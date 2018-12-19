Первое в России предприятие по производству биопластика обрело юрлицо

АО «ТАИФ» и итальянская компания «Investire Italia s.r.l.» зарегистрировали СП для производства биопластика.



Местом юридической прописки совместного российско-итальянского АО «2Био» стала территория особой экономической зоны «Алабуга» (индустриальный парк «Синергия»). Уставный капитал АО «2Био» — 10 млн рублей.

Согласно документам, АО «ТАИФ» принадлежит доля в 55 процентов вновь созданного предприятия, итальянской компании — 45 процентов. Генеральным директором общества является Павел Трофимов.

Основным направлением деятельности вновь созданного производства указано «производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах», три дополнительных вида деятельности: «обработка вторичного неметаллического сырья», «производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», а также «торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах».

Ранее мы сообщали: в конце октября 2018 года в Москве в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте АО «ТАИФ» и итальянская компания Bio-on S.p.A подписали соглашение. Стороны заявили о готовности реализовать проект по строительству на территории Татарстана завода по производству биопластика из побочных продуктов сахарных производств.

Согласно озвученным цифрам, на начальном этапе мощность производства планируется на уровне 10 тыс. тонн биопластика в год, с перспективой удвоения объемов выработки. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта — 90 млн евро.

«Для нас важно начать благородный путь в области «зеленой» химии. Мы считаем, что биоразлагаемые полимеры могут эффективно способствовать постепенному снижению загрязнения окружающей среды. В краткосрочной перспективе биополимеры не могут полностью заменить традиционные полимеры из-за объемов выработки, но мы считаем, что введение «зеленых», то есть экологически безопасных производств в высокоэффективных сегментах рынка, может способствовать созданию новых возможностей в секторе производства пластмасс», — отметил в октябре, сразу после подписания соглашения, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.