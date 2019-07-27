Опрос предпринимателей: задумывались ли вы о продаже бизнеса?
Количество желающих расстаться со своим делом выросло в России на 27%
В России во втором квартале этого года на 27% возросло количество объявлений о продаже бизнеса. Эксперты связывают это с тяжелой экономической ситуацией и возросшим налоговым бременем. В субботнем бизнес-задачнике «Реального времени» бизнесмены рассказывают о том, готовы ли они продать свое дело и чем могли бы заняться после этого.
Число объявлений о продаже бизнеса на «Авито» за апрель — июнь 2019 года выросло на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне роста предложения снизилась стоимость выставленного на продажу бизнеса — цены упали практически по всем рынкам и в большинстве регионов страны. «Задумывались ли вы о продаже своего бизнеса?» — спросили мы у татарстанских бизнесменов.
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Булат Ганиев управляющий партнер компании «Технократия»
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С начала года поступило четыре предложения формата M&A. Мы пока активно растем и не видим смысла продаваться, потому что верим в свои силы.
Если бы продал компанию, то продолжил бы заниматься бизнесом в технологической сфере. Возможно, консолидировал бы деньги в каком-нибудь проекте в области космических технологий.
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Ефим Климов генеральный директор компании «Эттон»
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В краткосрочной перспективе о продаже бизнеса не задумывался, хотя такие предложения периодически поступают. Если говорить о долгосрочном периоде, то можно продать стратегическому инвестору. Отрасль IT развивается динамично, присутствует здоровая конкуренция, и сейчас выходить из этого бизнеса было бы неэффективно. Если кто-то продает бизнес в IT-сфере, это значит, что команда работает не очень хорошо.
Да, слышал из разных источников о том, что объявления о продаже бизнеса выросли на 27%. Если смотреть по другим отраслям, то давление на бизнесменов усиливается. Наша правоохранительная система не либерализируется, бизнес по-прежнему прессуют по надуманным статьям. Может быть, продажи выросли и из-за этого. Также причина может быть в том, что некоторые отрасли укрупняются, например, это касается ретейла, больших производств.
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Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»
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Мне кажется, это связано с налоговым администрированием. Компаниям, которые были не вполне легальны, сейчас тяжко выживать. Если они выживали, экономя на налогах, то сейчас возникли сложности.
Что касается меня, то идеи закрывать или продавать бизнес не было. Наоборот, выкупил долю у партнера. Есть серийные предприниматели, которым нравится открывать новые бизнесы, продавать старые, мне же больше по душе доводить бизнес до идеального состояния.
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Андрей Балта основатель, владелец компании «Промвест»
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Это естественно, потому что, как бы ни рапортовали министерства о программах поддержки бизнеса, они труднодоступны. К тому же бизнес-среда не оздоравливается, а ухудшается. Реальная ситуация не становится лучше, хоть нам об этом и рассказывают с телеэкранов. Фискальные органы получают больше полномочий, и тому пример — последняя история с совхозом Ленина. Если бы хотели поддержать, то не «бомбили» бы. Как отжимали бизнес, так и отжимают. А может, еще более технологично будут отжимать. Цифровизация работает на отъем бизнеса, а не на улучшение климата страны и республики. Условия в тендерах такие, что выигрывают компании, которые не могут выполнить работу качественно, а только сбивают цены.
Иногда возникает желание продать бизнес. И если бы был заинтересованный покупатель, я бы рассмотрел его предложение. Бизнес не хочется продавать дешево, но он не должен тебя тяготить. Сейчас он меня не тяготит, но любой бизнесмен должен рассматривать вариант продажи бизнеса. Если дело становится обременительным, то человек не должен класть оставшуюся жизнь на его спасение. У кого-то нет возможности развивать компанию, а у другой группы инвесторов есть, это нормальный процесс. Иногда продают сопутствующее направление, чтобы развивать основное.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Коттедж-центр»
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Я думаю, что это связано с политикой нашего государства, которое преднамеренно и сознательно идет на уничтожение малого и среднего бизнеса.
Целью продажи собственного бизнеса я не задавалась, потому что в сфере малоэтажного строительства, которой я занимаюсь, не настолько явно выражен кризис, хотя снижение покупательского спроса есть.
Что касается перепрофилирования бизнеса, то я всегда предпочитала заниматься одновременно несколькими направлениями. И на сегодня пищевой сегмент мне более интересен, чем девелоперский бизнес. Общепит интереснее государству, и посягательства на эту сферу меньше. В девелоперском бизнесе законы принимаются без понимания последствий, это приводит к проблемам как у застройщиков, так и у покупателей.
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Альбина Ибрагимова генеральный директор турагентства «Аист Тур»
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Я думаю, что рост продаж бизнеса связан с общим снижением доходов населения. У меня ощущение, что малый бизнес умирает. Туристический бизнес тем более. Туроператоры разоряются, в законодательном плане в туризме полный бардак.
О продаже бизнеса не задумывалась, потому что у нас много планов. Хотя в целях развития я продала долю в бизнесе. Если бы сейчас продавала компанию, то устроилась бы руководителем в другие отрасли. После семи лет ведения бизнеса хочется поработать и в других сферах.
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Ирина Купряхина директор ООО «Швейная мастерская «ИРЭН»
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Рост числа объявлений о продаже бизнеса объясняется не очень хорошими экономическими условиями в стране.
Предложения о продаже бизнеса я получала, но пока желания продать нет, хотя мысли уже есть. Другой бизнес открывать не буду, уйду в преподавание.
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Айдар Исмагилов владелец сети автомоек «Мойдодыр», владелец сети мастерских шиномонтажа «5 Колесо»
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Это связано с тем, что в стране идет перестройка и увеличение налогового бремени. Людям, которые не рассчитали платежи, приходится строить бизнес заново. Не все хотят это делать и поэтому продают. Веры в бизнес в нашей стране на 27% стало меньше, потому что люди не видят выхода. Они считают, что гораздо проще продать бизнес, чем сделать его рентабельным.
Общее настроение в стране: работать по сравнению с прошлыми годами становится сложнее. За последние 30 лет бизнес усложнился до максимально возможного уровня, и дальше будет так же. Нет доступных денег, экономика сужается, растет только военная часть бюджета, и в этих условиях человеку сложно зарабатывать. Потребительский рынок сворачивается, рентабельность низкая.
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Анастасия Гизатова директор агентства недвижимости «Счастливый дом»
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Мне очень грустно наблюдать за этим ростом. Сродни чувству, когда проезжаешь по заброшенной деревне, где люди оставили дома.
Желания продать свой бизнес не было, и если оно и возникнет, то скорее это будет тип акционирования или кооператорства коллектива. Пару раз мне поступали предложения о продаже, была удивлена.
Я могла бы работать юрисконсультом или руководителем проекта. Если для души, то близки журналистика, преподавательская деятельность и реставрация памятников архитектуры.
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Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»
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Я думаю, это связано с формированием рынка продажи готового бизнеса. Люди относятся к бизнесу как к товару. С экономической ситуацией рост продаж бизнеса не связан. Может, к лету хотят избавиться от компаний.
Нам предложения о покупке бизнеса поступали, но идеи продать его не было.
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