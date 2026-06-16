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В Казань прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим

22:38, 16.06.2026

Его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов

Борт премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима приземлился в международном аэропорту Казани. Высокий гость прибыл для участия в мероприятиях саммита Россия — АСЕАН.

Анвара Ибрагима встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Премьер-министр опубликовал пост с трапа самолета в соцсетях перед вылетом в Казань. Свою запись Анвар Ибрагим сопроводил звуковой дорожкой из песни «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой.

Денис Петров

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