Полиция Казани задержала восемь фанатов ЦСКА и одного фаната «Рубина»

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Накануне за нарушение порядка и хулиганство полиция Казани задержала восьмерых болельщиков ЦСКА и одного фаната «Рубина». Четверо были оштрафованы на одну тысячу рублей.

В пресс-службе МВД Татарстана рассказали, что трое были задержаны за «нарушение порядка размещения наружной информации». Вероятно, они расклеивали стикеры.

Еще четверым вменялось мелкое хулиганство.

«Один из задержанных нарушил запрет на посещение соревнований, а еще один — демонстрировал запрещенную символику», — передает «Татар-информ» слова представителя МВД.

Полицейские отметили, что всего во время матча на стадионе присутствовали более 20 тысяч зрителей, а охрану общественного порядка обеспечивали более двух тысяч полицейских, росгвардейцев и сотрудников частных охранных организаций.

Напомним, накануне несколько фанатов ЦСКА устроили дебош. Они подожгли дымовые шашки и стали скандировать кричалки.