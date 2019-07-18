Как в «Салават купере» МФЦ открывали

В следующем году в микрорайоне могут начать проектирование парка

Фото: Гуландам Фатхуллина

Накануне в «Салават купере» открылся многофункциональный центр с девятью окнами приема. Сотрудниками офиса стали сами жители микрорайона. В дальнейшем сеть МФЦ будет расширяться. Уже в следующем году в Казани на улице Чистопольской должен появиться один из крупнейших в Татарстане МФЦ — его площадь составит порядка 2 тыс. кв. м. Сделали выводы и после совета по предпринимательству — по поручению Рустама Минниханова органы власти решают, как они будут консультировать заявителей МФЦ и объяснять им свои отказы в режиме онлайн. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Следующие МФЦ откроют на Максимова и на Чистопольской

На торжественное открытие многофункционального центра в «Салават купере» собралось много местных жителей, во всеоружии были и специалисты центра. Так, директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова за полчаса до начала мероприятия уже отвечала на вопросы журналистов. По ее словам, офис в «Салават купере» стал 57-м в Татарстане и десятым в Казани. Там будут работать 9 окон приема, а обслуживать население будут 14 сотрудников. При этом большинство специалистов — жители «Салават купере», которые раньше работали в центральных офисах МФЦ в Казани.

Как выяснилось, в ближайшие два года число МФЦ в Казани будет расти. По словам Ленары Музафаровой, в этом году планируется открытие офиса в Авиастроительном районе — на Максимова, 1.

— На следующий год появится огромное помещение на пересечении улиц Чистопольской и Ибрагимова площадью около 2 тысяч кв. м. Это будет, наверное, самый большой офис в Республике Татарстан. Мы идем к этому, мы ищем помещения, работаем, — пояснила Музафарова.

В ближайшие два года число МФЦ в Казани будет расти. По словам Ленары Музафаровой, в этом году планируется открытие офиса в Авиастроительном районе — на Максимова, 1.

Отвечая на вопрос «Реального времени», она пояснила, что речь идет о пустом помещении в торговом центре «Мегаполис» на Чистопольской, которое находится в собственности у города. В дальнейшем его отдадут под МФЦ на безвозмездной основе — на данный момент введутся соответствующие переговоры.

Музафарова не исключила, что еще один МФЦ может появиться и во второй очереди «Салават купере» — все будет зависеть от потока посетителей и инициативы самих жителей. Тем более что и первый МФЦ в микрорайоне появился как раз по настоятельной просьбе самих «салаватовцев».

Онлайн-консультации для предпринимателей

Напомним, на последнем заседании совета по предпринимательству с участием президента Татарстана Рустама Минниханова обратили внимание на одну из проблем, связанных с работой МФЦ: их сотрудники не всегда могут объяснить предпринимателям, как нужно действовать при получении услуг, а могут лишь назвать перечень необходимых документов.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» Ленара Музафарова признала, что такая проблема действительно существует, но подчеркнула, что сотрудники МФЦ не могут одновременно консультировать по 180 видам услуг, поскольку не являются профессионалами во всех областях. Они не могут объяснить за сотрудников других органов, почему заявитель получил отказ. Однако решение уже найдено.

Ленара Музафарова признала, что сотрудники МФЦ не могут одновременно консультировать по 180 видам услуг, поскольку не являются профессионалами во всех областях. Они не могут объяснить за сотрудников других органов, почему заявитель получил отказ

— Президент уже дал поручение. У нас есть отличнейший опыт с Роспотребнадзором, когда их специалисты связываются по «Скайпу», отвечают на вопросы и даже помогают составить исковые заявления. Что мешает связаться с любым органом власти по «Скайпу»? У нас во всех филиалах установлены гостевые компьютеры. Наши операторы или консультанты могут соединить клиента с соответствующим органом, ведомством, чтобы можно было задать вопрос по своему отказу, приостановке, — пояснила Ленара Музафарова.

По ее словам, Роспотребнадзор таким образом уже принял около 2 тысяч граждан. Другие органы власти также получили поручение проработать вопрос соединения своих специалистов с заявителями МФЦ. Заявители, которые предпочтут обращаться со своими вопросами и отказами в соответствующие органы лично, смогут записаться на прием прямо в МФЦ.

