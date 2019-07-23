Рабство XXI века: почему в мире продолжают торговать людьми

Как многие тысячи россиян ежегодно становятся жертвами работорговли, а владельцы нелегального бизнеса зарабатывают до $150 млрд

Торговля людьми стала распространенным криминальным явлением в мире и охватила все его страны, включая Россию. Бенефициары бизнеса ежегодно получают до 150 млрд долларов прибыли. Как бороться с современным рабством, в авторской колонке для «Независимой газеты» пишет Вера Грачева, кандидат исторических наук, член президиума Межрегионального общественного движения «Альтернатива» и международный эксперт по борьбе с торговлей людьми, консультировавшая ОБСЕ. Автор призывает открыто признать существование проблемы, понять ее реальные масштабы и начать применять методы, уже апробированные во многих государствах.

Прецедент с компенсацией жертвам рабства

18 июля 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Грецию выплатить в общей сложности 48 тыс. евро трем россиянкам, признанным жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что власти Греции нарушили ст. 4 Европейской конвенции о защите прав человека («Запрещение рабства и принудительного труда»), не предприняв достаточных усилий для привлечения к ответственности виновных в торговле людьми, не предотвратив это преступление и не проведя эффективного расследования. Это пока второй случай в практике ЕСПЧ, касающийся присуждения компенсации в пользу потерпевших из России (первое решение такого рода было вынесено в 2010 году). Если учесть, что ежегодно многие тысячи россиян становятся жертвами торговли людьми — как в России, так и за рубежом — можно лишь пожалеть, что данный международный инструмент используется так редко. Тем не менее его решения имеют прецедентный характер, и на них следовало бы ориентироваться в подходе к данному преступлению, признанному ЕСПЧ формой современного рабства.

Торговля людьми в современном мире стала распространенным криминальным явлением, и для того чтобы бороться с современным рабством, нужно открыто признать существование проблемы, понять ее реальные масштабы и начать применять методы, уже апробированные во многих странах.

Более 40 миллионов рабов

Кто мы, если позволяем покупать и продавать людей, как предметы? Кто мы, если предпочитаем не видеть того, что происходит у нас перед глазами, за углом, за соседней дверью, в соседнем дворе? Мы — соучастники. Мы, не желающие знать, что современное рабство поразило все страны мира — да и нашу страну тоже, что преступники получают ежегодно 150 млрд долларов прибыли за счет эксплуатации более 40 млн человек, будь то на стройках или фермах, в секторе развлечений или в принудительном попрошайничестве, на теневых предприятиях или в криминальной сфере. Формы эксплуатации, а ведь именно она является целью торговли людьми и приносит преступные доходы, могут меняться, но ее жестокость остается неизменной. У современных рабов нет цепей, но они угнетаются психологически и подвергаются физическим наказаниям так, что редко кому удается вырваться из неволи самостоятельно.

Фото stolica-s.su

У современных рабов нет цепей, но они угнетаются психологически и подвергаются физическим наказаниям так, что редко кому удается вырваться из неволи самостоятельно

30 июля, следуя Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/RES/68/192, принятой в 2013 году, страны отмечают Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Это достойный повод поговорить о том, как перевести международные обязательства, а они охватывают все сферы противодействия современному рабству, многочисленные рекомендации, а они разработаны с учетом многолетнего и во многом успешного опыта, этот кладезь знаний, полученных миром за последние два десятилетия, — как их перевести в практическую плоскость и применить в нашей стране, разумеется, с учетом национального контекста.

Чтобы признать существование торговли людьми, ставшей повсеместным криминальным явлением, нужно знать ее реальные масштабы. Статистика тут не помощник — она отражает лишь способность выявлять это в высшей степени латентное преступление сложного состава. Да она и многолика: в 2017 году, например, одни цифры представлялись в Государственную думу (27 случаев), другие (2 077 случаев) — в Управление по наркотикам и преступности ООН, третьи (43 618) образовались за счет мониторинга зарегистрированных преступлений, выходящих за рамки двух статей Уголовного кодекса (127.1 и 127.2), но прямо и непосредственно связанных с торговлей людьми, если исходить из ее международно признанного определения. Незарегистрированными при этом остаются 85—90 процентов преступлений. Многие жертвы торговли людьми и принудительного труда просто не обращаются в полицию по разным причинам, а у других и заявления-то отказываются принимать: какие, мол, вы рабы, если сумели убежать? Да и на цепи вас никто не держал… На какие же цифры ориентироваться?

