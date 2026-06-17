В Казань на саммит Россия — АСЕАН прибыл султан Брунея Хассанала Болкиах

Почетного гостя в аэропорту встретил раис Татарстана Рустам Минниханов

В Казань прибыл султан Брунея Хассанала Болкиах, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Высокий гость примет участие в саммите Россия — АСЕАН в столице республики.

Султана Брунея в казанском аэропорту встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Бруней-Даруссалам одна из богатейших стран мира по доле ВВП на душу населения, а также один из ведущих экспортеров нефти и газа в Восточной и Юго-Восточной Азии, — говорится в сообщении пресс-службы раиса.

С 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что представляет собой объединение и каковы перспективы его взаимодействия с Россией — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин