России» и наболевшей темы:
— «Партия лжецов» — нас назвали… Вы же видели какую они [представители КПРФ] пресс-конференцию собрали… Вызвал прессу [Миргалимов] не для того, чтобы сняться с выборов, а для того, чтобы оскорбить нашу партию, а сам и не собирался в отставку уходить. Вы же видите, сколько олигархов в других партиях. Хотя «Единая Россия» начала немного меняться — они начали на выборы врачей выдвигать, учителей, водителей. А есть те, кто по-старому и дальше выдвигает олигархов. КПРФ превращается в буржуазно-олигархическую партию. У нас, как на войне, есть немец, а есть еще бандеровец и власовец. Бандеровец и власовец — это как раз КПРФ во главе с Миргалимовым. Ну а немец, мы же все понимаем, не мы принимали законы по пенсионной реформе. Наш лидер — Сталин. Мы боремся за обновленный социализм и Советский Союз. Нужна жесткая политика.
Руководителю регионального отделения КПРФ Хафизу Миргалимову, наблюдавшему за жеребьевкой в зале, также было что сказать:
— Доволен третьим номером. Главное, мы — впереди тех партий, которые отнимают у нас идеологию. Избиратель, думаю, запомнит наш номер. У нас есть реальная программа, реальные дела, наши законодательные инициативы, обращения. Народ хочет перемен, устал от этой власти. К нам приедут 1,5 тысячи наблюдателей, в том числе из регионов Поволжья. Чуваши и ульяновцы (КПРФ) победили единороссов. Представители партии будут помогать друг другу во время выборов. Самое главное, что хочу сказать нашим избирателям: 8 сентября в виде бюллетеня в ваших руках власть. Выбирайте те партии, которые реально работают с избирателями, решают насущные задачи, социальные вопросы. Не поддавайтесь на обещания. Надо менять курс.
Молодая партия, представляющая интересы старшего поколения, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» не обладает бюджетом, какой имеется у оппонентов. Но это не мешает ей вести свою борьбу в предвыборной гонке.
— Бюджет, которым мы располагаем, дает возможность нам донести нашу точку зрения до большинства пенсионеров Татарстана, — говорит председатель правления регионального отделения Виталий Смирнов. — Наша партия только начинает разворачиваться, не исключено, появятся дополнительные возможности в агитационной деятельности до 6 сентября. Проводим традиционные встречи с гражданами, постараемся по максимуму использовать бесплатное эфирное время, а также новейшие способы общения, которые предоставляют современные электронные средства массовой информации. Будем сражаться до последнего. Программа наша актуальная, пенсионеров в республике больше миллиона. Наша партия рассчитывает прежде всего на их поддержку.
Виталий Смирнов считает, несмотря на то, что в ходе агитационного периода перед выборами его партия «дифференцируется от других», насущные проблемы, которые стоят перед обществом в целом, скорее, должны объединять, чем разъединять. Конечная цель у всех — одна.
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