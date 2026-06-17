Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, локально возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.



Галия Гарифуллина