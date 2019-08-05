Темной историей елабужского коттеджного поселка «Лесная поляна» заинтересовался Следком
Жители домов жалуются на игнор со стороны Елабужской администрации и дают показания следователям
Следком опрашивает население коттеджного поселка «Лесная поляна» в Елабуге. Жители рады: обладатели земельных участков «в экологически чистом местечке», как позиционировала их реклама, с 2015 года бьются за обещанную им инфраструктуру. Покупатели соток выступили «соинвесторами» застройщика — депутата Елабужского райсовета Фаниса Низаметдинова. Общественные активисты добиваются расследования обстоятельств, при которых бюджет города на продаже земель под «Лесную поляну» в частные руки недосчитался сотен миллионов рублей. О коррупционном елабужском деле, расследовании «Народного контроля» и ходе следствия — в материале «Реального времени».
Навар с бывших сельхозсоток есть — уголовного дела нет
Земли, прилегающие к национальному парку «Нижняя Кама», на которых в 2012 году в городской черте Елабуги начали строить коттеджный поселок «Лесная поляна», ранее относились к категории сельхозугодий, и их застройка была запрещена. Однако в начале 2010-х они были распроданы либо переданы в аренду в частные руки по бросовой цене. В частности, в 2011 году по итогам торгов на право заключения договора аренды земельного участка площадью 57 га (того самого, где строится «Лесная поляна») МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории» получило от арендатора, ИП Низаметдинова Фаниса Равильевича, всего 1,2 млн рублей. Участок ему предоставили в аренду до 2026 года за 491 тыс. рублей в год.
Территория будущего коттеджного поселка была размежевана по 9—10 соток, земельные участки были переведены в другую категорию — под индивидуальную жилую застройку, и стали активно распродаваться по цене от 100 тысяч рублей за сотку. Продажи шли через ликвидированное в этом году ООО «УК «Лесная поляна», где Низаметдинов был директором, а одним из соучредителей — специалист отдела Агенства по привлечению инвестиций Ильдар Бикаев.
На обстоятельства превращения сельскохозяйственных угодий в коттеджный поселок при плановой проверке в 2018 году обратила внимание Республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции. При этом в материалах проверки фигурировала жалоба, согласно которой часть денег от продажи земли — 200 млн рублей — якобы перетекла через счета аффилированной Низаметдинову фирмы компании, владельцем которой является сын Геннадия Емельянова — Эдуард Емельянов. Однако официального подтверждения и развития эта история за прошедший год не получила.
Сейчас, говорит Агишин, по той же схеме события развиваются с землями, на которых планируется строить другой коттеджный поселок — «Гринландию»:
— Мои заявления о том, что Низаметдинов приобретает земельные участки в условиях ограничения конкуренции и что распродажа земли идет в ущерб интересам города, зарегистрированы, однако действий по ним не предпринимается.
Соинвесторы из темного переулка
Реклама обещала покупателям райскую жизнь в поселке, на территории которого будут «детский сад, спортивные и детские площадки, магазины и кафе, аптека, салон красоты, велосипедные дорожки», а также освещение, дороги, газ, электричество и вода. Все это, включая дороги и тротуары, было изображено на эскизном плане, разработанном для Низаметдинова московским ООО «МАРХ».
— Наша семья купила земельный участок и построила дом в «Лесной поляне» в 2014 году, — рассказала «Реальному времени» мать троих детей Лариса Теницкая. — Все так красиво нам обещали, земля была по карману — вот и поддались искушению. Кроме договора купли-продажи подписали договор соинвестирования денежных средств на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 200 тысяч рублей — его всем предлагали.
На первой страничке договора в разделе «Термины и определения» указано, что речь идет о прокладке инженерных коммуникаций, сооружении дорог, благоустройстве территории и «иных объектах согласно утвержденному проекту территории застройки», но в последующих разделах упоминаются только сети.
В итоге вода, свет и газ в домах появились, а дорог и прочих признаков благоустройства и цивилизации в «Лесной поляне» столько же, сколько в девственном лесу по соседству. Даже хуже — в лесу на машинах и тракторах никто не ездит, а по грунтовкам в поселке волей-неволей жители катаются. Стройматериалы возят, поэтому в распутицу после дождя тут пройти можно только в болотных сапогах.
— После наших протестов в этом году нам осветили главную улицу, — говорит Теницкая. — А чуть свернешь — темнота. Средний сын — школьник, детей в поселке много — каково им добираться на уроки и обратно? Общественного-то транспорта нет и не предвидится, своей школы у нас нет, многие дети ходят в город пешком.
Зато в 2013 году дети — не из поселка, а из просветительского центра «Школа современного лидера» — придумали названия для 15 переулков для микрорайона «Лесная поляна». И депутаты городского совета, как с умилением писала местная пресса, их утвердили: Медовый, Любимый, Грибной, Веселый, Ягодный. «Темным» будущие лидеры ни одного переулка назвать не догадались — в светлые детские головы такое просто не укладывается.
