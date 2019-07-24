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Общество

Экологи проверяют массовую гибель рыбы и чаек на Волге

17:33, 24.07.2019 1
Экологи проверяют массовую гибель рыбы и чаек на Волге
Фото: скриншот видео vk.com

Казанцы сообщили о массовой гибели рыбы и чаек на Волге, в районе Победилово. «Буквально 5 минут назад прибило мертвую рыбу, чайки вообще умирают буквально на глазах, только что она была живая», — рассказывает автор видео в соцсетях о мертвой птице на берегу.

По данному факту специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выехали на место с проверкой.

— Мы выезжали, отобрали пробы воды. Все материалы переданы в Росприроднадзор, поскольку Волга — это федеральный объект, и они ведут здесь контрольно-надзорную деятельность, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Лилия Мулюкова.

Аналогичная ситуация и по сбросам неизвестной жидкости в реку в районе пляжа «Локомотив». Данная заявка также перенаправлена в «Росприроднадзор».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Tahir Davletshin 17:55
    Мелководья представляют угрозу экологической безопасности
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