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Премьер-министр Восточного Тимора прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

07:43, 17.06.2026

В казанском аэропорту Кая Рала Шанана Гужмао встретил раис Татарстана Рустам Минниханов

Премьер-министр Восточного Тимора прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН
Фото: Официальный фотохост Саммита Россия – АСЕАН / Official photo host of the Russia–ASEAN Summit

В казанском аэропорту встретили премьер-министра Восточного Тимора Кая Рала Шанана Гужмао. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Почетного гостя у трапа самолета встретил Рустам Минниханов.

— Восточный Тимор — унитарная республика парламентского типа. Основные секторы экономики: добыча нефти и газа, производство мыла, производство одежды, ручные ремесла, сельское хозяйство, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в среду в столицу Татарстана для участия в саммите прибыли премьер-министр Сингапура и султан Брунея.

Зульфат Шафигуллин

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