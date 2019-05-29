В Казани из суда после приговора сбежал осужденный

Фото: "Реальное время"

Сегодня из Ново-Савиновского районного суда после приговора сбежал осужденный к 10-ти месяцам колонии Ирек Зиганшин. Суд признал его виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.



После оглашения итогового решения конвой должен был взять Зиганшина под стражу, но тот попросился в туалет и покинул здание суда. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в прокуратуре района.

Судебные приставы и полиция уже установили примерный маршрут отхода осужденного по камерам. С учетом побега его срок может значительно вырасти.

Ранее сообщалось о побеге арестанта из суда в Камском Устье.