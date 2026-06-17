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В Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Сингапура

07:38, 17.06.2026

Лоуренса Вонга в аэропорту встретил раис Татарстана Рустам Минниханов

В Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Сингапура
Фото: Официальный фотохост Саммита Россия – АСЕАН / Official photo host of the Russia–ASEAN Summit

В Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В казанском аэропорту премьер-министра Сингапура встретил Рустам Минниханов.

Сингапур является единственной страной из числа членов АСЕАН, которая ввела санкции в отношении России после начала украинского конфликта.

С 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что представляет собой объединение и каковы перспективы его взаимодействия с Россией — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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