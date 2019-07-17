«Конкуренция в российском плавании выросла в разы. Сейчас по ее накалу мы можем сравнивать себя с США»

Максим Дедловский о перспективах татарстанских пловцов

В Корее стартовал чемпионат мира по водным видам спорта, на котором выступят сразу три татарстанских пловца — Вероника Андрусенко, член команды СК «Синтез» Александр Красных и Григорий Тарасевич, который полетел в Кванджу прямо с Универсиады. Первый комплект медалей в плавании будет разыгран в это воскресенье. Главный тренер сборной Поволжской академии спорта по плаванию Максим Дедловский рассказал «Реальному времени» о медальных перспективах лидера татарстанской команды Красных и о том, как спортсмены Татарстана завоевали 16 медалей чемпионата России, прокомментировал командирование спортсменов на тот или иной старт и порадовался за то, что Казань возьмет на себя организацию предолимпийского чемпионата страны — 2020.

«Красных дал порезвиться молодым. В олимпийский год он восстановит статус-кво»



— Начнем с лидера нашего плавания Александра Красных. Его старт на чемпионате России на 400 метров порадовал очередной победой, но на своей коронной дистанции в 200 метров он пришел лишь третьим. Почему?

— На самом деле, все нормально. Стоит отметить, что на старте этого года на 200 метров произошло событие, которое не так часто увидишь на чемпионатах страны. Сразу четыре спортсмена, включая Красных и пловца, финишировавшего четвертым, выполнили временные нормативы, позволяющие им стартовать на чемпионате мира. В этой дисциплине у нас сейчас безумно острая конкуренция, и весь костяк сборной входит в топ-12 мирового плавания.

Сам Красных доволен показанным временем, а то, что оно стало только третьим, заставит его еще больше сконцентрироваться на Олимпиаде-2020. Он в этой эстафетной четверке остается вожаком, который в предолимпийский год дал порезвиться молодым, а в год Игр вернет статус-кво. Зная целеустремленность Саши, я уверен, что у него теперь будет дополнительный стимул для концентрации на подготовке к Токио.

Я бы не делал упор на относительную неудачу Саши, поскольку по его плаванию на 400 метров было видно, что он готов к чемпионату и близок к своим оптимальным секундам, которые позволяют ему находиться в числе лидеров мирового плавания.

Сам Красных доволен показанным временем, а то, что оно стало только третьим, заставит его еще больше сконцентрироваться на Олимпиаде-2020

— Касаясь состава эстафетной четверки, отмечу, что Россия сейчас может вполне спокойно отправлять на вольный стиль два разных состава. На 200 метров — Мартина Малютина, Михаила Довгалюка, Красных, Ивана Гирева, плюс Михаила Вековищева на предварительные заплывы. И так же легко можно укомплектовать команду на 100 метров. В то же время даже американцы на последнем чемпионате мира использовали Блейка Пиерони и Таунли Хааса на обеих эстафетах. Получается, у нас вариативность выше, чем у сборной США?

— Сейчас можно определить четко, что ребята, отобравшиеся на сотню, больше тяготеют к спринтерской работе, а те, кто отбирается на 200 метров, это уже «средневики». Вы правы, совсем недавно еще у нас были времена, когда Изотов, Лобинцев, Сухоруков варьировались на эстафетных заплывах, поскольку могли проплыть и там, и там, а сейчас этого просто не требуется. Конкуренция выросла настолько, что Красных даже с хорошим для себя временем не смог отобраться в личный заплыв на чемпионате мира, но зато у нас будет блестящая четверка на эстафету.

То же можно сказать о конкуренции в плавании на 100 метров. Высокие секунды того же Владислава Гринева позволили ему опередить признанного фаворита в спринте Владимира Морозова. И мы теперь можем говорить о том, что у нас два человека в топ-10 на сотне. Плюс Евгений Рылов и Климент Колесников, ранее специализировавшиеся только на спине, начали успешно пробовать себя в спринте вольным стилем, тем самым доведя уровень конкуренции до запредельного. Да, сейчас потенциал обеих эстафетных команд позволяет рассчитывать на борьбу за золото как чемпионата мира, так и Олимпиады.

— Рылов и Колесников, закрывая все три дистанции на спине, потенциально проплывут по три раза: на предварительных заплывах, полуфиналах и финалах, в итоге девять. Потом есть перспектива участия в эстафете 4 по 100 вольным стилем, комбинированной и смешанной и там также в утренней и вечерней программах. По скромным подсчетам — 12 заплывов за один ЧМ. По вашему мнению, они готовы к таким объемам?

— На самом деле, у ребят уже были соревнования, когда они стартовали очень часто. Да и пример Майкла Фелпса, который совсем недавно демонстрировал свою победную «всеядность», еще не успел стереться из памяти. Наверное, и Евгений, и Климент со своими тренерскими штабами рассчитывают свои силы, и уже на чемпионате мира мы увидим, что и как получится.

Но я бы напомнил, что это год предолимпийский, оба наших великолепных «спиниста» выигрывали медали самой высокой пробы, и для них сейчас даже чемпионат мира — это просто этап подготовки к Играм. На внутренних соревнованиях тот же Рылов уже пробовал себя на длинных дистанциях вольным стилем, на тех же 800 метрах. Колесников способен плыть 200 метров вольным стилем с результатом, близким к рекорду России, на короткой воде выигрывал старт на сотню в комплексе. Сейчас они экспериментируют, чтобы в дальнейшем понимать, чего можно ждать от себя, на что способен организм.

