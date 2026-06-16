В Казань на саммит Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Таиланда
Перед трапом самолета его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин с чак-чаком и караваем
В Казань на саммит Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова.
Она опубликовала видео, на котором перед трапом самолета Чанвиракун вместе с Рустамом Миннихановым угощается чак-чаком. На встрече также присутствовал мэр Казани Ильсур Метшин.
— Чак-чак, — первое, что сказал премьер-министр Таиланда.
Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества сторон. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. На данный момент в Татарстан прибыли глава МИД Индонезии Сугиано, генсек АСЕАН Као Кимхорн, а также премьер-министр Вьетнама. На встрече с ним раис Татарстана Рустам Минниханов предложил провести в РТ заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии и создать в Казани генконсульство.
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