«Дарилась минимальная доля, а потом в одной квартире оказывалось до ста дольщиков»

В Росреестре предупредили, чем рискуют татарстанцы при отмене нотариальных сделок с недвижимостью

В Росреестре и Кадастровой палате рассказали, чем может обернуться отмена нотариальных сделок с недвижимостью и продление «дачной амнистии» для татарстанцев. Собственники садовых участков еще в течение полутора лет смогут строить дома, не ставя в известность исполком, а затем оформлять их в упрощенном порядке. Но если в будущем выяснится, что дом находится в зоне с ограничениями, его могут попросту снести, даже не выплатив собственнику компенсации. Зато те, кто уверен, что его дом находится в безопасной зоне, смогут не оглядываться на дополнительные ограничения со стороны муниципалитетов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали представители Управления Росреестра по РТ. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Нотариальное удостоверение было гарантией»

Хорошая новость — в ближайшее время вступят в силу сразу несколько изменений в законодательство, которые упростят и ускорят оформление сделок с недвижимостью. Плохая — за все последствия этих упрощений гражданам придется отвечать самим.

Одно из упрощений связано с регистрацией нотариальных сделок. С 31 июля не надо нотариально удостоверять следующие сделки:

при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одному договору;

сделки при ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одному договору;

договоры по ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимость.

Но если отчуждаются не все доли, а только одна или несколько, а также если одним из участников долевой собственности является несовершеннолетний ребенок, сделки нужно нотариально заверять. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Несмотря на то, что во многих случаях такое упрощение позволяет многим собственникам сэкономить время и деньги, есть и обратная сторона медали.

— Нотариальное удостоверение было гарантией не только со стороны государства, но и со стороны нотариусов, подчеркнула замруководителя Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина.

Она напомнила, что нотариальное удостоверение в свое время вводилось не просто так: «Дарилась минимальная доля, а потом в одной квартире оказывалось до ста дольщиков. Таким образом, законного владельца просто выживали».



«Дачная амнистия» не гарантирует защиту государства

Также законодатели в очередной раз решили продлить так называемую «дачную амнистию». Действовать она будет до 1 марта 2021 года. До этой даты при строительстве садовых или жилых домов на садовых участках не потребуется уведомлять муниципальные органы ни о начале, ни о завершении строительства. Оформить их можно будет в упрощенном порядке, без разрешения исполкомов.



— Для оформления прав на жилые и садовые дома, построенные на садовых участках, понадобятся технический план и документ на землю. Для индивидуальных жилых домов, построенных на участках, предназначенных для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства, продолжает действовать уведомительный порядок, — пояснила Ада Зайдуллина.

Однако и отвечать за последствия, если вдруг дом, построенный на садовом участке, окажется в зоне с ограничениями, придется самим собственникам. Напомним, что во время обсуждения генплана Казани его разработчики и представители исполкома отмечали, что большая часть домов, которая попадает под снос в случае строительства дорог, была построена на садовых участках, не предназначенных для ИЖС, и оформлена в рамках «дачной амнистии».

Как же быть тем, кто все же собирается построить жилой дом на садовом участке, но не хочет, чтобы в будущем его снесли?

— При упрощенном порядке [оформления права собственности], разумеется, вы не воспользуетесь в полной мере защитой со стороны государства. Сведения о зонах можно узнать, запросив сведения о земельном участке. Заявитель, который находится в зоне действия охранных зон, он об этом знает. Если вдоль вашего поселка идет магистральная труба, все про это знают. Если правообладатель этой охранной зоны захочет пойти в суд, получит решение суда о сносе, никто не будет компенсировать [снос дома], — пояснила Ада Зайдуллина, отвечая на вопрос «Реального времени».

По ее словам, запросить сведения об участке и ограничениях по нему можно, сделав запрос в офисах МФЦ или в Кадастровой палате.

Можно не соблюдать требования муниципалитетов

Любопытно, почему вообще законодатели решили дать задний ход, вновь разрешив регистрировать жилые дома на садовых участках в упрощенном порядке? Напомним, «дачная амнистия» действовала и в предыдущие годы, но с 4 августа 2019 года был введен уведомительный порядок при строительстве жилых и садовых домов. Он предполагает, что при строительстве жилого дома, как на участке под ИЖС, так и на садовом участке, в муниципальные органы надо отправлять уведомления о начале и завершении строительства. В этих уведомлениях должны быть отражены основные параметры строящегося здания. Начинать стройку и оформлять дом в собственность можно только при положительном ответе из исполкома.

Отметим, часть экспертов полагает, что «дачную амнистию» могли вернуть в том числе для выполнения задач по увеличению ввода жилья в России до 120 млн кв. м к 2024 году. Именно такая задача поставлена в нацпроекте «Жилье и городская среда».

Однако, как выяснилось, еще одной причиной, по которой решили реанимировать «дачную амнистию», могли стать требования муниципальных властей, которые они ввели дополнительно для объектов, строящихся на садовых участках. В частности, депутаты Казгордумы предложили изменения, согласно которым дома площадью больше 50 кв. м, построенные на садовых участках, не могут быть зарегистрированы в Управлении архитектуры. Хотя такое ограничение противоречит федеральному закону. В рамках «дачной амнистии» собственники могут игнорировать эти требования и строить на садовых участках дома и с большей площадью.

— Если этот дом находится на садовом участке, граждане совершенно точно могут воспользоваться «дачной амнистией». Регистратор будет осуществлять проверки на соответствие параметрам, установленным только федеральным законом. То есть дом должен быть не более 20 м высотой и не более трех этажей. [Упрощенный порядок] как раз для людей, которые не могут зарегистрировать дома на уровне муниципалитетов, устанавливающих другие требования, — пояснила Ада Зайдуллина.