Слева направо: Олег Костин, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Евгений Рылов. Фото masterskapssidan.se

Этот год предолимпийский, оба наших великолепных «спиниста» выигрывали медали самой высокой пробы, и для них сейчас даже чемпионат мира — это просто этап подготовки к Играм

«Андрусенко подтвердила статус лидера»

— Переходя к женщинам, начнем с еще одной мультимедалистки чемпионата России — Вероники Андрусенко. Как оцениваете ее дебют в сборной Татарстана?

— Сразу вспомнил свои сумбурные мысли перед одним из заплывов, когда решал для себя, за кого мне болеть: за Андрусенко из сборной или за Анну Егорову, которая выступает за Поволжскую академию, но на всероссийских соревнованиях плывет за свой регион. Решил, пусть вода рассудит. Их противостояние на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем становится одним из украшений чемпионатов страны. Сейчас сильнее была Андрусенко, она своим выступлением в целом подтвердила свой статус одного из лидеров российского плавания. Отобралась на чемпионат мира по трем личным дистанциям вольного стиля, плюс наверняка будет задействована сразу в нескольких эстафетах.

— Мои впечатления о первенстве России наводят на параллели с другим предолимпийским чемпионатом — 2015 года. Тогда был расчет на одних лидеров, но их практически смела молодежь: Красных, Рылов, Хоменко, Чупков. Сейчас Малютин чуть подвинул Красных, а еще большие изменения произошли у женщин, где Васькина опережала Анастасию Фесикову, а Евгения Чикунова обыграла саму Юлию Ефимову. Происходит смена поколений?

— Пока что молодежь только заявила о себе, что порадовало, как всегда радует конкуренция, накал борьбы, за которым могли наблюдать болельщики. Но молодежи, а точнее, нашим юниорам пока предстоит подтверждать, что они готовы ворваться в плавательную элиту. Наша сборная по плаванию становится сильнее и сильнее. Отмечу, что за последние годы конкуренция у нас выросла в разы, и сейчас по ее состоянию мы можем сравнивать себя с ведущей плавательной державой — США. Прогнозирую, что в эстафетах им с нами придется очень нелегко.

Фото teamrussia.pro

Андрусенко своим выступлением подтвердила статус одного из лидеров российского плавания. Отобралась на чемпионат мира по трем личным дистанциям вольного стиля, плюс наверняка будет задействована сразу в нескольких эстафетах

«К Олимпиаде Ефимова будет готова не на сто, а на двести процентов»

Что касается противостояния Ефимовой и Чикуновой, то мы услышим разные версии насчет того, кто в какую сборную попал. Одни скажут, что только у нас можно выиграть отбор на чемпионат мира, а на сам старт не поехать. Другие возразят, что Чикунову можно загнать выступлением на взрослом «мире», пусть пока пройдет этап выступлений на юниорском уровне. Время покажет, кто был прав.

Чикунова в своей тренировочной группе располагает очень сильным спаррингом, там ее старшая сестра Дарья, которая также плыла в финале на 200 метров брассом. Отмечу еще, что моя воспитанница по Поволжской академии спорта Аделаида Пчелинцева своим результатом не позволила Евгении Чикуновой отобраться в финал на сотню, показав достойный результат и также отобравшись на чемпионат мира, но в составе сборной Казахстана. Тут нужно отметить, что в чемпионате России, пользуясь его открытым статусом, принимали участие иностранце спортсмены, включая семерых, которые сейчас тренируются в Казани в рамках программы ФИНА и с которыми, среди прочих, работает мой коллега по Академии спорта Дмитрий Басин.

— А Фесикова и Ефимова, проигравшие Васькиной, Чикуновой и Темниковой, «уже все»?

— Если Чикунова поехала на юниорские первенство в Казани, то в дуэте Васькина — Фесикова мы сможем понаблюдать за чудесной историей одной из самых опытных пловчих сборной, ее капитана на протяжении последних лет, и молодого дарования, которое, надеюсь, будет еще долго радовать нас своими результатами. Да, попадание Фесиковой в сборную некоторым образом связано с относительной неудачей Марии Каменевой, которая выиграла дистанцию, но была дисквалифицирована за то, что проплыла под водой больше положенного. Но Каменева — «универсальный солдат», она и так будет задействована на чемпионате мира везде, где только возможно. Уверен, что на ЧМ Фесикова будет в заплывах конкурировать, а вне бассейна всячески опекать и помогать своей младшей коллеге по сборной.

Что касается Ефимовой, то скажу прямо: не дождетесь! Уверен, что к чемпионату мира, а в следующем году к Олимпиаде, Юлия будет готова не на сто, а на двести процентов. Она участвовала на трех Олимпиадах, что позволило ей накопить громадный опыт к подведению себя к главным стартам года в оптимальной форме.

Фото 24smi.org

Что касается Ефимовой, уверен, что к чемпионату мира, а в следующем году к Олимпиаде, Юлия будет готова не на сто, а на двести процентов

— «Олимпийский», который долгие годы был домом для российского плавания, закрылся окончательно?

— После нас закрылся это точно, а что там будет, я не знаю. Знаю, что в следующем году чемпионат России пройдет в Казани. И это обещает нам незабываемые эмоции. «Жара» уже началась, когда Казань приняла юниорское первенство Европы, а затем будут этап Кубка мира, чемпионат России на короткой воде, отбор на Олимпиаду.

Казань станет теперь базой для российского плавания, и это меня радует. Не случайно она задумалась о выдвижении своей кандидатуры на проведение ЧМ-2025 по водным видам спорта. Красивая история — 10 лет спустя, прямо как у Александра Дюма.

