В казанском аэропорту наблюдаются задержки на прилетов и вылетов самолетов

В общей сложности с 18:00 мск 16 июня до 00:00 мск 17 июня в Казани официально задержано 11 рейсов

Фото: Реальное время

В казанском международном аэропорту наблюдаются задержки прилетов и вылетов самолетов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. В общей сложности с 18:00 мск 16 июня до 00:00 мск 17 июня в Казани официально задержано 11 рейсов.

На вылет задержано пять самолетов: четыре из них в Москву, три из которых перенесены с вечера на полночь. Также не сможет вовремя вылететь рейс в Ташкент (перенос с 21:00 мск 16 июня на 0:20 мск 17 июня).

Еще шесть прилетят в Казань с задержкой. Так, задерживаются два самолета из Москвы, один самолет из Стамбула (задержка почти пять часов — с 20:50 мск 16 июня на 2:00 мск 17 июня), а также по одному из Махачкалы и Сургута. Самая долгая задержка у рейса из Краснодара — воздушное судно приземлится в Казани только 17 июня в 16:50 мск вместо 16 июня в 21:20 мск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества сторон. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. На данный момент в Татарстан прибыли глава МИД Индонезии Сугиано, генсек АСЕАН Као Кимхорн, а также премьер-министр Вьетнама. На встрече с ним раис Татарстана Рустам Минниханов предложил премьер-министру Вьетнама провести в РТ заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии и создать в Казани генкосульство.

Наталья Жирнова