— Это тоже очень хорошая идея, когда им не надо с этим отказом идти в исполком, стоять в очереди и записываться. Будет журнал с графиками со свободными датами, которые касаются только людей, пришедших в МФЦ. Я знаю, что это окно в исполкоме или в ГлавАПУ не займут, и я впишу заявителя в ближайшее время и скажу, что вас в это время ожидают, мы вас записали, пожалуйста, обратитесь к соответствующему специалисту, — поделилась Ленара Музафарова.

Как глава Кировского и Московского районов встретил одноклассницу в «Салават купере»

На открытие офиса МФЦ в «Салават купере» приехал и министр экономики Татарстана Фарит Абдулганиев. Напомним, именно Минэкономики курирует многофункциональные центры.

На открытие офиса МФЦ приехал и министр экономики Татарстана Фарит Абдулганиев. Именно Минэкономики курирует многофункциональные центры

— МФЦ — этот тот орган, который сопровождает наши обращения в органы власти. Уже 180 услуг оказывается, и этот перечень услуг продолжает расширяться, как и количество самих МФЦ. Если у нас их сегодня 56 и 547 окон, то только в Казани буквально 10 дней назад был открыт МФЦ в Юдино, третий — в Кировском-Московском районе, десятый в Казани, — сказал Абдулганиев в приветственном слове.

После того как гости поздравили жителей «Салават купере», собравшиеся прошли в сам офис. Первый талон доверили взять главе Кировского и Московского районов Сергею Миронову.

— Я хотел бы проверить, есть ли у меня задолженности, может быть, неоплаченные штрафы, — весело сказал Миронов. Автомат ему тут же выдал талон с номером РНМ002. Это означало, что чиновнику нужно пройти ко второму окну.

Когда Миронов сел на стул напротив специалиста МФЦ, его ждал сюрприз.

— Вы представляете, пришел получить услугу и сел за стол к однокласснице, — удивился глава Кировского и Московского районов.

Талончик с номером РНМ002 Сергей Миронов решил оставить себе на память

Сотрудница подтвердила, что «это правда». Поскольку у Сергея Миронова паспорта с особой не оказалось, проверить, есть ли у него неоплаченные налоги, не получилось. Зато чиновник достал из кармана водительское удостоверение.

— Будет, конечно, очень стыдно, если штрафы еще не оплачены, — заметил Миронов. Но штрафов у него не нашлось. А талончик с номером, совпадающим с инициалами президента Татарстан — РНМ002, — он решил оставить себе на память.

«Салаватовцам» пообещали школу и парк

Когда Сергей Миронов уже направлялся к выходу, оказалось, что сюрпризы не закончились: его окружили жители микрорайона, среди которых было много и пенсионеров.

— Нам бы автобусы пустили. Очень далеко находится остановка. Почему так, кругом, не пустить автобус, тут же еще люди с детьми маленькими, с колясками, — посетовали жители.

Надо отдать должное, Сергей Миронов не стал уклоняться от ответа и подчеркнул, что одна из основных задач — развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. По его словам, на сегодняшний день проектируется несколько дорог.

— Работа выполняется поэтапно. Запроектировали выезд на дорогу М-7, развязку на М-7, расширение осиновской [дороги]. Эти вопросы на каждом совещании и при формировании программ первостепенные. Помимо дорог, которые сейчас формируются, нам нужно делать и остановку, и освещение. Поселку уже пять лет, но инфраструктура уже довольно богатая, — сказал Сергей Миронов.



Когда Сергей Миронов уже направлялся к выходу, оказалось, что сюрпризы не закончились: его окружили жители микрорайона

Глава Кировского и Московского районов также сообщил собравшимся жителям «Салават купере», что в микрорайоне на сегодняшний день уже строятся три детских сада. Должна быть построена школа и спроектирован парк. По словам Сергея Миронова, место для будущего парка уже ориентировочно определено.



Жители «Салават купере» рассказали корреспонденту «Реального времени», что активно участвовали в онлайн-опросе на сайте «Госуслуги РТ» за парки и скверы, которые необходимо благоустроить в 2020 году. В «народном голосовании» участвовал и парк в «Салават купере». Местные жители отдавали свой голос именно за этот объект. По их словам, парк в «Салават купере» вырвался в лидеры, активисты даже делали подтверждающие скриншоты.

В пресс-службе помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой пояснили, что список объектов для благоустройства на следующий год находится в процессе формирования. При его составлении будут учитываться результаты онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2020 году. При этом помощник президента РТ выразила уверенность, что парк в «Салават купере» попадет в список объектов для благоустройства.

1 / 25 Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина