Опрос предпринимателей: задумывались ли вы о продаже бизнеса?

Это естественно, потому что, как бы ни рапортовали министерства о программах поддержки бизнеса, они труднодоступны. К тому же бизнес-среда не оздоравливается, а ухудшается. Реальная ситуация не становится лучше, хоть нам об этом и рассказывают с телеэкранов. Фискальные органы получают больше полномочий, и тому пример — последняя история с совхозом Ленина. Если бы хотели поддержать, то не «бомбили» бы. Как отжимали бизнес, так и отжимают. А может, еще более технологично будут отжимать. Цифровизация работает на отъем бизнеса, а не на улучшение климата страны и республики. Условия в тендерах такие, что выигрывают компании, которые не могут выполнить работу качественно, а только сбивают цены.

Иногда возникает желание продать бизнес. И если бы был заинтересованный покупатель, я бы рассмотрел его предложение. Бизнес не хочется продавать дешево, но он не должен тебя тяготить. Сейчас он меня не тяготит, но любой бизнесмен должен рассматривать вариант продажи бизнеса. Если дело становится обременительным, то человек не должен класть оставшуюся жизнь на его спасение. У кого-то нет возможности развивать компанию, а у другой группы инвесторов есть, это нормальный процесс. Иногда продают сопутствующее направление, чтобы развивать основное.