Минобороны: фрегат «Адмирал Григорович» применил предупредительную стрельбу по курсу британской яхты

Судно следовало с использованием двигателя и двигалось курсом, который создавал риск сближения с военным кораблем

Фото: Маргарита Головатенко

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» предотвратил опасное сближение с британской парусной яхтой в проливе Ла-Манш. Инцидент произошел 16 июня около 12:45 по местному времени, сообщили в Минобороны России.

По данным МО, гражданская яхта «Брайт Фьючер» под флагом Великобритании следовала с использованием двигателя и двигалась курсом, который создавал риск сближения с военным кораблем. Экипаж фрегата предпринял несколько попыток установить связь с яхтой по международному радиоканалу, однако ответа не получил, а курс гражданского судна не изменился.

Для привлечения внимания экипажа яхты были поданы звуковые сигналы и произведен запуск сигнальных ракет. Несмотря на это, судно продолжило движение в сторону российского корабля. После сокращения расстояния между судами до 150 метров командир фрегата принял решение о выполнении предупредительной стрельбы из стрелкового оружия по курсу движения яхты. После этого гражданское судно изменило направление движения и начало удаляться от фрегата.

Как сообщили на корабле, действия экипажа осуществлялись в соответствии с международными правилами судоходства и были направлены на предотвращение возможного инцидента на море.

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Наталья Жирнова