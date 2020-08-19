ООО УК Татнефть-Нефтехим
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
ООО УК «Татнефть-Нефтехим» было организовано 23 апреля 2002 года.
Основная деятельность организации заключается в осуществлении управленческой деятельности предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES.
Директор ООО УК «Татнефть-Нефтехим» — Хабутдинова Гюзель Мударисовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423580, Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск, Промзона
- Телефон: (8555) 49-76-94
- Email: shinakama@tatneft.ru
- Сайт: https://neftehim.tatneft.ru/
Дата последнего обновления: 19.08.2020