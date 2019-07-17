«Конкуренция в российском плавании выросла в разы. Сейчас по ее накалу мы можем сравнивать себя с США»
Максим Дедловский о перспективах татарстанских пловцов
В Корее стартовал чемпионат мира по водным видам спорта, на котором выступят сразу три татарстанских пловца — Вероника Андрусенко, член команды СК «Синтез» Александр Красных и Григорий Тарасевич, который полетел в Кванджу прямо с Универсиады. Первый комплект медалей в плавании будет разыгран в это воскресенье. Главный тренер сборной Поволжской академии спорта по плаванию Максим Дедловский рассказал «Реальному времени» о медальных перспективах лидера татарстанской команды Красных и о том, как спортсмены Татарстана завоевали 16 медалей чемпионата России, прокомментировал командирование спортсменов на тот или иной старт и порадовался за то, что Казань возьмет на себя организацию предолимпийского чемпионата страны — 2020.
«Красных дал порезвиться молодым. В олимпийский год он восстановит статус-кво»
— Начнем с лидера нашего плавания Александра Красных. Его старт на чемпионате России на 400 метров порадовал очередной победой, но на своей коронной дистанции в 200 метров он пришел лишь третьим. Почему?
— На самом деле, все нормально. Стоит отметить, что на старте этого года на 200 метров произошло событие, которое не так часто увидишь на чемпионатах страны. Сразу четыре спортсмена, включая Красных и пловца, финишировавшего четвертым, выполнили временные нормативы, позволяющие им стартовать на чемпионате мира. В этой дисциплине у нас сейчас безумно острая конкуренция, и весь костяк сборной входит в топ-12 мирового плавания.
Сам Красных доволен показанным временем, а то, что оно стало только третьим, заставит его еще больше сконцентрироваться на Олимпиаде-2020. Он в этой эстафетной четверке остается вожаком, который в предолимпийский год дал порезвиться молодым, а в год Игр вернет статус-кво. Зная целеустремленность Саши, я уверен, что у него теперь будет дополнительный стимул для концентрации на подготовке к Токио.
Я бы не делал упор на относительную неудачу Саши, поскольку по его плаванию на 400 метров было видно, что он готов к чемпионату и близок к своим оптимальным секундам, которые позволяют ему находиться в числе лидеров мирового плавания.
Сам Красных доволен показанным временем, а то, что оно стало только третьим, заставит его еще больше сконцентрироваться на Олимпиаде-2020
— Касаясь состава эстафетной четверки, отмечу, что Россия сейчас может вполне спокойно отправлять на вольный стиль два разных состава. На 200 метров — Мартина Малютина, Михаила Довгалюка, Красных, Ивана Гирева, плюс Михаила Вековищева на предварительные заплывы. И так же легко можно укомплектовать команду на 100 метров. В то же время даже американцы на последнем чемпионате мира использовали Блейка Пиерони и Таунли Хааса на обеих эстафетах. Получается, у нас вариативность выше, чем у сборной США?
— Сейчас можно определить четко, что ребята, отобравшиеся на сотню, больше тяготеют к спринтерской работе, а те, кто отбирается на 200 метров, это уже «средневики». Вы правы, совсем недавно еще у нас были времена, когда Изотов, Лобинцев, Сухоруков варьировались на эстафетных заплывах, поскольку могли проплыть и там, и там, а сейчас этого просто не требуется. Конкуренция выросла настолько, что Красных даже с хорошим для себя временем не смог отобраться в личный заплыв на чемпионате мира, но зато у нас будет блестящая четверка на эстафету.
То же можно сказать о конкуренции в плавании на 100 метров. Высокие секунды того же Владислава Гринева позволили ему опередить признанного фаворита в спринте Владимира Морозова. И мы теперь можем говорить о том, что у нас два человека в топ-10 на сотне. Плюс Евгений Рылов и Климент Колесников, ранее специализировавшиеся только на спине, начали успешно пробовать себя в спринте вольным стилем, тем самым доведя уровень конкуренции до запредельного. Да, сейчас потенциал обеих эстафетных команд позволяет рассчитывать на борьбу за золото как чемпионата мира, так и Олимпиады.
— Рылов и Колесников, закрывая все три дистанции на спине, потенциально проплывут по три раза: на предварительных заплывах, полуфиналах и финалах, в итоге девять. Потом есть перспектива участия в эстафете 4 по 100 вольным стилем, комбинированной и смешанной и там также в утренней и вечерней программах. По скромным подсчетам — 12 заплывов за один ЧМ. По вашему мнению, они готовы к таким объемам?
— На самом деле, у ребят уже были соревнования, когда они стартовали очень часто. Да и пример Майкла Фелпса, который совсем недавно демонстрировал свою победную «всеядность», еще не успел стереться из памяти. Наверное, и Евгений, и Климент со своими тренерскими штабами рассчитывают свои силы, и уже на чемпионате мира мы увидим, что и как получится.
Но я бы напомнил, что это год предолимпийский, оба наших великолепных «спиниста» выигрывали медали самой высокой пробы, и для них сейчас даже чемпионат мира — это просто этап подготовки к Играм. На внутренних соревнованиях тот же Рылов уже пробовал себя на длинных дистанциях вольным стилем, на тех же 800 метрах. Колесников способен плыть 200 метров вольным стилем с результатом, близким к рекорду России, на короткой воде выигрывал старт на сотню в комплексе. Сейчас они экспериментируют, чтобы в дальнейшем понимать, чего можно ждать от себя, на что способен организм.
