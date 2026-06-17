Страны G7 договорились усилить санкции против России и увеличить военные поставки Украине

Это закреплено в совместном заявлении по итогам саммита во Франции

Фото: Динар Фатыхов

Страны G7 договорились усилить санкции против России и увеличить военные поставки Украине. Это закреплено в совместном заявлении лидеров «Большой семерки» по итогам саммита во Франции.

Особое внимание было уделено поставкам на Украину средств ПВО и средств большой дальности, а также ускоренной выдаче лицензий для наращивания военного производства. Кроме этого решено усилить давление на российскую экономику, в особенности на оборонно-промышленный комплекс и нефтегазовый сектор.

В заявлении говорится, что благоприятный фон для усиления санкций против России создает мирное соглашение между США и Ираном.

Ранее стало известно, что США допускают отказ от смягчения ограничений на российскую нефть.

Зульфат Шафигуллин