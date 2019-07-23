Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом

Арбитражный суд Республики Татарстан признал ОАО «Казанский завод синтетического каучука» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

В отношении КЗСК введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая, которая ранее занимала должность внешнего управляющего.



Ранее в ходе заседания представитель Минпромторга РФ заявил о необходимости продолжить работу КЗСК в случае банкротства.



Напомним, что на КЗСК в августе 2018 года ввели внешнее управление. На апрель 2019 года общий долг КЗСК перед кредиторами составлял 5,278 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей предприятие должно Внешэкономбанку.

