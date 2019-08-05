Темной историей елабужского коттеджного поселка «Лесная поляна» заинтересовался Следком

Жители домов жалуются на игнор со стороны Елабужской администрации и дают показания следователям

Следком опрашивает население коттеджного поселка «Лесная поляна» в Елабуге. Жители рады: обладатели земельных участков «в экологически чистом местечке», как позиционировала их реклама, с 2015 года бьются за обещанную им инфраструктуру. Покупатели соток выступили «соинвесторами» застройщика — депутата Елабужского райсовета Фаниса Низаметдинова. Общественные активисты добиваются расследования обстоятельств, при которых бюджет города на продаже земель под «Лесную поляну» в частные руки недосчитался сотен миллионов рублей. О коррупционном елабужском деле, расследовании «Народного контроля» и ходе следствия — в материале «Реального времени».

Навар с бывших сельхозсоток есть — уголовного дела нет



Земли, прилегающие к национальному парку «Нижняя Кама», на которых в 2012 году в городской черте Елабуги начали строить коттеджный поселок «Лесная поляна», ранее относились к категории сельхозугодий, и их застройка была запрещена. Однако в начале 2010-х они были распроданы либо переданы в аренду в частные руки по бросовой цене. В частности, в 2011 году по итогам торгов на право заключения договора аренды земельного участка площадью 57 га (того самого, где строится «Лесная поляна») МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории» получило от арендатора, ИП Низаметдинова Фаниса Равильевича, всего 1,2 млн рублей. Участок ему предоставили в аренду до 2026 года за 491 тыс. рублей в год.

Территория будущего коттеджного поселка была размежевана по 9—10 соток, земельные участки были переведены в другую категорию — под индивидуальную жилую застройку, и стали активно распродаваться по цене от 100 тысяч рублей за сотку. Продажи шли через ликвидированное в этом году ООО «УК «Лесная поляна», где Низаметдинов был директором, а одним из соучредителей — специалист отдела Агенства по привлечению инвестиций Ильдар Бикаев.

На обстоятельства превращения сельскохозяйственных угодий в коттеджный поселок при плановой проверке в 2018 году обратила внимание Республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции. При этом в материалах проверки фигурировала жалоба, согласно которой часть денег от продажи земли — 200 млн рублей — якобы перетекла через счета аффилированной Низаметдинову фирмы компании, владельцем которой является сын Геннадия Емельянова — Эдуард Емельянов. Однако официального подтверждения и развития эта история за прошедший год не получила.

— Мы об этой явно убыточной для бюджета города схеме неоднократно писали и в прокуратуру, и в правоохранительные органы, дошли до Москвы — до Генпрокуратуры, — говорит елабужский активист Вячеслав Агишин, — но наши обращения неизменно спускались вниз. И сейчас мне в очередной раз ответили, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, которое было вынесено в феврале 2019 года, уже отменено. Правда, мне также сообщили, что производство предварительного следствия продолжается, его ведет Третий отдел по расследованию особо важных дел татарстанского управления Следственного комитета.

Сейчас, говорит Агишин, по той же схеме события развиваются с землями, на которых планируется строить другой коттеджный поселок — «Гринландию»:

— Мои заявления о том, что Низаметдинов приобретает земельные участки в условиях ограничения конкуренции и что распродажа земли идет в ущерб интересам города, зарегистрированы, однако действий по ним не предпринимается.

Соинвесторы из темного переулка

Реклама обещала покупателям райскую жизнь в поселке, на территории которого будут «детский сад, спортивные и детские площадки, магазины и кафе, аптека, салон красоты, велосипедные дорожки», а также освещение, дороги, газ, электричество и вода. Все это, включая дороги и тротуары, было изображено на эскизном плане, разработанном для Низаметдинова московским ООО «МАРХ».

— Наша семья купила земельный участок и построила дом в «Лесной поляне» в 2014 году, — рассказала «Реальному времени» мать троих детей Лариса Теницкая. — Все так красиво нам обещали, земля была по карману — вот и поддались искушению. Кроме договора купли-продажи подписали договор соинвестирования денежных средств на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 200 тысяч рублей — его всем предлагали.

На первой страничке договора в разделе «Термины и определения» указано, что речь идет о прокладке инженерных коммуникаций, сооружении дорог, благоустройстве территории и «иных объектах согласно утвержденному проекту территории застройки», но в последующих разделах упоминаются только сети.

Все это, включая дороги и тротуары, было изображено на эскизном плане, разработанном для Низаметдинова московским ООО «МАРХ»

В итоге вода, свет и газ в домах появились, а дорог и прочих признаков благоустройства и цивилизации в «Лесной поляне» столько же, сколько в девственном лесу по соседству. Даже хуже — в лесу на машинах и тракторах никто не ездит, а по грунтовкам в поселке волей-неволей жители катаются. Стройматериалы возят, поэтому в распутицу после дождя тут пройти можно только в болотных сапогах.

— После наших протестов в этом году нам осветили главную улицу, — говорит Теницкая. — А чуть свернешь — темнота. Средний сын — школьник, детей в поселке много — каково им добираться на уроки и обратно? Общественного-то транспорта нет и не предвидится, своей школы у нас нет, многие дети ходят в город пешком.

Зато в 2013 году дети — не из поселка, а из просветительского центра «Школа современного лидера» — придумали названия для 15 переулков для микрорайона «Лесная поляна». И депутаты городского совета, как с умилением писала местная пресса, их утвердили: Медовый, Любимый, Грибной, Веселый, Ягодный. «Темным» будущие лидеры ни одного переулка назвать не догадались — в светлые детские головы такое просто не укладывается.

