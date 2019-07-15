МВД по РТ: подпольное производство фальшивых евро закрыли в Зеленодольске

Фото: МВД по РТ

Подпольный цех по производству фальшивых банкнот 200 евро был организован в Зеленодольске. В ходе обысков полиция изъяла оборудование, одну готовую купюру и 86 заготовок, — сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



По версии следствия, организатором преступления выступил ранее неоднократно судимый житель Зеленодольска и привлек 33-летнего знакомого и трех жителей Набережных Челнов. Еще в 2018-м группа приобрела оргтехнику, расходные материалы и химические компоненты для подпольной печати подделок, а к маю 2019-го наладила полный цикл производства в арендованном помещении в Зеленодольске.

В полиции полагают, что группа готовилась к выпуску крупной партии подделок, которую планировала сбывать за полцены за пределами России через одного из членов группы. Трое предполагаемых фигурантов сейчас в СИЗО, двое под домашним арестом.

Как удалось выяснить «Реальному времени», на роль сбытчика следствие примеряет сына главы грузинской общины Набережных Челнов Давида Есартию, а на роль организатора производства — зеленодольца Евгения Борунова.