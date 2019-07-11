«Кадыров даст Глушакову необходимую защиту»

Игорь Рабинер — об ожиданиях от «Спартака» Кононова

До старта чемпионата РПЛ остается всего один день и одна из самых больших его интриг связана с тем, что покажет в наступающем сезоне московский «Спартак». «Реальное время» расспросило журналиста, обозревателя газеты «Спорт-Экспресс» Игоря Рабинера о его отношении к ключевым событиям межсезонья в стане красно-белых.

«Думаю, «Спартак» по итогам сезона займет 3—5-е место»



— Какие ожидания от «Спартака» в сезоне 2019/2020?

— Никаких сверхъестественных ожиданий нет. В «Спартаке» идет достаточно глобальная перестройка, в том числе касающаяся состава. Еще в апреле мы слышали от руководства «Спартака», что ресурс чемпионской команды исчерпан и настало время строить абсолютно новую. По плану руководства, ее пик придется на сезон столетия клуба (2022 год). Сейчас мы наблюдаем начало этой самой перестройки.

Другой вопрос, насколько хватит терпения владельцам клуба, чтобы выдержать перестройку без резких движений, без очередной смены тренера, которых после Олега Романцева было совершенно несметное количество. Мне видится, что «Спартак» по итогам этого сезона займет 3—5-е место.

— Еще осенью, после домашнего поражения «Спартака» от «Рапида», вы говорили, что Олегу Кононову нужны зимние сборы, и игра пойдет. Но весной мало что изменилось.

— Да-да, помню. К сожалению, одних зимних сборов оказалось недостаточно. За весну Кононов пришел к выводу, что в его распоряжении недостаточное количество исполнителей, соответствующих его футболу. Когда Кононов только приходил в «Спартак», он не говорил, что ему нужно 4 месяца — он говорил «минимум 4 месяца». Той осенью Олег Георгиевич только принял команду и, возможно, еще не до конца понимал уровень своих игроков. Впоследствии тренер убедился, что для постановки футбола с контролем мяча и тотальным прессингом ему в немалой степени нужны другие игроки. Сейчас мы видим, как Кононов рулит процессом. Многие футболисты ушли, и это еще не предел. Я думаю, что трансферная кампания «Спартака» не окончена: будут и приобретения, и новые потери.

— В чем, помимо неподходящих игроков, причины весеннего провала «Спартака»?

— Зимой на «Кубке Фонбет Матч Премьер» «Спартак» всех очаровал, и ожидания от той команды стали завышенными. Сейчас мы видели турнир в Австрии, где красно-белые выглядели похуже, чем в Катаре. Однако интересные моменты в игре «Спартака» все равно были, и даже в проигранном матче с «Краснодаром» москвичи показывали весьма интересный футбол. Но сейчас кубок «Париматч Премьер» закончился за 9 дней до начала сезона, и этот турнир значительно более показательный, чем зимний. Тот завершился за 35 дней до старта весенней части чемпионата.

Фото spartak.com

Когда Кононов только приходил в «Спартак», он не говорил, что ему нужно 4 месяца — он говорил «минимум 4 месяца»

«Трансферы «на выход» не закончены»



— Насколько активен будет «Спартак» на трансферном рынке далее?

— То, что «Спартаку» нужно кадровое усиление, очевидно. Команде позарез нужен плеймейкер, и многие сейчас обсуждают возможный переход Хаджи-младшего. Но я пристально наблюдаю за трансферной кампанией «Спартака» последние 18—19 лет, и практика наблюдений показывает: чем больше слухов о том или ином игроке, тем меньше вероятность его прихода в «Спартак».

— Многие связывают глобальную спартаковскую перестройку, о которой вы говорите, с приходом нового генерального директора клуба Томаса Цорна. Насколько велик у Цорна кредит доверия к Кононову?

— Не думаю, что пребывание Кононова в «Спартаке» напрямую зависит от Цорна. Абсолютно убежден, что то или иное решение по Олегу Георгиевичу будет принимать Леонид Федун. У Цорна довольно большие полномочия, но фигура главного тренера всегда стоит особняком. Мнение Цорна по Кононову будет учтено, но оно не будет решающим. Томасу еще нужно набирать вес, чтобы через определенное время его мнение стало главным. В том же ЦСКА Роман Бабаев обладает большим опытом работы гендиректором, его очень уважают руководители, болельщики, игроки, но я абсолютно убежден, что решение по главному тренеру принимает не он, а Евгений Гинер. Так же и здесь.