Жертвы торговцев — безработные, бездомные, дети...

Трудно представить себе, чтобы преступление, приносящее колоссальные доходы и распространившееся по всему миру, обошло нашу страну, если принять за данность многомиллионную массу людей, живущих за чертой бедности, тех, для которых поиск средств к существованию — стратегия выживания. Именно они в первую очередь становятся мишенью преступников, предлагающих «гарантированную зарплату, крышу над головой, трехразовое питание и хороший климат».

Людям свойственно верить в хорошее, и сколько ни пиши, сколько ни предупреждай, трудные жизненные обстоятельства оказываются сильнее. По оценке Международной организации труда, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии соотношение людей в подневольном положении, жертв торговли людьми и принудительного труда, в пересчете на 1 000 человек населения составляет 3,9. Кто они? Да те, кому не хватает средств ни на что, безработные, бездомные, дети — воспитанники и выпускники детских домов, люди с инвалидностью, одинокие старики, молодежь, лишенная социальных лифтов и возможности найти работу, трудовые мигранты — и россияне, и приезжие из стран СНГ, беженцы, переселенцы.

Фото colta.ru

По оценке Международной организации труда, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии соотношение людей в подневольном положении, жертв торговли людьми и принудительного труда, в пересчете на 1 000 человек населения составляет 3,9

Есть и жертвы торговли людьми из стран дальнего зарубежья, оказавшиеся в России по учебным визам, по приглашениям, по контрактам с частными фирмами. Как их защитить от вербовщиков? От «работодателей», для которых они — собственность, за которую заплачено? Как добиться правосудия, наказания виновных по всей цепи, включая вербовщиков и посредников, добиться компенсации нанесенного жертвам ущерба, восстановления прав и законных интересов? Ведь торговля людьми — не только тяжкое преступление против личности, это и нарушение прав человека, в том числе права на жизнь. Если этого не сделать, современное рабство станет нормой и будет и дальше угрожать верховенству закона, питать коррупцию, стимулировать организацию нелегальной миграции, отмывание денег, наркобизнес и еще многие и многие формы организованной преступности.

Рецепты давно известны и апробированы во многих странах, включая страны СНГ, а также в странах, ставших участниками Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, этого действенного международного инструмента защиты прав потерпевших, к которому мы пока не присоединились — единственные из 47 членов Совета Европы: это законы о противодействии торговле людьми и о защите жертв этого преступления, это криминализация принудительного труда.

Это создание инфраструктуры по борьбе с современным рабством, куда входят государственная координация, независимый национальный мониторинг, позволяющий анализировать данные по всей стране и вырабатывать рекомендации по повышению эффективности принимаемых мер. Это постоянное повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, судейского корпуса и сотрудников прокуратуры — торговля людьми непрерывно эволюционирует, приспосабливается к новым обстоятельствам, широко использует новые информационные технологии, и нужно идти на шаг, на два шага вперед, чтобы справедливость восторжествовала.

Рецепты давно известны и апробированы во многих странах, включая страны СНГ, а также в странах, ставших участниками Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми: это законы о противодействии торговле людьми и о защите жертв этого преступления, это криминализация принудительного труда. Фото ru.delfi.lt

Это системное взаимодействие с институтами гражданского общества. Это подключение СМИ и информационные кампании по повышению осведомленности населения. Это активное взаимодействие с частным сектором по искоренению применения принудительного труда, в том числе в цепях поставок, и участие банковского сектора в отслеживании подозрительных транзакций, которые зачастую оказываются связанными с торговлей людьми. И это социальные меры, позволяющие снизить уязвимость наименее защищенных категорий населения. Вот такая неслабая палитра. Не панацея, конечно, но хорошая, проверенная стартовая площадка для борьбы с современным рабством.