Этот год предолимпийский, оба наших великолепных «спиниста» выигрывали медали самой высокой пробы, и для них сейчас даже чемпионат мира — это просто этап подготовки к Играм
«Андрусенко подтвердила статус лидера»
— Переходя к женщинам, начнем с еще одной мультимедалистки чемпионата России — Вероники Андрусенко. Как оцениваете ее дебют в сборной Татарстана?
— Сразу вспомнил свои сумбурные мысли перед одним из заплывов, когда решал для себя, за кого мне болеть: за Андрусенко из сборной или за Анну Егорову, которая выступает за Поволжскую академию, но на всероссийских соревнованиях плывет за свой регион. Решил, пусть вода рассудит. Их противостояние на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем становится одним из украшений чемпионатов страны. Сейчас сильнее была Андрусенко, она своим выступлением в целом подтвердила свой статус одного из лидеров российского плавания. Отобралась на чемпионат мира по трем личным дистанциям вольного стиля, плюс наверняка будет задействована сразу в нескольких эстафетах.
— Мои впечатления о первенстве России наводят на параллели с другим предолимпийским чемпионатом — 2015 года. Тогда был расчет на одних лидеров, но их практически смела молодежь: Красных, Рылов, Хоменко, Чупков. Сейчас Малютин чуть подвинул Красных, а еще большие изменения произошли у женщин, где Васькина опережала Анастасию Фесикову, а Евгения Чикунова обыграла саму Юлию Ефимову. Происходит смена поколений?
— Пока что молодежь только заявила о себе, что порадовало, как всегда радует конкуренция, накал борьбы, за которым могли наблюдать болельщики. Но молодежи, а точнее, нашим юниорам пока предстоит подтверждать, что они готовы ворваться в плавательную элиту. Наша сборная по плаванию становится сильнее и сильнее. Отмечу, что за последние годы конкуренция у нас выросла в разы, и сейчас по ее состоянию мы можем сравнивать себя с ведущей плавательной державой — США. Прогнозирую, что в эстафетах им с нами придется очень нелегко.
Андрусенко своим выступлением подтвердила статус одного из лидеров российского плавания. Отобралась на чемпионат мира по трем личным дистанциям вольного стиля, плюс наверняка будет задействована сразу в нескольких эстафетах
«К Олимпиаде Ефимова будет готова не на сто, а на двести процентов»
Что касается противостояния Ефимовой и Чикуновой, то мы услышим разные версии насчет того, кто в какую сборную попал. Одни скажут, что только у нас можно выиграть отбор на чемпионат мира, а на сам старт не поехать. Другие возразят, что Чикунову можно загнать выступлением на взрослом «мире», пусть пока пройдет этап выступлений на юниорском уровне. Время покажет, кто был прав.
Чикунова в своей тренировочной группе располагает очень сильным спаррингом, там ее старшая сестра Дарья, которая также плыла в финале на 200 метров брассом. Отмечу еще, что моя воспитанница по Поволжской академии спорта Аделаида Пчелинцева своим результатом не позволила Евгении Чикуновой отобраться в финал на сотню, показав достойный результат и также отобравшись на чемпионат мира, но в составе сборной Казахстана. Тут нужно отметить, что в чемпионате России, пользуясь его открытым статусом, принимали участие иностранце спортсмены, включая семерых, которые сейчас тренируются в Казани в рамках программы ФИНА и с которыми, среди прочих, работает мой коллега по Академии спорта Дмитрий Басин.
— А Фесикова и Ефимова, проигравшие Васькиной, Чикуновой и Темниковой, «уже все»?
— Если Чикунова поехала на юниорские первенство в Казани, то в дуэте Васькина — Фесикова мы сможем понаблюдать за чудесной историей одной из самых опытных пловчих сборной, ее капитана на протяжении последних лет, и молодого дарования, которое, надеюсь, будет еще долго радовать нас своими результатами. Да, попадание Фесиковой в сборную некоторым образом связано с относительной неудачей Марии Каменевой, которая выиграла дистанцию, но была дисквалифицирована за то, что проплыла под водой больше положенного. Но Каменева — «универсальный солдат», она и так будет задействована на чемпионате мира везде, где только возможно. Уверен, что на ЧМ Фесикова будет в заплывах конкурировать, а вне бассейна всячески опекать и помогать своей младшей коллеге по сборной.
Что касается Ефимовой, то скажу прямо: не дождетесь! Уверен, что к чемпионату мира, а в следующем году к Олимпиаде, Юлия будет готова не на сто, а на двести процентов. Она участвовала на трех Олимпиадах, что позволило ей накопить громадный опыт к подведению себя к главным стартам года в оптимальной форме.
Что касается Ефимовой, уверен, что к чемпионату мира, а в следующем году к Олимпиаде, Юлия будет готова не на сто, а на двести процентов
— «Олимпийский», который долгие годы был домом для российского плавания, закрылся окончательно?
— После нас закрылся это точно, а что там будет, я не знаю. Знаю, что в следующем году чемпионат России пройдет в Казани. И это обещает нам незабываемые эмоции. «Жара» уже началась, когда Казань приняла юниорское первенство Европы, а затем будут этап Кубка мира, чемпионат России на короткой воде, отбор на Олимпиаду.
Казань станет теперь базой для российского плавания, и это меня радует. Не случайно она задумалась о выдвижении своей кандидатуры на проведение ЧМ-2025 по водным видам спорта. Красивая история — 10 лет спустя, прямо как у Александра Дюма.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым