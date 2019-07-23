Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом
Арбитражный суд Республики Татарстан признал ОАО «Казанский завод синтетического каучука» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.
В отношении КЗСК введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая, которая ранее занимала должность внешнего управляющего.
Ранее в ходе заседания представитель Минпромторга РФ заявил о необходимости продолжить работу КЗСК в случае банкротства.
Напомним, что на КЗСК в августе 2018 года ввели внешнее управление. На апрель 2019 года общий долг КЗСК перед кредиторами составлял 5,278 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей предприятие должно Внешэкономбанку.
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