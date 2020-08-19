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ООО УК Татнефть-Нефтехим

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

ООО УК «Татнефть-Нефтехим» было организовано 23 апреля 2002 года.

Основная деятельность организации заключается в осуществлении управленческой деятельности предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES.

Директор ООО УК «Татнефть-Нефтехим» — Хабутдинова Гюзель Мударисовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423580, Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск, Промзона
  • Телефон: (8555) 49-76-94
  • Email: shinakama@tatneft.ru
  • Сайт: https://neftehim.tatneft.ru/

Дата последнего обновления: 19.08.2020


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