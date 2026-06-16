МИД России запретил въезд 103 гражданам Канады
В российский «стоп-лист» вошли члены Сената и Палаты общин парламента Канады, министры, статс-секретари, парламентские секретари, а также ряд общественных и военных деятелей
Россия расширила список санкций против граждан Канады. Как сообщили в МИД РФ, въезд на территорию страны на постоянной основе закрыт для 103 канадских граждан.
В ведомстве заявили, что решение принято в ответ на антироссийские санкции канадских властей и поддержку, которую Оттава оказывает Украине. В российский «стоп-лист» вошли члены Сената и Палаты общин парламента Канады, министры, статс-секретари, парламентские секретари, а также ряд общественных и военных деятелей.
В МИД России отметили, что ограничения затронули лиц, чья деятельность, по оценке российской стороны, направлена против интересов России, ее внешнеполитического курса и связана с инициативами по использованию российских государственных активов.
В ведомстве подчеркнули, что Россия сохраняет уважительное отношение к народу Канады, однако считает политику нынешнего канадского руководства недружественной.
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