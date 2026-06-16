МИД России запретил въезд 103 гражданам Канады

В российский «стоп-лист» вошли члены Сената и Палаты общин парламента Канады, министры, статс-секретари, парламентские секретари, а также ряд общественных и военных деятелей

Россия расширила список санкций против граждан Канады. Как сообщили в МИД РФ, въезд на территорию страны на постоянной основе закрыт для 103 канадских граждан.

В ведомстве заявили, что решение принято в ответ на антироссийские санкции канадских властей и поддержку, которую Оттава оказывает Украине. В российский «стоп-лист» вошли члены Сената и Палаты общин парламента Канады, министры, статс-секретари, парламентские секретари, а также ряд общественных и военных деятелей.

В МИД России отметили, что ограничения затронули лиц, чья деятельность, по оценке российской стороны, направлена против интересов России, ее внешнеполитического курса и связана с инициативами по использованию российских государственных активов.

В ведомстве подчеркнули, что Россия сохраняет уважительное отношение к народу Канады, однако считает политику нынешнего канадского руководства недружественной.

Наталья Жирнова