А взрослые обладатели «темных» участков пытались, как утверждает Теницкая, найти поддержку у главы района Геннадия Емельянова:

— Я дважды пыталась записаться на прием к Геннадию Егоровичу, но всякий раз мне советовали позвонить то в один отдел, то в другой, а на прием не записывали. Потом я просто махнула рукой — поняла, что ничего не выйдет. Сейчас нас — владельцев 450 участков, наконец, начали опрашивать следователи. Но страшно, что это опять закончится ничем. Раньше нас сотрудники правоохранительных органов уже опрашивали и сказали, что написанное на первой страничке договоров соинвестирования ничего не значит, если дальше говорится только про свет, воду и газ.

В распутицу после дождя тут пройти можно только в болотных сапогах

«Процедуру соблюли»

В Следкоме ситуацию с «Лесной поляной» и «Гринландией» не комментируют. А из пресс-службы Елабужского муниципального района на вопросы «Реального времени» пришел развернутый ответ, из которого следует, что, с точки зрения руководства, ничего неправильного там не происходит.



«Поселок «Лесная поляна» появился сравнительно недавно, всего несколько лет назад, и еще активно застраивается, — сообщает пресс-служба в ответ на вопрос о так и не устроенных там с 2013 года уличном освещении, благоустройстве, дорогах и тротуарах с твердым покрытием. — Частично благоустройство поселка уже идет, однако до завершения основных работ далеко. Новые микрорайоны, прирастающие к городу, тем более если это частная застройка, не сразу обрастают инфраструктурой».

В пресс-службе также сообщили, что «глава Елабужского района принимает жителей города еженедельно, по вторникам, — всех без исключения», и отчеты о каждом приеме выкладываются на сайте ЕМР. В последний раз, утверждают в администрации района, по «Лесной поляне» «люди приходили около трех лет назад, больше никаких обращений к главе по этому вопросу не было».

Что же касается специфики реализации земель в частные руки по минимальной и, соответственно, невыгодной для города цене, то «участок под жилой массив «Лесная поляна» был образован и включен в генплан города в 2008 году еще при прежнем главе, — написали в пресс-службе района. — В 2011 году земельно-имущественная палата подала объявление в газету о том, что на аукцион выставляется участок под жилищную застройку. Участок был невыгодным с точки зрения инвестиций — почти четверть участка была исполосована охранными зонами ЛЭП, поэтому желающих осваивать эти земли долгое время не было. Все расходы по проектированию планировки, электроводогазоснабжению, переносу ЛЭП и прокладке кабеля взял на себя выигравший конкурс предприниматель. После всех затратных мероприятий цена на эти участки, естественно, выросла. Перевод этих земель под ИЖС был выполнен в соответствии со всеми процедурными нормами».

В последний раз, утверждают в администрации района, по «Лесной поляне» «люди приходили около трех лет назад, больше никаких обращений к главе по этому вопросу не было». Фото zur.ru

«Территория так называемого коттеджного поселка «Гринландия» еще с 90-х годов находится в частной собственности (паевые земли), — пишет далее пресс-служба района. — Все паевые земли были распределены между бывшими работниками и жителями сельских поселений. В соответствии с действующим законодательством собственник имеет право самостоятельно распоряжаться земельными участками, в том числе и продавать. Органы местного самоуправления не правомочны регулировать, а также запрещать собственникам продавать или обменивать объекты недвижимости. Также хочется отметить, что собственники указанной территории часть земель передали муниципалитету для предоставления многодетным семьям».

Также в пресс-службе сообщили, что для территории «Гринландии» разработаны проекты планировки и межевания, причем первый «с учетом всех нормативов предусматривает строительство инженерной инфраструктуры, размещение социально-культурных объектов (школ, детских садов, объектов культуры и др.)». И что вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой и объектами социальной инфраструктуры указанных коттеджных поселков реализовать «планируется за счет средств застройщика, а также участия в федеральных и республиканских программах».

Председатель Елабужского исполкома общественного движения «Народный контроль» Регина Саляхова сообщила «Реальному времени», что расследование обстоятельств перевода земель «Лесной поляны» из дешевой категории в дорогую правоохранители начали только после того, как жители поселка обратились к депутатам Госдумы. Одновременно, по ее словам, не без содействия зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой.

Но Саляхова, как и Вячеслав Агишин, считает, что всерьез проверять на законность надо действия не только участников реализации проекта коттеджного поселка «Лесная поляна», но и нового поселка «Гринландия», строительство которого затевает в Елабуге Фанис Низаметдинов.

В частности, общественница обратила внимание на то, что елабужане, которые могли бы высказать свое мнение на общественных слушаниях по проекту «Гринландии» 31 января 2019 года, были лишены такой возможности.

— В постановлении мэра Елабуги Геннадия Емельянова о проведении слушаний был указан не отображающийся на публичной кадастровой карте номер земельного участка, — говорит она. — Заинтересованные лица просто не имели возможности понять, о каком участке идет речь, и не знали, что надо идти на эти слушания.

«Действительно, в объявлении о проведении публичных слушаний 31.01.2019 г. был указан кадастровый квартал 16:47:140401, так как в рассматриваемую территорию входило более 30 земельных участков, находящихся в частной собственности, и земли государственной собственности, — заочно возражает на это пресс-служба Елабужского муниципального района. — Общая площадь территории составляла около 300 га. Информация размещалась в соответствии с градостроительным законодательством. В объявлении была приложена схема рассматриваемой территории и указывалось, каким образом можно дать предложения и замечания к проекту планировки и проекту межевания, а также принять участие в публичных слушаниях с правом выступления».