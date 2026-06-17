Президент Филиппин Маркос-младший прибыл в Казань с официальным визитом
В столице Татарстана главу государства встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, также его ждет встреча с Владимиром Путиным
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший прибыл в Казань с официальным визитом. Глава государства примет участие в саммите Россия — АСЕАН.
Фердинанда Маркоса — младшего в казанском аэропорту возле трапа самолета встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Филиппины председательствуют в АСЕАН в 2026 году. В рамках саммита в Казани у Маркоса-младшего запланирована отдельная встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, утром в столицу Татарстана для участия в саммите прибыли премьер-министр Сингапура, султан Брунея и премьер-министр Восточного Тимора.
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