— В кадровой политике клуба Цорн явно не последний человек.

— Цорн старается действовать точечно, в том числе и по уходящим футболистам. Он старается разгрузить платежную ведомость, и мне совершенно очевидно, что трансферы «на выход» не закончены. Очень похоже, что «Спартак» будет стараться продать Александра Ташаева. Сегодня (9 июля, — прим. ред.) также узнал информацию, что в аренду будут отдавать Ломовицкого и Мелкадзе. Мне не очень в это верится. После ухода Зе Луиша выбор в атаке не так велик. Может быть, Мелкадзе было бы полезно пойти по пути Бакаева, но все упирается в выбор. Да, есть Понсе, есть Луис Адриано, но последний — это совершенно отдельная история.

Фото sportdialog.ru

У Цорна довольно большие полномочия, но фигура главного тренера всегда стоит особняком. Мнение Цорна по Кононову будет учтено, но оно не будет решающим

— Расскажите.

— Луис Адриано классный нападающий, но он слишком часто срывается и получает необязательные удаления. И видно, что бразилец со временем не исправляется: даже в предсезонном матче с ЦСКА Адриано заслуживал удаления. Мне бы очень хотелось, чтобы клуб его оштрафовал, потому что за такие вещи нужно вправлять мозги. Если помните, именно Луис подвел «Спартак» в ответном матче с ПАОКом, там тоже было удаление. Именно Луис допустил отмашку в матче Суперкубка России с «Локомотивом». Он в этом плане — рецидивист. Того же Зе Луиша меньше били? Да так же его били, но он находил в себе силы терпеть и не реагировать на провокации. Футболисты получают миллионы в том числе и за терпение. Отмашки, которые регулярно бывают у Луиса Адриано — это свидетельство эгоизма, свидетельство того, что человеку плевать на команду. Адриано — классный игрок, но эгоист. И с этим необходимо бороться.

«Бакаева начали прессовать свои же! Атрофия мозга этих людей просто поражает»

— В предсезонных матчах «Спартака» потрясающее впечатление произвел Зелимхан Бакаев…

— …и болельщики сразу начали прессовать его на тему закрашенных коленок. Причем начинают прессовать свои же! Атрофия мозга этих людей просто поражает. Какое ваше дело, зачем он закрашивает колени?! Главное, чтобы играл здорово, а играет он действительно здорово! Видно, что за год в «Арсенале» Бакаев вырос во всех аспектах. Он уже играет не как мальчик, а как мужичок, — особенно видно это было в дерби с ЦСКА. Против армейцев Бакаев рубился по полной программе, там искры отлетали!

— Один из главных трансферов этого лета связан с Зе Луишем, который отправился в «Порту». Не жалеете об этой потере?

— Зе Луиш провел несколько великолепных сезонов в «Спартаке»: он давал команде очень много, не вызывал вообще отрицательных эмоций. О его отъезде невозможно не пожалеть… С другой стороны, я понимаю, что все произошло вовремя. Его в свое время вовремя купили и сейчас очень вовремя продали. Зе Луиш переходит в полноценный европейский топ-клуб, который занимает ведущие позиции в своем чемпионате и Европе.

Кроме того, если бы «Спартак» затянул с продажей этого игрока, цена на него начала бы снижаться. У Зе Луиша — предел пикового возраста. Как правило, вовремя продавать игроков умеет ЦСКА, но в случае с Зе Луишем и, ранее, с Промесом, спартаковские руководители продемонстрировали блестящее чутье.

Фото spartak.com

Видно, что за год в «Арсенале» Бакаев вырос во всех аспектах. Он уже играет не как мальчик, а как мужичок

— Зе Луиша предстоит заменить Эсекьелю Понсе, который уже успел произвести впечатление своим заявлением о желании учить русский язык.

