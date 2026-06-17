Новости общества

10:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Филиппин Маркос-младший прибыл в Казань с официальным визитом

08:18, 17.06.2026

В столице Татарстана главу государства встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, также его ждет встреча с Владимиром Путиным

Президент Филиппин Маркос-младший прибыл в Казань с официальным визитом
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший прибыл в Казань с официальным визитом. Глава государства примет участие в саммите Россия — АСЕАН.

Фердинанда Маркоса — младшего в казанском аэропорту возле трапа самолета встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Филиппины председательствуют в АСЕАН в 2026 году. В рамках саммита в Казани у Маркоса-младшего запланирована отдельная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, утром в столицу Татарстана для участия в саммите прибыли премьер-министр Сингапура, султан Брунея и премьер-министр Восточного Тимора.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также