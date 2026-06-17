Премьер-министр Восточного Тимора прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН
В казанском аэропорту Кая Рала Шанана Гужмао встретил раис Татарстана Рустам Минниханов
В казанском аэропорту встретили премьер-министра Восточного Тимора Кая Рала Шанана Гужмао. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
Почетного гостя у трапа самолета встретил Рустам Минниханов.
— Восточный Тимор — унитарная республика парламентского типа. Основные секторы экономики: добыча нефти и газа, производство мыла, производство одежды, ручные ремесла, сельское хозяйство, — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в среду в столицу Татарстана для участия в саммите прибыли премьер-министр Сингапура и султан Брунея.
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