— Красивое заявление — это одно, а процесс учебы гораздо сложнее. Мне бы очень не хотелось, чтобы слова Понсе стали всего лишь медом для ушей болельщиков. Я думаю, все болельщики буду очень рады, если Эсекьель заговорит на русском так же, как в свое время Эктор Бракамонте.

— За «АЕК» Понсе наколотил почти 20 голов. Сможет ли он повторить это достижение и в РПЛ, где давно не забивалось такое количество голов в одном сезоне?

— Не уверен, что это с ходу станет возможным. Понсе потребуется время, чтобы освоиться и в «Спартаке», и в РПЛ. И требовать от него 20 голов рановато.

«Кадыров даст Глушакову необходимую защиту»

— Конфликт Глушакова и «Фратрии» — похоже, эта тема начинает терять актуальность?

— Поначалу Кононов очень сильно впрягался за Дениса и не обращал внимания на выходки «Фратрии». Но в сложившейся ситуации решение расстаться было лучшим для всех. Так будет лучше и для самого Глушакова, которому нужна атмосфера, где он будет защищен. В «Ахмате» вокруг него сформируется стена, которая позволит ему думать только о футболе. Лучшего клуба, чем «Ахмат», для Дениса сейчас просто не найти. Рамзан Кадыров однозначно не позволит продолжить травлю Глушакова, да и к самому игроку уже не будет приковано столько внимания. В весенней части сезона Дениса уже просто добивали. Стало понятно, что фанаты «Спартака» не остановились бы, что называется, до победного конца. В этом конфликте однозначно победила «Фратрия», которой удалось выдавить неугодного человека из клуба.

— По слухам, Глушаков был близок к переходу в «Сочи».

— «Сочи» — это новичок РПЛ, который, вероятно, будет бороться за сохранение прописки. Вряд ли Глушаков выиграл бы от этого перехода в футбольном плане. Для того, чтобы хотя бы вернуть прежний уровень, Денису нужна футбольная мотивация. В 32 года он уже вряд ли готов играть за топ-клуб, но он будет очень полезен для стабильно крепких клубов вроде «Ахмата» или «Ростова».

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Лучшего клуба, чем «Ахмат», для Дениса сейчас просто не найти. Рамзан Кадыров однозначно не позволит продолжить травлю Глушакова, да и к самому игроку уже не будет приковано столько внимания

— Очевидно, что для самого «Ахмата» это не менее выгодная сделка.

— Абсолютно верно. У «Ахмата» нет футболистов с таким победным опытом, как Глушаков. И Денис сам по себе — лидер по духу. Сначала он будет осматриваться, но уже через полгода станет одним из ключевых игроков «Ахмата» и на поле, и в раздевалке. «Ахмат» в этом сезоне действительно может претендовать на высокие места, у них довольно серьезный российский костяк. Там и вратарь Городов, и Семенов, и Олег Иванов, и Швец с Митришевым… В этот костяк Глушаков впишется очень здорово.

— Год назад вы очень хвалили Александра Ташаева, отмечая и его игру, и человеческие качества. Предположу, что ваше мнение о нем несколько изменилось.

— В прошедшем сезоне Ташаев действительно не оправдал ожиданий. Но есть миллион примеров, когда футболисту требуется более одного сезона, чтобы раскрыться. Из последних примеров — краснодарец Вандерсон, который провел скверный первый сезон, но потом заиграл здорово. Вопрос в том, насколько Ташаев нужен Кононову, ведь приобретался он еще Каррерой. И сомнения в том, что Ташаев нужен новому тренеру, очень большие. Ему давали шансы по ходу сезона, но ни один из них он не реализовал. Не удивлюсь, если он уйдет из «Спартака» в ближайшее время.

— В чем секрет успеха Ташаева в «Динамо» и последующего провала в «Спартаке»?

— Здесь все достаточно банально: «Динамо» играет в контратакующий футбол на свободных зонах. Ташаев — тот футболист, которому пространство просто необходимо. «Спартак» Кононова играет в совершенно другой футбол, с владением мячом и тотальным прессингом. Возможно, у Ташаева просто нет гибкости, чтобы перестроиться. Но я бы все равно пока не ставил на нем крест. Нужно посмотреть, как у него дела пойдут осенью. Если опять ничего не получится, то можно уже поднимать вопрос трансфера или аренды.

