Страны G7 договорились усилить санкции против России и увеличить военные поставки Украине
Это закреплено в совместном заявлении по итогам саммита во Франции
Страны G7 договорились усилить санкции против России и увеличить военные поставки Украине. Это закреплено в совместном заявлении лидеров «Большой семерки» по итогам саммита во Франции.
Особое внимание было уделено поставкам на Украину средств ПВО и средств большой дальности, а также ускоренной выдаче лицензий для наращивания военного производства. Кроме этого решено усилить давление на российскую экономику, в особенности на оборонно-промышленный комплекс и нефтегазовый сектор.
В заявлении говорится, что благоприятный фон для усиления санкций против России создает мирное соглашение между США и Ираном.
Ранее стало известно, что США допускают отказ от смягчения ограничений на российскую нефть.
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