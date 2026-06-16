В Татарстане призвали уделять больше внимания живому общению в семье

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Эксперты предупредили о росте зависимости от гаджетов среди детей

Фото: Мария Зверева

Эксперты предупреждают о росте зависимости от гаджетов среди детей и взрослых. По словам специалистов, чрезмерное использование смартфонов и планшетов может негативно сказаться на способности людей общаться в реальной жизни, а также на психическом и физическом здоровье. Об этом заявили специалисты на пресс-конференции в Казани о профилактике зависимости от гаджетов, сообщает корреспондент ТНВ.



— Не поверите: есть семьи, в которых с детьми не разговаривают. Там все на уровне планшетов и телефонов. И да, опять-таки, популяция детей, которые не смогут в будущем формировать взаимоотношения, — она уже есть, — заявила заведующая отделением детской городской больницы №8 Казани Резеда Шигабутдинова.

Медики также обращают внимание на последствия для здоровья. Длительное использование телефонов и других устройств может привести к ухудшению зрения, развитию близорукости и другим нарушениям, которые в отдельных случаях требуют хирургического вмешательства.

— Как правило, дело доходит до операции, само это не проходит. То есть это просто спазм происходит внутренних мышц глаз от перенапряжения, — рассказала врач-офтальмолог ДРКБ Гузель Закирова.

Эксперты считают, что основы зависимости нередко формируются в семье, когда родители используют гаджеты для того, чтобы отвлечь или успокоить ребенка.

— Если ребенок возвращается [после кружков] в среду, где нет интереса, нет эмоциональной взаимосвязи между членами семьи, нет какого-то взаимодействия постоянного, а искусственное развитие — оно результатов не даст, — заявила заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Лилия Зайцева.

Наталья Жирнова