А взрослые обладатели «темных» участков пытались, как утверждает Теницкая, найти поддержку у главы района Геннадия Емельянова:
— Я дважды пыталась записаться на прием к Геннадию Егоровичу, но всякий раз мне советовали позвонить то в один отдел, то в другой, а на прием не записывали. Потом я просто махнула рукой — поняла, что ничего не выйдет. Сейчас нас — владельцев 450 участков, наконец, начали опрашивать следователи. Но страшно, что это опять закончится ничем. Раньше нас сотрудники правоохранительных органов уже опрашивали и сказали, что написанное на первой страничке договоров соинвестирования ничего не значит, если дальше говорится только про свет, воду и газ.
«Процедуру соблюли»
В Следкоме ситуацию с «Лесной поляной» и «Гринландией» не комментируют. А из пресс-службы Елабужского муниципального района на вопросы «Реального времени» пришел развернутый ответ, из которого следует, что, с точки зрения руководства, ничего неправильного там не происходит.
«Поселок «Лесная поляна» появился сравнительно недавно, всего несколько лет назад, и еще активно застраивается, — сообщает пресс-служба в ответ на вопрос о так и не устроенных там с 2013 года уличном освещении, благоустройстве, дорогах и тротуарах с твердым покрытием. — Частично благоустройство поселка уже идет, однако до завершения основных работ далеко. Новые микрорайоны, прирастающие к городу, тем более если это частная застройка, не сразу обрастают инфраструктурой».
В пресс-службе также сообщили, что «глава Елабужского района принимает жителей города еженедельно, по вторникам, — всех без исключения», и отчеты о каждом приеме выкладываются на сайте ЕМР. В последний раз, утверждают в администрации района, по «Лесной поляне» «люди приходили около трех лет назад, больше никаких обращений к главе по этому вопросу не было».
Что же касается специфики реализации земель в частные руки по минимальной и, соответственно, невыгодной для города цене, то «участок под жилой массив «Лесная поляна» был образован и включен в генплан города в 2008 году еще при прежнем главе, — написали в пресс-службе района. — В 2011 году земельно-имущественная палата подала объявление в газету о том, что на аукцион выставляется участок под жилищную застройку. Участок был невыгодным с точки зрения инвестиций — почти четверть участка была исполосована охранными зонами ЛЭП, поэтому желающих осваивать эти земли долгое время не было. Все расходы по проектированию планировки, электроводогазоснабжению, переносу ЛЭП и прокладке кабеля взял на себя выигравший конкурс предприниматель. После всех затратных мероприятий цена на эти участки, естественно, выросла. Перевод этих земель под ИЖС был выполнен в соответствии со всеми процедурными нормами».
«Территория так называемого коттеджного поселка «Гринландия» еще с 90-х годов находится в частной собственности (паевые земли), — пишет далее пресс-служба района. — Все паевые земли были распределены между бывшими работниками и жителями сельских поселений. В соответствии с действующим законодательством собственник имеет право самостоятельно распоряжаться земельными участками, в том числе и продавать. Органы местного самоуправления не правомочны регулировать, а также запрещать собственникам продавать или обменивать объекты недвижимости. Также хочется отметить, что собственники указанной территории часть земель передали муниципалитету для предоставления многодетным семьям».
Также в пресс-службе сообщили, что для территории «Гринландии» разработаны проекты планировки и межевания, причем первый «с учетом всех нормативов предусматривает строительство инженерной инфраструктуры, размещение социально-культурных объектов (школ, детских садов, объектов культуры и др.)». И что вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой и объектами социальной инфраструктуры указанных коттеджных поселков реализовать «планируется за счет средств застройщика, а также участия в федеральных и республиканских программах».
Но Саляхова, как и Вячеслав Агишин, считает, что всерьез проверять на законность надо действия не только участников реализации проекта коттеджного поселка «Лесная поляна», но и нового поселка «Гринландия», строительство которого затевает в Елабуге Фанис Низаметдинов.
В частности, общественница обратила внимание на то, что елабужане, которые могли бы высказать свое мнение на общественных слушаниях по проекту «Гринландии» 31 января 2019 года, были лишены такой возможности.
— В постановлении мэра Елабуги Геннадия Емельянова о проведении слушаний был указан не отображающийся на публичной кадастровой карте номер земельного участка, — говорит она. — Заинтересованные лица просто не имели возможности понять, о каком участке идет речь, и не знали, что надо идти на эти слушания.
«Действительно, в объявлении о проведении публичных слушаний 31.01.2019 г. был указан кадастровый квартал 16:47:140401, так как в рассматриваемую территорию входило более 30 земельных участков, находящихся в частной собственности, и земли государственной собственности, — заочно возражает на это пресс-служба Елабужского муниципального района. — Общая площадь территории составляла около 300 га. Информация размещалась в соответствии с градостроительным законодательством. В объявлении была приложена схема рассматриваемой территории и указывалось, каким образом можно дать предложения и замечания к проекту планировки и проекту межевания, а также принять участие в публичных слушаниях с правом выступления».
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