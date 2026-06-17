В Казани усилили меры безопасности на время саммита Россия — АСЕАН

Мэр столицы Татарстана подчеркнул, что работы по обеспечению безопасности начались еще на прошлой неделе

Фото: Динар Фатыхов

На время саммита Россия — АСЕАН в Казани усилили меры безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Меры усилили на объектах размещения гостей саммита, а также на маршрутах движения делегаций в Казани. Всего в городе будет организовано 189 таких маршрутов, которые досконально проверены на безопасность.

— Серьезное усиление работы по безопасности вокруг объектов размещения гостей началось уже на прошлой неделе, — добавил Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целях усиления мер безопасности в столице Татарстана привлекли сотрудников полиции из других регионов России. Также процесс контролируют представители федеральных и республиканских ведомств.

Усиленная работа силовых ведомств в Казани продлится до 20 июня — до следующего дня после завершения саммита.

С 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что представляет собой объединение и каковы перспективы его взаимодействия с Россией — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин